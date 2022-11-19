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Маск разблокировал в твиттере ряд знаменитостей. Спрашивает, возвращать ли Трампа

маск,ілон

Новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунты некоторых ранее забаненных знаменитостей. О том, следует ли разблокировать экс-президента США Дональда Трампа, он спросил пользователей соцсети.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Engadget.

Маск начал выполнять свое обещание пересмотреть постоянные блокировки аккаунтов Twitter. В соцсети уже вернули аккаунты психолога Джордана Питерсона и комедиантки Кэти Гриффин. Питерсон был забанен за нарушение правил Twitter по трансфобии. Гриффин – за то, что она отреагировала на новые тарифы на "галочку" Twitter, выдавая себя за Маска.

Маск также предложил пользователям проголосовать, хотят ли они возвращения Трампа.

По состоянию на 10:00 19 ноября проголосовали уже около 7 млн 300 тыс. пользователей. 53,3% из них считают, что Трампа следует разблокировать. 46,7% думаю, что не следует этого делать. Голосование продлится еще 16 часов.

По словам Маска, акция проходит в рамках "пятниц свободы". Однако "разбаны" одновременно противоречат предыдущему обещанию Маска сформировать совет модераторов, прежде чем отменять блокировку или принимать важные решения по контенту. Совет должен был убедиться, что политика Twitter будет отражать широкий спектр точек зрения.

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Маск все же предупредил, что часть контента будет все равно подвергаться жестким ограничениям. Это касается языка ненависти, количество твитов с которым будет "максимально уменьшено и демонетизировано".

Автор: 

Twitter (134) социальные сети (643) Маск Илон (234) Трамп Дональд (5631)


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Топ комментарии
+13
купив собі мірок і грається у царя
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19.11.2022 10:27 Ответить
+12
"Джавеліни" ми отримали за рішенням Конгресу США.
А особисто Трамп був проти надання нам Джавелінів.
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19.11.2022 11:13 Ответить
+11
у меня был твиттер - но я его вылечил
(С) В Янукович
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19.11.2022 10:41 Ответить
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Він там тільки дурнею цікавиться? А косить під розумного
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19.11.2022 10:23 Ответить
купив собі мірок і грається у царя
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19.11.2022 10:27 Ответить
це аллюзії к майбутньому марсіанському суспільству, якщо йому, звісно, вдастся вивезти туди мільйони людей і там закріпитися
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19.11.2022 11:59 Ответить
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19.11.2022 12:54 Ответить
Він прошльоцив із ставкою ФРС на самому початку, набравши кредитів перед її підвищенням. Після підвищення зрозумів, у яку халепу вскочив і почав намагатися соскочити, але вже було запізно. Тепер буде доіти твітер по максімуму, бо банкрутство твітера тепер немінуче.
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19.11.2022 10:29 Ответить
Неминуче? Ти впевнений? А якщо навпаки?
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19.11.2022 10:51 Ответить
отримавши бабло від рашки-і Теслу врятуєш,і на купівлю Твітера залишиться..

тому українцям варто бути обережнішими...
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19.11.2022 12:57 Ответить
Тобто, Кеті Гріффін забанили вже при Маску, лол.
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19.11.2022 10:26 Ответить
Никаких Трампов. Уже наелись.
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19.11.2022 10:27 Ответить
Я Трампа не підтримую, але цікаво чим ти «наївся»?
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19.11.2022 10:31 Ответить
Напевно, джавелінами, які Трамп передав Україні 2018 року. А може санкціями, які Трамп ввів проти пiвнiчного потоку 2.
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19.11.2022 10:50 Ответить
"Джавеліни" ми отримали за рішенням Конгресу США.
А особисто Трамп був проти надання нам Джавелінів.
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19.11.2022 11:13 Ответить
Вранье, почему же Обама не предоставил джавелины??
Увы, Трамп предоставил джавелины Украине....
Кстати, Конгресс проголосовал за Ленд-лиз Украине, а Байден не хочет.
Как говорят военные в США, поставка вооружений Украине, по Ленд-лизу, закончила войну, победой Украины.
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19.11.2022 19:27 Ответить
Нет, мы наелись высеров трампа, когда он прославлял путина, а так же предлагал не финансировать нато, а так же когда пытался захватить власть, а также когда его ублюдочный сын призывал не помогать Украине. Продолжать?
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19.11.2022 12:33 Ответить
Вранье, Трамп заставил страны НАТО, платить 2% от ВВП ...
Именно Трамп уничтожил батальон Вагнер, в Сирии ... Путин промолчал.
Парадокс в том, что нужно судить политика по делам, а не по лозунгам.
Байден много говорит, но дает вооружение Украине, по капле...
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19.11.2022 19:31 Ответить
Трамп підтримує Хабад. А Хабад підтримує путіна.
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19.11.2022 11:11 Ответить
ні.. він скоріше ставленик рептилоїдів.

