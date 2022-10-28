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Twitter (287) соціальні мережі (1172) Ілон Маск (548)

Маск купив Twitter і звільнив керівництво компанії

маск,илон

Мільярдер Ілон Маск 27 жовтня опублікував на своїй сторінці уже у своїй соцмережі лист для рекламодавців, у якому підтвердив, що остаточно купив Twitter.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на твіттер Маска.

"Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості", - заявив Маск.

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Ілон Маск наголосив, що хоче допомогти людству, оскільки ЗМІ "підігрівають" полярні крайності та розкол суспільства, бо думають, що це приносить гроші, позбавляючи можливості діалогу.

Водночас він попередив, що і у Twitter не можна буде публікувати "будь-що без подальших наслідків", але пообіцяв, що платформа залишиться "гостинною для всіх".

Маск звільнив попередній топменеджмент компанії.

"Генеральний директор Твіттер Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сегал покинули центральний офіс компанії у Сан-Франциско й більше не повернуться", - повідомляє CNBC.

Також повідомлення про звільнення отримала глава юридичного департаменту Віджая Гаде.

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Нагадаємо, в квітні Маск запропонував Twitter Inc викупити її акції в угоді загальною сумою близько $44 мільярдів. Утім, після початку переговорного процесу, бізнесмен заявив, що відмовляється від своєї пропозиції через те, що компанія порушила домовленості й надала хибну інформацію. Компанія звернулася до суду у зв’язку зі спором, який виник з мільярдером. Минулого тижня Маск запропонував Twitter Inc завершити угоду про купівлю соціальної платформи на умовах, які обговорювалися на початку цього процесу. Після цього суддя, який веде справу, на підставі пропозиції Маска постановив призупинити судовий розгляд до 28 жовтня.

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Топ коментарі
+28
Трампа вже розбанив?
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28.10.2022 08:46
+21
Прощавай, twitter!
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28.10.2022 08:49
+21
першого розблокує агента москви Трампа, потім Симонян і РТ і далі всіх інших від Рогозіна до іранських мулл.

Перетворить твіттер на збіговисько покидьків ліваків і вкрай правих.

Це його свобода для всякого роду лайна нам усім дорого обійдеться
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28.10.2022 08:54
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Илон жги !!!!
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28.10.2022 08:45 Відповісти
ага, Трамп підпалить те, що не допалив
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28.10.2022 08:59 Відповісти
Трампа вже розбанив?
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28.10.2022 08:46 Відповісти
Ага, а Мельника забанив. Шизоїд купив, щоб усіх банити, кінець Твітера.
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28.10.2022 09:21 Відповісти
"Мельника забанив" - серйозно? Виходить шо Маск - обіжена, 12-річна дєвочка.
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28.10.2022 09:28 Відповісти
Гірше, у нього синдром Аспейгера, це не лікується.
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28.10.2022 10:04 Відповісти
И САМКУ БОБРИХУ СИМОНЬЯН⁉️
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28.10.2022 10:07 Відповісти
Ілон Маск заявив про бажання відновити акаунт колишнього президента США Дональда Трампа, що змусило рекламодавців хвилюватися.
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28.10.2022 08:48 Відповісти
Ха-ха! Хто б сумнівався!

Трампон йому і порадив купити цей твіттер, як я і думала.
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28.10.2022 22:29 Відповісти
Прощавай, twitter!
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28.10.2022 08:49 Відповісти
"...для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу..." А хто йому дав право вирішувати питання всієї цивілізації?
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28.10.2022 08:50 Відповісти
рахунок в банку.
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28.10.2022 08:54 Відповісти
Ваш комент це просто бімбічний жарт(ні) - а тепер шановний або надіньте труси або зніміть хрестик, після такого коменту ви не маєте жодного права критикувати владу а чому ви не маєте на це право ви самі написали в своєму коменті.
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28.10.2022 09:02 Відповісти
а хто ти такий щоб обмежувати мої права ? до речі влада бере гроші з моїх податків .
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28.10.2022 09:23 Відповісти
Свої права ви собі обмежили собі самі своїм коментом .
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28.10.2022 09:30 Відповісти
я твій господар. спробуй ще шото квакнути - обмежу не тільки права, а й кисень перекрию
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04.11.2022 23:49 Відповісти
Вам тоже предоставляется такое право. Хотите решай те.
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28.10.2022 08:57 Відповісти
Ну ты и вылал. Легче обосрать кого-то, кто пытается изменить мир к лучшему, чем самому сделать хоть что-то мальски полезное. Золотое правило интернет отряда.
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28.10.2022 10:33 Відповісти
А вы как то можете свою якобы мысль каким то образом связать с темой моего высказывания? Или золотое правило вашего интернет отряда просто ляпнуть шо попало?
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28.10.2022 10:40 Відповісти
Возможно ты незаметил иронии, но да ладно. Смысл в том, что людям проще критиковать и мешать с говном тех, кто прилагает усилия, чем оторвать свою жопу от дивана и самому пытаться. Если я никчемность, то почему какие-то деятели хотят быть лучше и значимей меня? Нельзяяяяя.
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28.10.2022 10:45 Відповісти
Вы сумашедший? Простите за откровенность, но как в моем посте в котором пишется: что каждому дано право решать вопросы всей цивилизации, можно найти ваше: про обсерание других и тд? Или просто у вас задание от вашего интернет отряда образно говоря: теплое сравнивать с квадратным?
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28.10.2022 10:55 Відповісти
кроме намолотить себе бабла, Маск "мир к лучшему" никак не изменил и даже с полетом на Марс мир к лучшему не измениться никак
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04.11.2022 23:50 Відповісти
першого розблокує агента москви Трампа, потім Симонян і РТ і далі всіх інших від Рогозіна до іранських мулл.

