Білий дім може перевірити компанії Маска щодо ризиків для нацбезпеки, - Bloomberg

Представники адміністрації Байдена обговорюють, чи варто США піддавати перевірці щодо національної безпеки деякі підприємства Ілона Маска, включаючи угоду щодо Twitter Inc. і супутникову мережу Starlink від SpaceX.

Про це з посилання на джерела пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Американські посадовці відчувають незручність через нещодавню погрозу Маска припинити постачання супутникової послуги Starlink в Україну - він сказав, що наразі це коштувало йому 80 мільйонів доларів - і через серію твітів Маска, у яких описано мирні пропозиції, вигідні президенту Володимиру Путіну. Вони також стурбовані його планами купити Twitter разом із групою іноземних інвесторів", - пише агентство з посиланням на співрозмовників.

За словами джерел на умовах анонімності, обговорення поки що на ранній стадії. Представники уряду США та розвідувального співтовариства зважують, які інструменти, якщо такі є, дозволять федеральному уряду перевірити підприємства Маска.

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За їхніми словами, однією з можливостей є закон, який регулює Комітет з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах для перевірки угод і операцій Маска на ризики національній безпеці.

Міжвідомча група, відома як CFIUS, перевіряє придбання американських компаній іноземними покупцями. За словами джерел, незрозуміло, чи запропонують перевірку CFIUS, яка включатиме оцінки Державного департаменту, Міністерства оборони та внутрішньої безпеки.

Одним із елементів угоди з Twitter на $44 млрд є присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Аль-Валід бін Талал із Саудівської Аравії, криптобіржа Binance, заснована та керована уродженцем Китаю та фонд національного добробуту Катару.

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