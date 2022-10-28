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Маск купил Twitter и уволил руководство компании

маск,илон

Миллиардер Илон Маск 27 октября опубликовал на своей странице уже своей соцсети письмо для рекламодателей, в котором подтвердил, что окончательно купил Twitter.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на твиттер Маска.

"Причина, по которой я покупаю Twitter, состоит в том, что для будущей цивилизации важно иметь общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, не прибегая к жестокости", - заявил Маск.

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Илон Маск подчеркнул, что хочет помочь человечеству, поскольку СМИ "подогревают" полярные крайности и раскол общества, потому что думают, что это приносит деньги, лишая возможности диалога.

В то же время он предупредил, что и в Twitter нельзя будет публиковать "во что бы то ни стало без дальнейших последствий", но пообещал, что платформа останется "гостеприимной для всех".

Маск уволил предварительный топ-менеджмент компании.

"Генеральный директор Твиттер Параг Агравал и финансовый директор Нед Сегал покинули центральный офис компании в Сан-Франциско и больше не вернутся", - сообщает CNBC.

Также уведомление об увольнении получила глава юридического департамента Виджая Гаде.

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Напомним, в апреле Маск предложил Twitter Inc выкупить ее акции в сделке на общую сумму около $44 миллиардов. Впрочем, после начала переговорного процесса бизнесмен заявил, что отказывается от своего предложения из-за того, что компания нарушила договоренности и предоставила ложную информацию. Компания обратилась в суд в связи со спором, возникшим с миллиардером. На прошлой неделе Маск предложил Twitter Inc завершить соглашение о покупке социальной платформы на обсуждавшихся в начале этого процесса условиях. После этого судья, ведущий дело, на основании предложения Маска постановил приостановить судебное разбирательство до 28 октября.

Twitter (134) социальные сети (643) Маск Илон (225)


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Топ комментарии
+28
Трампа вже розбанив?
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28.10.2022 08:46
+21
Прощавай, twitter!
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28.10.2022 08:49
+21
першого розблокує агента москви Трампа, потім Симонян і РТ і далі всіх інших від Рогозіна до іранських мулл.

Перетворить твіттер на збіговисько покидьків ліваків і вкрай правих.

Це його свобода для всякого роду лайна нам усім дорого обійдеться
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28.10.2022 08:54
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Правила форума Совет форумчан
Илон жги !!!!
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28.10.2022 08:45 Ответить
ага, Трамп підпалить те, що не допалив
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28.10.2022 08:59 Ответить
Трампа вже розбанив?
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28.10.2022 08:46 Ответить
Ага, а Мельника забанив. Шизоїд купив, щоб усіх банити, кінець Твітера.
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28.10.2022 09:21 Ответить
"Мельника забанив" - серйозно? Виходить шо Маск - обіжена, 12-річна дєвочка.
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28.10.2022 09:28 Ответить
Гірше, у нього синдром Аспейгера, це не лікується.
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28.10.2022 10:04 Ответить
И САМКУ БОБРИХУ СИМОНЬЯН⁉️
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28.10.2022 10:07 Ответить
Ілон Маск заявив про бажання відновити акаунт колишнього президента США Дональда Трампа, що змусило рекламодавців хвилюватися.
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28.10.2022 08:48 Ответить
Ха-ха! Хто б сумнівався!

Трампон йому і порадив купити цей твіттер, як я і думала.
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28.10.2022 22:29 Ответить
Прощавай, twitter!
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28.10.2022 08:49 Ответить
"...для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу..." А хто йому дав право вирішувати питання всієї цивілізації?
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28.10.2022 08:50 Ответить
рахунок в банку.
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28.10.2022 08:54 Ответить
Ваш комент це просто бімбічний жарт(ні) - а тепер шановний або надіньте труси або зніміть хрестик, після такого коменту ви не маєте жодного права критикувати владу а чому ви не маєте на це право ви самі написали в своєму коменті.
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28.10.2022 09:02 Ответить
а хто ти такий щоб обмежувати мої права ? до речі влада бере гроші з моїх податків .
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28.10.2022 09:23 Ответить
Свої права ви собі обмежили собі самі своїм коментом .
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28.10.2022 09:30 Ответить
я твій господар. спробуй ще шото квакнути - обмежу не тільки права, а й кисень перекрию
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04.11.2022 23:49 Ответить
Вам тоже предоставляется такое право. Хотите решай те.
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28.10.2022 08:57 Ответить
Ну ты и вылал. Легче обосрать кого-то, кто пытается изменить мир к лучшему, чем самому сделать хоть что-то мальски полезное. Золотое правило интернет отряда.
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28.10.2022 10:33 Ответить
А вы как то можете свою якобы мысль каким то образом связать с темой моего высказывания? Или золотое правило вашего интернет отряда просто ляпнуть шо попало?
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28.10.2022 10:40 Ответить
Возможно ты незаметил иронии, но да ладно. Смысл в том, что людям проще критиковать и мешать с говном тех, кто прилагает усилия, чем оторвать свою жопу от дивана и самому пытаться. Если я никчемность, то почему какие-то деятели хотят быть лучше и значимей меня? Нельзяяяяя.
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28.10.2022 10:45 Ответить
Вы сумашедший? Простите за откровенность, но как в моем посте в котором пишется: что каждому дано право решать вопросы всей цивилизации, можно найти ваше: про обсерание других и тд? Или просто у вас задание от вашего интернет отряда образно говоря: теплое сравнивать с квадратным?
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28.10.2022 10:55 Ответить
кроме намолотить себе бабла, Маск "мир к лучшему" никак не изменил и даже с полетом на Марс мир к лучшему не измениться никак
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04.11.2022 23:50 Ответить
першого розблокує агента москви Трампа, потім Симонян і РТ і далі всіх інших від Рогозіна до іранських мулл.

