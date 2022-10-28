Маск купил Twitter и уволил руководство компании
Миллиардер Илон Маск 27 октября опубликовал на своей странице уже своей соцсети письмо для рекламодателей, в котором подтвердил, что окончательно купил Twitter.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на твиттер Маска.
"Причина, по которой я покупаю Twitter, состоит в том, что для будущей цивилизации важно иметь общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, не прибегая к жестокости", - заявил Маск.
Илон Маск подчеркнул, что хочет помочь человечеству, поскольку СМИ "подогревают" полярные крайности и раскол общества, потому что думают, что это приносит деньги, лишая возможности диалога.
В то же время он предупредил, что и в Twitter нельзя будет публиковать "во что бы то ни стало без дальнейших последствий", но пообещал, что платформа останется "гостеприимной для всех".
Маск уволил предварительный топ-менеджмент компании.
"Генеральный директор Твиттер Параг Агравал и финансовый директор Нед Сегал покинули центральный офис компании в Сан-Франциско и больше не вернутся", - сообщает CNBC.
Также уведомление об увольнении получила глава юридического департамента Виджая Гаде.
Напомним, в апреле Маск предложил Twitter Inc выкупить ее акции в сделке на общую сумму около $44 миллиардов. Впрочем, после начала переговорного процесса бизнесмен заявил, что отказывается от своего предложения из-за того, что компания нарушила договоренности и предоставила ложную информацию. Компания обратилась в суд в связи со спором, возникшим с миллиардером. На прошлой неделе Маск предложил Twitter Inc завершить соглашение о покупке социальной платформы на обсуждавшихся в начале этого процесса условиях. После этого судья, ведущий дело, на основании предложения Маска постановил приостановить судебное разбирательство до 28 октября.
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Трампон йому і порадив купити цей твіттер, як я і думала.
Перетворить твіттер на збіговисько покидьків ліваків і вкрай правих.
Це його свобода для всякого роду лайна нам усім дорого обійдеться
Может, переименуем его в fsbitter?
"Аккаунты пользователей, которые представляют опасность для основной линии засыпать спамом в виде бесполезных сообщений. Их содержание состоит в нивелировании, извращении и завуалировании основного смысла сообщения, чтобы до читателей он или не доходил, или доходил в ослабленном варианте". На этой ветке у вас сколько сообшений - 3, 4? Эта тема вас действительно задела или отрабатываете?
вы абсолютно одинаково себя ведете относительно форума и его веток, что и выдает вас. Каждый день новый аккаунт, тот же стажер и абсолютно одинаковое и стандартное поведение, точно по учебнику ФСБ.
Да, и последнее, в свою бытность, я этот учебник писал, так что я знаю.
Дерзайте, вы меня развеселили, вспомнил молодость, так сказать.
А я пишу в данной теме потому, что тема Маска меня действительно интересует. Относительно моего аккаунта - так ему весьма много лет, и ВСЕ сообщения на нем в поддержку Украины. Что естественно для позднего переселенца в Германию, который НЕ МОЖЕТ быть на стороне России, если обладает хотя бы зачатками интеллекта. Как вы думаете, я могу быть на стороне страны, которая предпринимала попытку геноцида в отношении моего народа, убила нескольких моих родственников, гноила их в лагерях и ссылке? Если вы так думаенте - вы клинический идиот.
Маск же - достаточно разумный человек демократических убеждений, поэтому наезд на него = есть саморазоблачительное действие.
По поводу маска, пророссийские аккаунты в twitter массово нарушают законодательство twitter, но их не банят. Почему? В тоже время проукраинские немедленно, за малейшие нарушения. Это двойные стандарты, предвзятость или что-либо еще? У Вас есть логичное объяснение?
И, наконец, по поводу интеллекта - мой IQ - 132. Ваш - ?
Теперь относительно аккаунтов в Твиттере - Маск владеет компанией всего пару днгей, поэтому о его политике вы просто еще не можете судить.
По поводу интеллекта - в мое время IQ не было популярно, но, навернле, из того, что я был участником ВДНХ СССР и лауреатом нескольких научно технических выставок - определенные выводы сделать можно? А сейчас я - пенсионер даже по германским законам, где пенсионный возраст 67 лет, и на IQ мне уже наплевать, не говоря о том, что этот параметр измеряе, собственно, только СКОРОСТЬ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ, т.е. он строго говоря - вообще нгерелевантен.
И почему все считают, что если человек умеет себя рекламировать и манипулировать массами, то его нужно слушать? Может еще и зеленский - величайший лидер современности, потому что так по телеку говорят?
Теперь насчет постановки задач. Отдать указание "сделайте запуск ракет дешевле в 10 раз" - это амбициозная задача. "Сделайте крутой электрокар" - очень амбициозная задача. Но она ничего не говорит об инженерном гении. Да и обещает он обычно в 10 раз больше, чем потом его компании выдают на самом деле. Может не такой уж он и гениальный постановщик задач, раз его цели не удается выполнить.
Просто людям нравятся его громкие и яркие заявления, вот и вся гениальность. Потом никто не будет перепроверять насколько они оправдались. Но популизм тоже не Маск придумал)
И последнее. Нельзя же так быстро переходить на личности) Как-то уж слишком быстро у вас закончились аргументы при таких громких заявлениях.
Мета просто провалилась на фоне покупки. минус 25 процентов за день.
Как бы нам не нравилось, а дружить надо и с республиканцами
Желаю ему банкротства !