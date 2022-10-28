Маск купив Twitter і звільнив керівництво компанії

Мільярдер Ілон Маск 27 жовтня опублікував на своїй сторінці уже у своїй соцмережі лист для рекламодавців, у якому підтвердив, що остаточно купив Twitter.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на твіттер Маска.

"Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості", - заявив Маск.

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Ілон Маск наголосив, що хоче допомогти людству, оскільки ЗМІ "підігрівають" полярні крайності та розкол суспільства, бо думають, що це приносить гроші, позбавляючи можливості діалогу.

Водночас він попередив, що і у Twitter не можна буде публікувати "будь-що без подальших наслідків", але пообіцяв, що платформа залишиться "гостинною для всіх".

Маск звільнив попередній топменеджмент компанії.

"Генеральний директор Твіттер Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сегал покинули центральний офіс компанії у Сан-Франциско й більше не повернуться", - повідомляє CNBC.

Також повідомлення про звільнення отримала глава юридичного департаменту Віджая Гаде.

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Нагадаємо, в квітні Маск запропонував Twitter Inc викупити її акції в угоді загальною сумою близько $44 мільярдів. Утім, після початку переговорного процесу, бізнесмен заявив, що відмовляється від своєї пропозиції через те, що компанія порушила домовленості й надала хибну інформацію. Компанія звернулася до суду у зв’язку зі спором, який виник з мільярдером. Минулого тижня Маск запропонував Twitter Inc завершити угоду про купівлю соціальної платформи на умовах, які обговорювалися на початку цього процесу. Після цього суддя, який веде справу, на підставі пропозиції Маска постановив призупинити судовий розгляд до 28 жовтня.