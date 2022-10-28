Маск купив Twitter і звільнив керівництво компанії
Мільярдер Ілон Маск 27 жовтня опублікував на своїй сторінці уже у своїй соцмережі лист для рекламодавців, у якому підтвердив, що остаточно купив Twitter.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на твіттер Маска.
"Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості", - заявив Маск.
Ілон Маск наголосив, що хоче допомогти людству, оскільки ЗМІ "підігрівають" полярні крайності та розкол суспільства, бо думають, що це приносить гроші, позбавляючи можливості діалогу.
Водночас він попередив, що і у Twitter не можна буде публікувати "будь-що без подальших наслідків", але пообіцяв, що платформа залишиться "гостинною для всіх".
Маск звільнив попередній топменеджмент компанії.
"Генеральний директор Твіттер Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сегал покинули центральний офіс компанії у Сан-Франциско й більше не повернуться", - повідомляє CNBC.
Також повідомлення про звільнення отримала глава юридичного департаменту Віджая Гаде.
Нагадаємо, в квітні Маск запропонував Twitter Inc викупити її акції в угоді загальною сумою близько $44 мільярдів. Утім, після початку переговорного процесу, бізнесмен заявив, що відмовляється від своєї пропозиції через те, що компанія порушила домовленості й надала хибну інформацію. Компанія звернулася до суду у зв’язку зі спором, який виник з мільярдером. Минулого тижня Маск запропонував Twitter Inc завершити угоду про купівлю соціальної платформи на умовах, які обговорювалися на початку цього процесу. Після цього суддя, який веде справу, на підставі пропозиції Маска постановив призупинити судовий розгляд до 28 жовтня.
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Трампон йому і порадив купити цей твіттер, як я і думала.
Перетворить твіттер на збіговисько покидьків ліваків і вкрай правих.
Це його свобода для всякого роду лайна нам усім дорого обійдеться
Может, переименуем его в fsbitter?
"Аккаунты пользователей, которые представляют опасность для основной линии засыпать спамом в виде бесполезных сообщений. Их содержание состоит в нивелировании, извращении и завуалировании основного смысла сообщения, чтобы до читателей он или не доходил, или доходил в ослабленном варианте". На этой ветке у вас сколько сообшений - 3, 4? Эта тема вас действительно задела или отрабатываете?
вы абсолютно одинаково себя ведете относительно форума и его веток, что и выдает вас. Каждый день новый аккаунт, тот же стажер и абсолютно одинаковое и стандартное поведение, точно по учебнику ФСБ.
Да, и последнее, в свою бытность, я этот учебник писал, так что я знаю.
Дерзайте, вы меня развеселили, вспомнил молодость, так сказать.
А я пишу в данной теме потому, что тема Маска меня действительно интересует. Относительно моего аккаунта - так ему весьма много лет, и ВСЕ сообщения на нем в поддержку Украины. Что естественно для позднего переселенца в Германию, который НЕ МОЖЕТ быть на стороне России, если обладает хотя бы зачатками интеллекта. Как вы думаете, я могу быть на стороне страны, которая предпринимала попытку геноцида в отношении моего народа, убила нескольких моих родственников, гноила их в лагерях и ссылке? Если вы так думаенте - вы клинический идиот.
Маск же - достаточно разумный человек демократических убеждений, поэтому наезд на него = есть саморазоблачительное действие.
По поводу маска, пророссийские аккаунты в twitter массово нарушают законодательство twitter, но их не банят. Почему? В тоже время проукраинские немедленно, за малейшие нарушения. Это двойные стандарты, предвзятость или что-либо еще? У Вас есть логичное объяснение?
И, наконец, по поводу интеллекта - мой IQ - 132. Ваш - ?
Теперь относительно аккаунтов в Твиттере - Маск владеет компанией всего пару днгей, поэтому о его политике вы просто еще не можете судить.
По поводу интеллекта - в мое время IQ не было популярно, но, навернле, из того, что я был участником ВДНХ СССР и лауреатом нескольких научно технических выставок - определенные выводы сделать можно? А сейчас я - пенсионер даже по германским законам, где пенсионный возраст 67 лет, и на IQ мне уже наплевать, не говоря о том, что этот параметр измеряе, собственно, только СКОРОСТЬ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ, т.е. он строго говоря - вообще нгерелевантен.
И почему все считают, что если человек умеет себя рекламировать и манипулировать массами, то его нужно слушать? Может еще и зеленский - величайший лидер современности, потому что так по телеку говорят?
Теперь насчет постановки задач. Отдать указание "сделайте запуск ракет дешевле в 10 раз" - это амбициозная задача. "Сделайте крутой электрокар" - очень амбициозная задача. Но она ничего не говорит об инженерном гении. Да и обещает он обычно в 10 раз больше, чем потом его компании выдают на самом деле. Может не такой уж он и гениальный постановщик задач, раз его цели не удается выполнить.
Просто людям нравятся его громкие и яркие заявления, вот и вся гениальность. Потом никто не будет перепроверять насколько они оправдались. Но популизм тоже не Маск придумал)
И последнее. Нельзя же так быстро переходить на личности) Как-то уж слишком быстро у вас закончились аргументы при таких громких заявлениях.
Мета просто провалилась на фоне покупки. минус 25 процентов за день.
Как бы нам не нравилось, а дружить надо и с республиканцами
Желаю ему банкротства !