Перетворить твіттер на збіговисько покидьків ліваків і вкрай правих.

Це його свобода для всякого роду лайна нам усім дорого обійдеться
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28.10.2022 08:54 Ответить
Д он его и купил для пропаганды
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28.10.2022 10:11 Ответить
То есть когда для пропаганды Сорос скупает MSNBC и CNN а Безос - Washington Post это нормально а Маску низзя
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28.10.2022 11:26 Ответить
А что пропагандировал Трамп в твиттере? Бесконечную ложь, которая в итоге привела к штурму Капитолия, чего не было за всю историю США.
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28.10.2022 12:39 Ответить
Хто такі вкрай праві?
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28.10.2022 10:27 Ответить
если открыть возможность говорить все что вздумается, прибегают тараканы и все засирают. мало того тараканы похитрее типа пропагандонов начинают серить прямо в мозг , пользуясь платформой... никто эту проблему ещё не решил
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28.10.2022 08:55 Ответить
twitter косвенно был на содержании и в подчинении ФСБ, теперь, видимо это уже будет не косвенно, а прямо.
Может, переименуем его в fsbitter?
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28.10.2022 09:00 Ответить
Каким образом? Вы подозреваете, чио Маск являчется сотрудником ФСБ? А вы не съели ченить?
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28.10.2022 11:54 Ответить
Может сразу назовете звание и псевдоним? Как же достали эти стажеры ИПСО... При том, что умственные способности этих ... чуть больше, чем ничего...
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28.10.2022 16:03 Ответить
Ваше? Так несомнемненно вы - сотрудник Лахты под VPN
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28.10.2022 21:06 Ответить
Позвольте процитировать ваши методички (это специально для администратора форума):
"Аккаунты пользователей, которые представляют опасность для основной линии засыпать спамом в виде бесполезных сообщений. Их содержание состоит в нивелировании, извращении и завуалировании основного смысла сообщения, чтобы до читателей он или не доходил, или доходил в ослабленном варианте". На этой ветке у вас сколько сообшений - 3, 4? Эта тема вас действительно задела или отрабатываете?
вы абсолютно одинаково себя ведете относительно форума и его веток, что и выдает вас. Каждый день новый аккаунт, тот же стажер и абсолютно одинаковое и стандартное поведение, точно по учебнику ФСБ.
Да, и последнее, в свою бытность, я этот учебник писал, так что я знаю.
Дерзайте, вы меня развеселили, вспомнил молодость, так сказать.
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28.10.2022 21:17 Ответить
Деточка, твое трогательное знакомство с методичками как раз и подтверждает мною сказанное - вы - профессиональный пропагандон, причем практически наверняка - на российской службе!
А я пишу в данной теме потому, что тема Маска меня действительно интересует. Относительно моего аккаунта - так ему весьма много лет, и ВСЕ сообщения на нем в поддержку Украины. Что естественно для позднего переселенца в Германию, который НЕ МОЖЕТ быть на стороне России, если обладает хотя бы зачатками интеллекта. Как вы думаете, я могу быть на стороне страны, которая предпринимала попытку геноцида в отношении моего народа, убила нескольких моих родственников, гноила их в лагерях и ссылке? Если вы так думаенте - вы клинический идиот.
Маск же - достаточно разумный человек демократических убеждений, поэтому наезд на него = есть саморазоблачительное действие.
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28.10.2022 21:47 Ответить
Судя по эмоциональному ответу - не "стажер" и не сотрудник. Признаю. Степень сдержанности - слабая ("деточка"). Любить Украину, находясь в Германии - ? Находясь в Германии логично любить Германию, не Украину.
По поводу маска, пророссийские аккаунты в twitter массово нарушают законодательство twitter, но их не банят. Почему? В тоже время проукраинские немедленно, за малейшие нарушения. Это двойные стандарты, предвзятость или что-либо еще? У Вас есть логичное объяснение?
И, наконец, по поводу интеллекта - мой IQ - 132. Ваш - ?
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28.10.2022 22:02 Ответить
Так речь не идет о любви к Украине. Речь идет о соверешенно другом, о том, что любой разумный человек будет поддерживать Украину, где бы он не находился, и какого бы происхождения не был. Я вот - российского происжождения, из Воркуты, в Германии с 1997 года, но считаю, что во всей этой истории, начиная с 14 года - правда на стороне Украины.
Теперь относительно аккаунтов в Твиттере - Маск владеет компанией всего пару днгей, поэтому о его политике вы просто еще не можете судить.