Чубчик видає.
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19.11.2022 12:58 Ответить
Треба проголосувати проти Трампа.
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19.11.2022 10:27 Ответить
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19.11.2022 11:53 Ответить
Хай цей гондон, мій акаунт розблокує і я теж стану знаменитим.
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19.11.2022 10:27 Ответить
Пітерсон - справжній козел, частенько кацапам підспівує.
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19.11.2022 10:33 Ответить
Цей ублюдок-Підарсон просто ватний канадієць-раніше його поважав а війна покпзала шо воно лайно *************
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19.11.2022 10:53 Ответить
готове соцопитування, а трампа він всерівно розблокує
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19.11.2022 10:34 Ответить
купівля соцмережі дає тобі опцію -кнопочку "33%" для будь-якого соцопитування
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19.11.2022 13:04 Ответить
Нахіба. У Трампа вже свій твітер є.
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19.11.2022 10:35 Ответить
О! Вже почав передвиборчу кампанію трампона. Хто б сумнівався.

***** треба протриматись до 2024 року, і якщо рудий додік переможе - Україні хмиздець.
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19.11.2022 10:38 Ответить
Іренка, и опять вы со своей зрадой?? Давай-те куда-нибудь в другое место! Ну хоть бы раз какой-то позитив...
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19.11.2022 12:35 Ответить
вона правильно зазначила - пан Байден дав Путіну час до 2024 року передати управління РФ наступнику.
Таке слід пам'ятати - від цього залежить життя від чверті до половини землян
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19.11.2022 14:50 Ответить
Такі непристойні пропозиції на Цензорі я ще отримувала.

«в другоє мєсто» нехай вам дає хтось інший.
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19.11.2022 15:50 Ответить
у меня был твиттер - но я его вылечил
(С) В Янукович
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19.11.2022 10:41 Ответить
маск пишет что хочет сделать твиттер источником новостей, посмотрим как он это сделает без бана, иначе боты и шизики все зафлудят
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19.11.2022 10:45 Ответить
на том и расчет товарища майора.
С помощью агента Маска превратить твиттер в РТ и вергнуть США в хаос, подобно тому, в котором шизики из кью-анона штурмовали конгресс.
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19.11.2022 10:51 Ответить
на це все вказує./

але треба часу.

ПОБАЧИМО.
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19.11.2022 12:59 Ответить
путинского агента Маска выдает его дилентантизм=)
идиот-аматор палит всю контору)
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19.11.2022 10:49 Ответить
Вважаю Маска генієм **********. Но ...
Не усякий геній гарна людина. Як і не кожна гарна людина геній.
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19.11.2022 10:58 Ответить
все правильно. геніальний, але кончений пдрс без принципів
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19.11.2022 11:17 Ответить
А в чому геніальність Маска? Всюди бачу цей заголовок в гуглі, але конкретно саму геніальність розгледіти не можу: ну так, він виводить готовий працюючий продукт на ринок (тесла, старлінк, спейс-ікс), але яким б фантастичними не були ці речі, маск до низ доклав руку як підприємець, маркетолог.
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19.11.2022 13:52 Ответить
По перше , і головне , він інженер.
Геніальний інженер. Інженер в IT, у космічної галузі, в машинобудуванні, енергетиці , будуванню АКБ, розробці нейронних чіпів.
До Маска я ніколи не бачив , щоб частини ракет повертались , да щє і сінхронно на Землю. Наскільки я пам'ятаю таку штуку як Super Heavy ніхто щє повторити не зміг .
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19.11.2022 14:13 Ответить
Во-первых, и это главное, маск - гениальный предприниматель. Единственное отношение к "инженерии" маск имел, когда говнокодил много лет назад, и его код его сослуживцы оценивали как откровенное говно, да, причем маск относился очень ревниво к попыткам более опытных прогеров навести там порядок. То что лично вы не видели возвращающихся ракет - ну так педивикия в помощь, макдоннел дуглас выпускал такие ракеты до маска. И тесла существовала до маска, просто не была такой раскрученной. Поэтому я и говорю, маск - гениальный предприниматель, умеющий протолкнуть идею и выбить финансирование, ну и культ личности, конечно. Например, никто не говорит "Ларри Пейдж запустил гугл карты" , говорят - гугл сделал это. И не "Билл Гейтс выпустил виндоуз" , а - майкрософт. И только в случае маска создается впечатление, что он асе делает в одно лицо. А за красивой посадкой ракет стоит конкретный инженер - Ларс Блэкмор.
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19.11.2022 16:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********&ab_channel=N%2B1 https://www.youtube.com/watch?v=***********&ab_channel=N%2B1