Перетворить твіттер на збіговисько покидьків ліваків і вкрай правих.

Це його свобода для всякого роду лайна нам усім дорого обійдеться
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28.10.2022 08:54 Відповісти
Д он его и купил для пропаганды
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28.10.2022 10:11 Відповісти
То есть когда для пропаганды Сорос скупает MSNBC и CNN а Безос - Washington Post это нормально а Маску низзя
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28.10.2022 11:26 Відповісти
А что пропагандировал Трамп в твиттере? Бесконечную ложь, которая в итоге привела к штурму Капитолия, чего не было за всю историю США.
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28.10.2022 12:39 Відповісти
Хто такі вкрай праві?
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28.10.2022 10:27 Відповісти
если открыть возможность говорить все что вздумается, прибегают тараканы и все засирают. мало того тараканы похитрее типа пропагандонов начинают серить прямо в мозг , пользуясь платформой... никто эту проблему ещё не решил
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28.10.2022 08:55 Відповісти
twitter косвенно был на содержании и в подчинении ФСБ, теперь, видимо это уже будет не косвенно, а прямо.
Может, переименуем его в fsbitter?
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28.10.2022 09:00 Відповісти
Каким образом? Вы подозреваете, чио Маск являчется сотрудником ФСБ? А вы не съели ченить?
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28.10.2022 11:54 Відповісти
Может сразу назовете звание и псевдоним? Как же достали эти стажеры ИПСО... При том, что умственные способности этих ... чуть больше, чем ничего...
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28.10.2022 16:03 Відповісти
Ваше? Так несомнемненно вы - сотрудник Лахты под VPN
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28.10.2022 21:06 Відповісти
Позвольте процитировать ваши методички (это специально для администратора форума):
"Аккаунты пользователей, которые представляют опасность для основной линии засыпать спамом в виде бесполезных сообщений. Их содержание состоит в нивелировании, извращении и завуалировании основного смысла сообщения, чтобы до читателей он или не доходил, или доходил в ослабленном варианте". На этой ветке у вас сколько сообшений - 3, 4? Эта тема вас действительно задела или отрабатываете?
вы абсолютно одинаково себя ведете относительно форума и его веток, что и выдает вас. Каждый день новый аккаунт, тот же стажер и абсолютно одинаковое и стандартное поведение, точно по учебнику ФСБ.
Да, и последнее, в свою бытность, я этот учебник писал, так что я знаю.
Дерзайте, вы меня развеселили, вспомнил молодость, так сказать.
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28.10.2022 21:17 Відповісти
Деточка, твое трогательное знакомство с методичками как раз и подтверждает мною сказанное - вы - профессиональный пропагандон, причем практически наверняка - на российской службе!
А я пишу в данной теме потому, что тема Маска меня действительно интересует. Относительно моего аккаунта - так ему весьма много лет, и ВСЕ сообщения на нем в поддержку Украины. Что естественно для позднего переселенца в Германию, который НЕ МОЖЕТ быть на стороне России, если обладает хотя бы зачатками интеллекта. Как вы думаете, я могу быть на стороне страны, которая предпринимала попытку геноцида в отношении моего народа, убила нескольких моих родственников, гноила их в лагерях и ссылке? Если вы так думаенте - вы клинический идиот.
Маск же - достаточно разумный человек демократических убеждений, поэтому наезд на него = есть саморазоблачительное действие.
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28.10.2022 21:47 Відповісти
Судя по эмоциональному ответу - не "стажер" и не сотрудник. Признаю. Степень сдержанности - слабая ("деточка"). Любить Украину, находясь в Германии - ? Находясь в Германии логично любить Германию, не Украину.
По поводу маска, пророссийские аккаунты в twitter массово нарушают законодательство twitter, но их не банят. Почему? В тоже время проукраинские немедленно, за малейшие нарушения. Это двойные стандарты, предвзятость или что-либо еще? У Вас есть логичное объяснение?
И, наконец, по поводу интеллекта - мой IQ - 132. Ваш - ?
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28.10.2022 22:02 Відповісти
Так речь не идет о любви к Украине. Речь идет о соверешенно другом, о том, что любой разумный человек будет поддерживать Украину, где бы он не находился, и какого бы происхождения не был. Я вот - российского происжождения, из Воркуты, в Германии с 1997 года, но считаю, что во всей этой истории, начиная с 14 года - правда на стороне Украины.
Теперь относительно аккаунтов в Твиттере - Маск владеет компанией всего пару днгей, поэтому о его политике вы просто еще не можете судить.
