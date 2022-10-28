Маск купил Twitter и уволил руководство компании

Миллиардер Илон Маск 27 октября опубликовал на своей странице уже своей соцсети письмо для рекламодателей, в котором подтвердил, что окончательно купил Twitter.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на твиттер Маска.

"Причина, по которой я покупаю Twitter, состоит в том, что для будущей цивилизации важно иметь общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, не прибегая к жестокости", - заявил Маск.

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Илон Маск подчеркнул, что хочет помочь человечеству, поскольку СМИ "подогревают" полярные крайности и раскол общества, потому что думают, что это приносит деньги, лишая возможности диалога.

В то же время он предупредил, что и в Twitter нельзя будет публиковать "во что бы то ни стало без дальнейших последствий", но пообещал, что платформа останется "гостеприимной для всех".

Маск уволил предварительный топ-менеджмент компании.

"Генеральный директор Твиттер Параг Агравал и финансовый директор Нед Сегал покинули центральный офис компании в Сан-Франциско и больше не вернутся", - сообщает CNBC.

Также уведомление об увольнении получила глава юридического департамента Виджая Гаде.

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Напомним, в апреле Маск предложил Twitter Inc выкупить ее акции в сделке на общую сумму около $44 миллиардов. Впрочем, после начала переговорного процесса бизнесмен заявил, что отказывается от своего предложения из-за того, что компания нарушила договоренности и предоставила ложную информацию. Компания обратилась в суд в связи со спором, возникшим с миллиардером. На прошлой неделе Маск предложил Twitter Inc завершить соглашение о покупке социальной платформы на обсуждавшихся в начале этого процесса условиях. После этого судья, ведущий дело, на основании предложения Маска постановил приостановить судебное разбирательство до 28 октября.