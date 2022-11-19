Маск разблокировал в твиттере ряд знаменитостей. Спрашивает, возвращать ли Трампа

Новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунты некоторых ранее забаненных знаменитостей. О том, следует ли разблокировать экс-президента США Дональда Трампа, он спросил пользователей соцсети.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Engadget.

Маск начал выполнять свое обещание пересмотреть постоянные блокировки аккаунтов Twitter. В соцсети уже вернули аккаунты психолога Джордана Питерсона и комедиантки Кэти Гриффин. Питерсон был забанен за нарушение правил Twitter по трансфобии. Гриффин – за то, что она отреагировала на новые тарифы на "галочку" Twitter, выдавая себя за Маска.

Маск также предложил пользователям проголосовать, хотят ли они возвращения Трампа.

По состоянию на 10:00 19 ноября проголосовали уже около 7 млн 300 тыс. пользователей. 53,3% из них считают, что Трампа следует разблокировать. 46,7% думаю, что не следует этого делать. Голосование продлится еще 16 часов.

По словам Маска, акция проходит в рамках "пятниц свободы". Однако "разбаны" одновременно противоречат предыдущему обещанию Маска сформировать совет модераторов, прежде чем отменять блокировку или принимать важные решения по контенту. Совет должен был убедиться, что политика Twitter будет отражать широкий спектр точек зрения.

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Маск все же предупредил, что часть контента будет все равно подвергаться жестким ограничениям. Это касается языка ненависти, количество твитов с которым будет "максимально уменьшено и демонетизировано".