По поводу интеллекта - в мое время IQ не было популярно, но, навернле, из того, что я был участником ВДНХ СССР и лауреатом нескольких научно технических выставок - определенные выводы сделать можно? А сейчас я - пенсионер даже по германским законам, где пенсионный возраст 67 лет, и на IQ мне уже наплевать, не говоря о том, что этот параметр измеряе, собственно, только СКОРОСТЬ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ, т.е. он строго говоря - вообще нгерелевантен.
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29.10.2022 00:16 Відповісти
Вот с этим я полностью согласен. На этом закончим.
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29.10.2022 00:37 Відповісти
Можно грохать аккаунт
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28.10.2022 09:00 Відповісти
Буде підчищати думки невгодні *уйлу.
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28.10.2022 09:05 Відповісти
Твіттер індусами керувався судячи з усього.
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28.10.2022 09:17 Відповісти
Выгнать индусский менеджмент святое дело. Кодеров можно тоже выгнать перед Рождеством
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28.10.2022 11:31 Відповісти
єдина цифрова платформа - це тотальний контроль. контроль думок, настроїв, мрій + пропаганда. не вірю в "благие намерения" в такому форматі.
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28.10.2022 09:17 Відповісти
не работает
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28.10.2022 09:21 Відповісти
sho to u Maska sovsem uzhe ponjeslo....
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28.10.2022 09:22 Відповісти
Почему его называют изобретателем? Он занимается исключительно рекламой, к инженерной или научной работе не имеет никакого отношения. Когда уже до людей это дойдёт... Нашли себе гения, блин
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28.10.2022 09:26 Відповісти
да шарлатан он обычный. вот и все
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28.10.2022 09:31 Відповісти
Маск генерирует идею и воплащает ее в жизнь. Свое состояние он заработал с нуля, благодаря изобретательному и гениальному уму, при этом будучи и инженером и научным деятелем. Он основал свои компании, задал им вектор по которому они идут и воплощают его задумки. Или изобретатель это только тот, кто сидит в подвале и сам занимается всей работой, от чертежей до сборки узлов? Это если отбросить его неоднозначные слова, а судить только как личность, сделавшую прорыв в технологиях.
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28.10.2022 10:20 Відповісти
Писатели-фантасты тоже генераторы идей.
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28.10.2022 10:57 Відповісти
Только он их не воплощают в жизнь
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28.10.2022 11:15 Відповісти
Впоне себе воплощает. Иначе бы его компании не имели бы такого успеха.
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28.10.2022 11:56 Відповісти
Ошибся при написании. Они их* тобишь фантасты изобретатели-теоретики.
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28.10.2022 13:29 Відповісти
Он только отчасти инженер (был им в далекой молодости) и ниразу не научный деятель!
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04.11.2022 23:52 Відповісти
К инженерной работе он имеет само прямое отношение. Когда уже это до вас дойдет.
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28.10.2022 11:55 Відповісти
А можно хоть один источник? Хоть одну статеечку, заметочку, да даже твит. Нет в его биографии ни одного упоминания о каких-либо личных научных или технических достижениях. То что он хороший бизнесмен - это факт. Мастер пиара - неоспоримо. Но почему все считают его гениальным изобретателем? Может потому что он как раз мастер пиара...

И почему все считают, что если человек умеет себя рекламировать и манипулировать массами, то его нужно слушать? Может еще и зеленский - величайший лидер современности, потому что так по телеку говорят?
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28.10.2022 17:26 Відповісти
Деточка, он свои деньги первоначально на собственной разработке заработал. А далее - он, как минимум, ГЕНИАЛЬНЫЙ ПОСТАНОВЩИК ЗАДАЧ.
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28.10.2022 21:09 Відповісти
Источников нет, тогда я добавлю. https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk Биография на википедии. Заработал свои первые миллионы на онлайн гиде по городу в 1995. Это факт. Инженерный гений не требуется. Потом заработал кучу денег на PayPal. Но он его не создавал, он был в компании, которая купила PayPal и потом удачно продал свои акции. И таких как Маск там несколько https://en.wikipedia.org/wiki/PayPal_Mafia . Спейс икс - его компания. Но он не работал там инженером) И Теслу он не создавал, а купил.