Первый запуск Falcon Heavy.
Це ютуб. Гарне видовищэ.

Готов подивитись ваше .
А не тiльки ля-ля-ля.
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19.11.2022 17:30 Ответить
"Сос. лужівці". Не пам'ятають PayPal. Або заздрять. Де вони , а де Маск.
Лузєри. Заздрять.
Таке буває.
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19.11.2022 17:35 Ответить
Технари и инженеры всегда зарабатывают меньше предпринимателей и обычно не являются лицом компании, простая арифметика, знаете ли? А что пейпал, кроме того, что маск в свое время вкладывался туда деньгами, как и в теслу? Хоть бы педивикию открыли, ей-Богу, посмотрели список основателей... (маска там нету лол). А инфа про многоразовую ракету - вот, 15 дет до маска : https://en.m.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_DC-X .

И да, у спейсекса видео красивое, ну так и время прошло со времен дугласа, технологии, вычислительные мощности и т. д., уже сам Бог велел нормально сделать. Еще раз моя мысль - маск гениален, но он не инженер, а предприниматель - вот и все.
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19.11.2022 20:55 Ответить
Да це не відео. Це картинка.
Ти даже відео знайти не спромігся.
Не кажучи вже о том , як два ракетних прискорювача хевіка сінхронно сідають на космодромі. А третій прискорювача ******** в океан.
Не кажучи щє про орбіту на яку виводиться 60 тонн якісної нагрузки.
Якби це було так легко , то Джефф Бєзос вже давним давно свій Глєн запустив. А не паньківся со своїм Шепардом.

Ну. В общєм. Нє убєділ. Не переконав.
Бувай. Одне ля ля ля. Не цікаво .
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19.11.2022 21:55 Ответить
Чувак, ты смешной, но тебя даже неинтересно троллить, ибо ты тут же сливаешься. Я тебе привел два факта - до маска попытки были, и некоторые из них были успешные. Второй факт - ни тесла, ни пейпал не были основаны маском, и уж тем более не были им разработаны. Технология посадки ракет тоже создана не маском, если бы это было иначе - на имя маска были бы патенты, коих нет лол. А ты осилил только скинуть видос, в котором инженерных заслуг маска нету. Ну т. е. ты сам понял, почему с тобой не интересно Ты еще скажи, что гугл придумал нейросети)))
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19.11.2022 22:09 Ответить
а меня хрен разбанят. а я всего-лишь успел сутки после 24 февраля написать каждому встреченному пдру написать, что мы их всех нхй убьем.
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19.11.2022 11:16 Ответить
пі*ари є різні...

а ще є пі*ар москаль-окупант..щодо останнього погоджусь..
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19.11.2022 13:02 Ответить
я писав ще французам. там тих прокцпських пдрв вистачає
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19.11.2022 14:30 Ответить
якби ще там кремлеботів банили
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19.11.2022 14:53 Ответить
вони нас. там купа іспанських, африканських і ще х.зна яких пропагандонів педалюючих тему "українського нацизму"
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19.11.2022 14:55 Ответить
для того маск и купил твитер, чтобы вернуть трампа на орбиту
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19.11.2022 17:07 Ответить
Непонятно, часть населения - пятая колонна Украины, или так действует СМИ, на мозги, не давая логически мыслить.
Послушайте американского генерал-лейтенанта, Кит Келлога, о недостаточной помощи Украине: ,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией.
Я не думаю, что мы позволим победить.
Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение.
Так что мы как бы виноваты в этом, но и остальной западный мир тоже виноват, что не вооружает и не подталкивает украинцев так сильно, как следовало бы,,

https://www.youtube.com/watch?v=oODruJLeEu0

Об этом говорят и пишут, многие военные и политики в США, желающие победы Украине, но пятая диванная колонна в Украине сильна ....
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19.11.2022 19:46 Ответить
 
 