По поводу интеллекта - в мое время IQ не было популярно, но, навернле, из того, что я был участником ВДНХ СССР и лауреатом нескольких научно технических выставок - определенные выводы сделать можно? А сейчас я - пенсионер даже по германским законам, где пенсионный возраст 67 лет, и на IQ мне уже наплевать, не говоря о том, что этот параметр измеряе, собственно, только СКОРОСТЬ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ, т.е. он строго говоря - вообще нгерелевантен.
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29.10.2022 00:16 Ответить
Вот с этим я полностью согласен. На этом закончим.
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29.10.2022 00:37 Ответить
Можно грохать аккаунт
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28.10.2022 09:00 Ответить
Буде підчищати думки невгодні *уйлу.
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28.10.2022 09:05 Ответить
Твіттер індусами керувався судячи з усього.
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28.10.2022 09:17 Ответить
Выгнать индусский менеджмент святое дело. Кодеров можно тоже выгнать перед Рождеством
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28.10.2022 11:31 Ответить
єдина цифрова платформа - це тотальний контроль. контроль думок, настроїв, мрій + пропаганда. не вірю в "благие намерения" в такому форматі.
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28.10.2022 09:17 Ответить
не работает
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28.10.2022 09:21 Ответить
sho to u Maska sovsem uzhe ponjeslo....
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28.10.2022 09:22 Ответить
Почему его называют изобретателем? Он занимается исключительно рекламой, к инженерной или научной работе не имеет никакого отношения. Когда уже до людей это дойдёт... Нашли себе гения, блин
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28.10.2022 09:26 Ответить
да шарлатан он обычный. вот и все
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28.10.2022 09:31 Ответить
Маск генерирует идею и воплащает ее в жизнь. Свое состояние он заработал с нуля, благодаря изобретательному и гениальному уму, при этом будучи и инженером и научным деятелем. Он основал свои компании, задал им вектор по которому они идут и воплощают его задумки. Или изобретатель это только тот, кто сидит в подвале и сам занимается всей работой, от чертежей до сборки узлов? Это если отбросить его неоднозначные слова, а судить только как личность, сделавшую прорыв в технологиях.
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28.10.2022 10:20 Ответить
Писатели-фантасты тоже генераторы идей.
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28.10.2022 10:57 Ответить
Только он их не воплощают в жизнь
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28.10.2022 11:15 Ответить
Впоне себе воплощает. Иначе бы его компании не имели бы такого успеха.
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28.10.2022 11:56 Ответить
Ошибся при написании. Они их* тобишь фантасты изобретатели-теоретики.
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28.10.2022 13:29 Ответить
Он только отчасти инженер (был им в далекой молодости) и ниразу не научный деятель!
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04.11.2022 23:52 Ответить
К инженерной работе он имеет само прямое отношение. Когда уже это до вас дойдет.
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28.10.2022 11:55 Ответить
А можно хоть один источник? Хоть одну статеечку, заметочку, да даже твит. Нет в его биографии ни одного упоминания о каких-либо личных научных или технических достижениях. То что он хороший бизнесмен - это факт. Мастер пиара - неоспоримо. Но почему все считают его гениальным изобретателем? Может потому что он как раз мастер пиара...

И почему все считают, что если человек умеет себя рекламировать и манипулировать массами, то его нужно слушать? Может еще и зеленский - величайший лидер современности, потому что так по телеку говорят?
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28.10.2022 17:26 Ответить
Деточка, он свои деньги первоначально на собственной разработке заработал. А далее - он, как минимум, ГЕНИАЛЬНЫЙ ПОСТАНОВЩИК ЗАДАЧ.
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28.10.2022 21:09 Ответить
Источников нет, тогда я добавлю. https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk Биография на википедии. Заработал свои первые миллионы на онлайн гиде по городу в 1995. Это факт. Инженерный гений не требуется. Потом заработал кучу денег на PayPal. Но он его не создавал, он был в компании, которая купила PayPal и потом удачно продал свои акции. И таких как Маск там несколько https://en.wikipedia.org/wiki/PayPal_Mafia . Спейс икс - его компания. Но он не работал там инженером) И Теслу он не создавал, а купил.