Теперь насчет постановки задач. Отдать указание "сделайте запуск ракет дешевле в 10 раз" - это амбициозная задача. "Сделайте крутой электрокар" - очень амбициозная задача. Но она ничего не говорит об инженерном гении. Да и обещает он обычно в 10 раз больше, чем потом его компании выдают на самом деле. Может не такой уж он и гениальный постановщик задач, раз его цели не удается выполнить.

Просто людям нравятся его громкие и яркие заявления, вот и вся гениальность. Потом никто не будет перепроверять насколько они оправдались. Но популизм тоже не Маск придумал)

И последнее. Нельзя же так быстро переходить на личности) Как-то уж слишком быстро у вас закончились аргументы при таких громких заявлениях.
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28.10.2022 21:41 Відповісти
По постановке задач - вы ТОЧНО уверены, что задачи ставились в такой форме, или пользуетенсь слухами? И да обещает он РОВНО ТО САМОЕ, что потом выдают его компании. Правда - позже, и дороже, чем первоначально обещано, но задачи как раз таки решаются, и цели - выполняются. По срокам - да, он чрезмерно оптимистичен, но это все, что можно по этому поводу сказать.
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29.10.2022 00:21 Відповісти
"Пропал дом.... " (С)
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28.10.2022 09:32 Відповісти
Стало страшнувато за Твіттер, ми вже до нього привикли! Але якщо туди потоком попливе рашистське лайно, прийдеться шукати іншу платформу...
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28.10.2022 09:40 Відповісти
Наконец. Следующие Байденограм и Байденобук.
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28.10.2022 09:42 Відповісти
І Байденокласники.
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28.10.2022 10:29 Відповісти
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28.10.2022 10:31 Відповісти
Трампокласники
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28.10.2022 10:54 Відповісти
Да конечно,сорок лярдов вколотить ради добрых дел в сфере разговоров,верим,тут либо планы сделать этот Твиттер мегасрачем всех со всеми и подняться на рекламщиках,либо илоньчик метит в Белый дом.
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28.10.2022 10:07 Відповісти
40 лярдов выкинул, а 20 млн дутых расходов пытался на Украину навесить
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04.11.2022 23:53 Відповісти
общую цифровую платформу цивилизации. Похоже республиканцы побеждают.
Мета просто провалилась на фоне покупки. минус 25 процентов за день.
Как бы нам не нравилось, а дружить надо и с республиканцами
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28.10.2022 10:32 Відповісти
Да причем тут республиканцы. Американцы соскучились по свободе слова.
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28.10.2022 10:34 Відповісти
Дружить по итогу ты будешь с Гуантанамо, чмо лишнехромосомное!
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04.11.2022 23:56 Відповісти
Не користуються твітером...
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28.10.2022 10:32 Відповісти
Аналогічно
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28.10.2022 10:56 Відповісти
Маск за нього віддав 44 млрд. $ за такі гроші можна було створити 500 твітерів враховуючи, що це не матеріальна компанія, а сугубо інформаційна... він це зрозумів, але суд програв би у будь якому випадку і вже не міг відмовитись... він ніколи не поверне собі цих грошей від продажу реклами у твітер... і був змушений продати купу акцій Тесли, щоб оплатити цю угоду.
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28.10.2022 10:36 Відповісти
Твіттер можна спокійно викидувати зі свого життя. Тепер там кацапня і прокацапня почне Бал сатанізму.
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28.10.2022 11:15 Відповісти
ща "униженные и оскорбленные" начнут свой предвыборный оплаченный вой... так сказать, "последний вой, он трудный самый"
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28.10.2022 11:26 Відповісти
Как-то пох
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28.10.2022 11:30 Відповісти
Даю пораду всім занепокоєним придбанням твітера - заробіть грошей і викупіть твітер у Маска. І тоді будете рулити як забажаєте. Я думаю, він продасть, навіть з 20% знижкою.
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28.10.2022 11:37 Відповісти
Птичку...жалко.
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28.10.2022 12:41 Відповісти
Это он купил для того что бы его рыжего друга там больше не блокировали.
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28.10.2022 13:21 Відповісти
Маску срать на людей которые там работали и строили карьеры срать на то из-за его манипуляций акции обвалились - тут даже он все делал для того ，в этом вся суть этого человека ，это тот же Путин только в мире бизнеса ! Если нужно он миллион людей в рабство отдаст ради своих интересов . Несмотря на все его достижения Маск опасен !
Желаю ему банкротства !
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28.10.2022 13:53 Відповісти
Маск готує до виборів для трампона платформу для срачу.
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28.10.2022 22:34 Відповісти
 
 