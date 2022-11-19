Маск разблокировал в твиттере ряд знаменитостей. Спрашивает, возвращать ли Трампа
Новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунты некоторых ранее забаненных знаменитостей. О том, следует ли разблокировать экс-президента США Дональда Трампа, он спросил пользователей соцсети.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Engadget.
Маск начал выполнять свое обещание пересмотреть постоянные блокировки аккаунтов Twitter. В соцсети уже вернули аккаунты психолога Джордана Питерсона и комедиантки Кэти Гриффин. Питерсон был забанен за нарушение правил Twitter по трансфобии. Гриффин – за то, что она отреагировала на новые тарифы на "галочку" Twitter, выдавая себя за Маска.
Маск также предложил пользователям проголосовать, хотят ли они возвращения Трампа.
По состоянию на 10:00 19 ноября проголосовали уже около 7 млн 300 тыс. пользователей. 53,3% из них считают, что Трампа следует разблокировать. 46,7% думаю, что не следует этого делать. Голосование продлится еще 16 часов.
По словам Маска, акция проходит в рамках "пятниц свободы". Однако "разбаны" одновременно противоречат предыдущему обещанию Маска сформировать совет модераторов, прежде чем отменять блокировку или принимать важные решения по контенту. Совет должен был убедиться, что политика Twitter будет отражать широкий спектр точек зрения.
Маск все же предупредил, что часть контента будет все равно подвергаться жестким ограничениям. Это касается языка ненависти, количество твитов с которым будет "максимально уменьшено и демонетизировано".
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тому українцям варто бути обережнішими...
А особисто Трамп був проти надання нам Джавелінів.
Увы, Трамп предоставил джавелины Украине....
Кстати, Конгресс проголосовал за Ленд-лиз Украине, а Байден не хочет.
Как говорят военные в США, поставка вооружений Украине, по Ленд-лизу, закончила войну, победой Украины.
Именно Трамп уничтожил батальон Вагнер, в Сирии ... Путин промолчал.
Парадокс в том, что нужно судить политика по делам, а не по лозунгам.
Байден много говорит, но дает вооружение Украине, по капле...
Чубчик видає.
***** треба протриматись до 2024 року, і якщо рудий додік переможе - Україні хмиздець.
Таке слід пам'ятати - від цього залежить життя від чверті до половини землян
«в другоє мєсто» нехай вам дає хтось інший.
(С) В Янукович
С помощью агента Маска превратить твиттер в РТ и вергнуть США в хаос, подобно тому, в котором шизики из кью-анона штурмовали конгресс.
але треба часу.
ПОБАЧИМО.
идиот-аматор палит всю контору)
Не усякий геній гарна людина. Як і не кожна гарна людина геній.
Геніальний інженер. Інженер в IT, у космічної галузі, в машинобудуванні, енергетиці , будуванню АКБ, розробці нейронних чіпів.
До Маска я ніколи не бачив , щоб частини ракет повертались , да щє і сінхронно на Землю. Наскільки я пам'ятаю таку штуку як Super Heavy ніхто щє повторити не зміг .
Первый запуск Falcon Heavy.
Це ютуб. Гарне видовищэ.
Готов подивитись ваше .
А не тiльки ля-ля-ля.
Лузєри. Заздрять.
Таке буває.
И да, у спейсекса видео красивое, ну так и время прошло со времен дугласа, технологии, вычислительные мощности и т. д., уже сам Бог велел нормально сделать. Еще раз моя мысль - маск гениален, но он не инженер, а предприниматель - вот и все.
Ти даже відео знайти не спромігся.
Не кажучи вже о том , як два ракетних прискорювача хевіка сінхронно сідають на космодромі. А третій прискорювача ******** в океан.
Не кажучи щє про орбіту на яку виводиться 60 тонн якісної нагрузки.
Якби це було так легко , то Джефф Бєзос вже давним давно свій Глєн запустив. А не паньківся со своїм Шепардом.
Ну. В общєм. Нє убєділ. Не переконав.
Бувай. Одне ля ля ля. Не цікаво .
а ще є пі*ар москаль-окупант..щодо останнього погоджусь..
Послушайте американского генерал-лейтенанта, Кит Келлога, о недостаточной помощи Украине: ,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией.
Я не думаю, что мы позволим победить.
Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение.
Так что мы как бы виноваты в этом, но и остальной западный мир тоже виноват, что не вооружает и не подталкивает украинцев так сильно, как следовало бы,,
https://www.youtube.com/watch?v=oODruJLeEu0
Об этом говорят и пишут, многие военные и политики в США, желающие победы Украине, но пятая диванная колонна в Украине сильна ....