Теперь насчет постановки задач. Отдать указание "сделайте запуск ракет дешевле в 10 раз" - это амбициозная задача. "Сделайте крутой электрокар" - очень амбициозная задача. Но она ничего не говорит об инженерном гении. Да и обещает он обычно в 10 раз больше, чем потом его компании выдают на самом деле. Может не такой уж он и гениальный постановщик задач, раз его цели не удается выполнить.

Просто людям нравятся его громкие и яркие заявления, вот и вся гениальность. Потом никто не будет перепроверять насколько они оправдались. Но популизм тоже не Маск придумал)

И последнее. Нельзя же так быстро переходить на личности) Как-то уж слишком быстро у вас закончились аргументы при таких громких заявлениях.
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28.10.2022 21:41 Ответить
По постановке задач - вы ТОЧНО уверены, что задачи ставились в такой форме, или пользуетенсь слухами? И да обещает он РОВНО ТО САМОЕ, что потом выдают его компании. Правда - позже, и дороже, чем первоначально обещано, но задачи как раз таки решаются, и цели - выполняются. По срокам - да, он чрезмерно оптимистичен, но это все, что можно по этому поводу сказать.
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29.10.2022 00:21 Ответить
"Пропал дом.... " (С)
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28.10.2022 09:32 Ответить
Стало страшнувато за Твіттер, ми вже до нього привикли! Але якщо туди потоком попливе рашистське лайно, прийдеться шукати іншу платформу...
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28.10.2022 09:40 Ответить
Наконец. Следующие Байденограм и Байденобук.
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28.10.2022 09:42 Ответить
І Байденокласники.
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28.10.2022 10:29 Ответить
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28.10.2022 10:31 Ответить
Трампокласники
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28.10.2022 10:54 Ответить
Да конечно,сорок лярдов вколотить ради добрых дел в сфере разговоров,верим,тут либо планы сделать этот Твиттер мегасрачем всех со всеми и подняться на рекламщиках,либо илоньчик метит в Белый дом.
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28.10.2022 10:07 Ответить
40 лярдов выкинул, а 20 млн дутых расходов пытался на Украину навесить
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04.11.2022 23:53 Ответить
общую цифровую платформу цивилизации. Похоже республиканцы побеждают.
Мета просто провалилась на фоне покупки. минус 25 процентов за день.
Как бы нам не нравилось, а дружить надо и с республиканцами
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28.10.2022 10:32 Ответить
Да причем тут республиканцы. Американцы соскучились по свободе слова.
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28.10.2022 10:34 Ответить
Дружить по итогу ты будешь с Гуантанамо, чмо лишнехромосомное!
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04.11.2022 23:56 Ответить
Не користуються твітером...
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28.10.2022 10:32 Ответить
Аналогічно
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28.10.2022 10:56 Ответить
Маск за нього віддав 44 млрд. $ за такі гроші можна було створити 500 твітерів враховуючи, що це не матеріальна компанія, а сугубо інформаційна... він це зрозумів, але суд програв би у будь якому випадку і вже не міг відмовитись... він ніколи не поверне собі цих грошей від продажу реклами у твітер... і був змушений продати купу акцій Тесли, щоб оплатити цю угоду.
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28.10.2022 10:36 Ответить
Твіттер можна спокійно викидувати зі свого життя. Тепер там кацапня і прокацапня почне Бал сатанізму.
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28.10.2022 11:15 Ответить
ща "униженные и оскорбленные" начнут свой предвыборный оплаченный вой... так сказать, "последний вой, он трудный самый"
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28.10.2022 11:26 Ответить
Как-то пох
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28.10.2022 11:30 Ответить
Даю пораду всім занепокоєним придбанням твітера - заробіть грошей і викупіть твітер у Маска. І тоді будете рулити як забажаєте. Я думаю, він продасть, навіть з 20% знижкою.
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28.10.2022 11:37 Ответить
Птичку...жалко.
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28.10.2022 12:41 Ответить
Это он купил для того что бы его рыжего друга там больше не блокировали.
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28.10.2022 13:21 Ответить
Маску срать на людей которые там работали и строили карьеры срать на то из-за его манипуляций акции обвалились - тут даже он все делал для того ，в этом вся суть этого человека ，это тот же Путин только в мире бизнеса ! Если нужно он миллион людей в рабство отдаст ради своих интересов . Несмотря на все его достижения Маск опасен !
Желаю ему банкротства !
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28.10.2022 13:53 Ответить
Маск готує до виборів для трампона платформу для срачу.
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28.10.2022 22:34 Ответить
 
 