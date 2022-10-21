Білий дім може перевірити компанії Маска щодо ризиків для нацбезпеки, - Bloomberg
Представники адміністрації Байдена обговорюють, чи варто США піддавати перевірці щодо національної безпеки деякі підприємства Ілона Маска, включаючи угоду щодо Twitter Inc. і супутникову мережу Starlink від SpaceX.
Про це з посилання на джерела пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Американські посадовці відчувають незручність через нещодавню погрозу Маска припинити постачання супутникової послуги Starlink в Україну - він сказав, що наразі це коштувало йому 80 мільйонів доларів - і через серію твітів Маска, у яких описано мирні пропозиції, вигідні президенту Володимиру Путіну. Вони також стурбовані його планами купити Twitter разом із групою іноземних інвесторів", - пише агентство з посиланням на співрозмовників.
За словами джерел на умовах анонімності, обговорення поки що на ранній стадії. Представники уряду США та розвідувального співтовариства зважують, які інструменти, якщо такі є, дозволять федеральному уряду перевірити підприємства Маска.
За їхніми словами, однією з можливостей є закон, який регулює Комітет з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах для перевірки угод і операцій Маска на ризики національній безпеці.
Міжвідомча група, відома як CFIUS, перевіряє придбання американських компаній іноземними покупцями. За словами джерел, незрозуміло, чи запропонують перевірку CFIUS, яка включатиме оцінки Державного департаменту, Міністерства оборони та внутрішньої безпеки.
Одним із елементів угоди з Twitter на $44 млрд є присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Аль-Валід бін Талал із Саудівської Аравії, криптобіржа Binance, заснована та керована уродженцем Китаю та фонд національного добробуту Катару.
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Лише уявіть, якщо з'ясується, що Маск кремлівський шпигун!
це, знєтє лі, під час війни надсерйозно, враховуючи останню писанину маска...
🤔
по розряду корисних ідіотів, в кращому разі
Tesla (TSLA) публикует результаты за третий квартал 2022 года: упущенная выгода, но прибыль
https://electrek.co/2022/10/19/tesla-tsla-q3-2022-results/
Tesla (TSLA) поставляет огромное количество аккумуляторов, побив рекорд
https://electrek.co/2022/10/19/tesla-tsla-delivers-massive-record-battery-energy-storage/
Tesla планирует увеличить выпуск электрогрузовиков Tesla Semi до 50 000
https://electrek.co/2022/10/20/tesla-semi-ramp-50000-electric-trucks-per-year/
в год.
https://itc.ua/amp/
І нічого.
А от після прокремлівських заяв щодо Криму - є.
Як тепер довіряти йому оборону США в космосі ?
Та нічого.
Ніхто з усіх поважних геніїв не пропонував віддавати свої землі загарбнику, а Маск пропонував. Він трампіст і цим все сказано.
Однак є дуже корисні речі , які він зробив для нашої країни. Я про "Старлінк". І про ті його інновації в енергетиці , які сприяють енергетичній безпеці усіх країн, у тому числі і України. Відмову від , або зменшення споживання нафти , та газу. А з тим і занепад економіці таких стран , як Іран , та рашка. Які тільки з нафти та газу і живуть . І завдяки цім грошам нас вбивають.
Маск - трампісіонист.
Ви це не знали?
Якщо я помиляюсь , переконайте мене фактами.
Розмова складається або з монологу , або з діалогу. Діалог має на увазі враховувати факти та думки іншого.
Якщо ви звикли вести розмову у формі монологах , це ваше право.
Епатаж - його коньок. Акції Тесли падають, то він запускає в напрямку Марса автомобіль. Потім кожен поважаючий себе "пацан-бізнесмен" мусить ту Теслу придбати. Акції Тесли падають - Маск привертає до себе увагу усякими бздурами: "віддати Крим", "віддати Тайвань". Хай Аляску і Техас віддасть.
Те, що викопне паливо впливає на екологію, знали і без Маска. А чи знає Маск, як утилізувати акумулятори, бо боюся, що з часом землі нерозвинених країн перетворяться на смітники для цієї гидоти. А це вже буде небезпека для вісієї планети.
Хтось зумів здешевити виробництво скляних пляшок, хтось вигадав пластикові. А тепер підіть у Карпати. Куди не ступиш - "розочка" від пляшок від горілки та пожмакані пластикові пляшки від пива у чорничниках. Не треба бути дуже мудрим, щоб дати із цим раду. Зробіть ціни на той посуд високим, і зробіть пункти прийому. Тоді хтось не викине, а хтось піде збирати. Але цього не роблять, бо головне - гроші. Бізнес керує усім.
То бізнес вже організовує туристичні тури у "Космос". А скільки при цьому спалюється ресурсу і як занечищується Земля - то пусте. Засерем Землю, тоді переїдемо на Марс
Ось тобі адреса. Заходь на досузі. Там знайдеш відповіді на усі свої запитання. Там тобі буде і про акції, і про переробку а.к. батарей. І про усі інші твої інсінуації.
https://electrek.co/
Англійську розумієш?
То читай. "Не ленись".
Надмірна кількість комерційних супутників, наскільки я знаю, вже заважає астрофізикам проводити дослідження.
А куди здають старі батареї від телефонів, ноутбуків, гуляйног (самокатів) у нерозвинених країнах. То вам не сольові батарейки. Потім струмочками то все і до морів добирається.
Коли говорять, що атомна енергетика - найдешевша, то лукавлять. Мовчать про утилізацію,...
Я з вами свиней не пас, тому ваше тикання мені говорить про вас багато.