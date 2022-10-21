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Білий дім може перевірити компанії Маска щодо ризиків для нацбезпеки, - Bloomberg

маск

Представники адміністрації Байдена обговорюють, чи варто США піддавати перевірці щодо національної безпеки деякі підприємства Ілона Маска, включаючи угоду щодо Twitter Inc. і супутникову мережу Starlink від SpaceX.

Про це з посилання на джерела пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Американські посадовці відчувають незручність через нещодавню погрозу Маска припинити постачання супутникової послуги Starlink в Україну - він сказав, що наразі це коштувало йому 80 мільйонів доларів - і через серію твітів Маска, у яких описано мирні пропозиції, вигідні президенту Володимиру Путіну. Вони також стурбовані його планами купити Twitter разом із групою іноземних інвесторів", - пише агентство з посиланням на співрозмовників.

За словами джерел на умовах анонімності, обговорення поки що на ранній стадії. Представники уряду США та розвідувального співтовариства зважують, які інструменти, якщо такі є, дозволять федеральному уряду перевірити підприємства Маска.

Читайте: Маск - до Медведєва: Як справи в Бахмуті?

За їхніми словами, однією з можливостей є закон, який регулює Комітет з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах для перевірки угод і операцій Маска на ризики національній безпеці.

Міжвідомча група, відома як CFIUS, перевіряє придбання американських компаній іноземними покупцями. За словами джерел, незрозуміло, чи запропонують перевірку CFIUS, яка включатиме оцінки Державного департаменту, Міністерства оборони та внутрішньої безпеки.

Одним із елементів угоди з Twitter на $44 млрд є присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Аль-Валід бін Талал із Саудівської Аравії, криптобіржа Binance, заснована та керована уродженцем Китаю та фонд національного добробуту Катару.

Також читайте: Питання зі Starlink вирішили напряму з Маском, - Резніков

Автор: 

перевірка (1231) США (22713) Twitter (291) Bloomberg (235) Маск Ілон (643) Starlink (264)


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Топ коментарі
+4
США його викохало,випестило,дало можливості для розвитку а воно гівном собачим виявилось
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21.10.2022 13:05
+4
Допитати цього аутиста треба з пристрастю . У нього там кацапська Мата Харі у ліжку кувиркалась.
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21.10.2022 13:17
+3
ДО ПИ ЗДЕЛ СЯ!!! именно так.а є ще тоді подумав - шось ризики великі - лізти поперек борозди з федеральним ладом
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21.10.2022 13:17
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США його викохало,випестило,дало можливості для розвитку а воно гівном собачим виявилось
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21.10.2022 13:05 Відповісти
Так, розбагатів за державний кошт, зробив собі ім'я, а виявився справжнім лайном ще й схильним до зради.

Лише уявіть, якщо з'ясується, що Маск кремлівський шпигун!
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21.10.2022 13:19 Відповісти
не думаю прямо що шпигун,скоріше всього корисний ідіот)
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21.10.2022 13:30 Відповісти
не знаю що маску доручили США, а ми доручили військовий зв'язок

це, знєтє лі, під час війни надсерйозно, враховуючи останню писанину маска...
🤔
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21.10.2022 13:57 Відповісти
зогляду на його неразбірливість в звʼязках з різними жінками (чого коштує одна тіки Ембер Хьорт) можна припустити що йому підсунулу рузьку бабу, яка йому всі мізки і прокампустувала "ошипками хрусчьова"
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21.10.2022 18:01 Відповісти
********** ? А я говорил - заберите у него кокаин и клавиатуру.
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21.10.2022 13:06 Відповісти
ДО ПИ ЗДЕЛ СЯ!!! именно так.а є ще тоді подумав - шось ризики великі - лізти поперек борозди з федеральним ладом
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21.10.2022 13:17 Відповісти

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21.10.2022 13:06 Відповісти
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21.10.2022 13:16 Відповісти
криптокацап! 👿
по розряду корисних ідіотів, в кращому разі
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21.10.2022 13:58 Відповісти
Коли мовити чесно - просто криптопоц.
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21.10.2022 14:01 Відповісти
Допитати цього аутиста треба з пристрастю . У нього там кацапська Мата Харі у ліжку кувиркалась.
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21.10.2022 13:17 Відповісти
Допитай.

Tesla (TSLA) публикует результаты за третий квартал 2022 года: упущенная выгода, но прибыль

https://electrek.co/2022/10/19/tesla-tsla-q3-2022-results/

Tesla (TSLA) поставляет огромное количество аккумуляторов, побив рекорд

https://electrek.co/2022/10/19/tesla-tsla-delivers-massive-record-battery-energy-storage/

Tesla планирует увеличить выпуск электрогрузовиков Tesla Semi до 50 000

https://electrek.co/2022/10/20/tesla-semi-ramp-50000-electric-trucks-per-year/
в год.
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21.10.2022 13:33 Відповісти
Вот теперь, надеюсь, на 51 годике жизни он соизволит повзрослеть и не постить первый пришедший к нему в голову понос в твиттере.
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21.10.2022 13:21 Відповісти
Кращє перевірили б Трампа. Ну і його хвойду Спартц.
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21.10.2022 13:26 Відповісти
Так, Трампа треба обов'язково перевірити, та його підспівувавча та ньюсмейкера- трампіста Маска, який вже розпочав передвиборчу кампанію трампа.
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21.10.2022 13:49 Відповісти
Администрация Байдена может проверить действия Илона Маска из-за его сделки с Twitter и заявлений об Украине, - Bloomberg

https://itc.ua/amp/
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21.10.2022 13:36 Відповісти
Маска вже стільки разів перевіряли. І?
І нічого.
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21.10.2022 13:39 Відповісти
Досі його не було на що перевіряти.
А от після прокремлівських заяв щодо Криму - є.
Як тепер довіряти йому оборону США в космосі ?
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21.10.2022 13:48 Відповісти
Ти не в темі, друже. Особисто Маска, та його компанії перевіряли вже не раз. І в штатах , і в Китаї , та в ЄС . Чого стоїть тільки перевірка його заяв роки три тому про викуп акцій Тесла у приватних акціонерів. Що підштовхнуло ціну акцій вгору. Була перевірка, судова тягомотина . Маска відсторонили від посади гендиректора . Хотя він остався головою компанії. Потім інші перевіряючі перевіряли щє функцію автопілот. У Німеччині довго та нудно перевіряли екологічні норми. У Китаї теж щось перевіряли. Space X там щось теж та не один раз. Джеф Бєзос з ним судився. І що?
Та нічого.
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21.10.2022 14:46 Відповісти
Маска лікарі ще повинні перевірити, бо його дитячий діагноз аутизм поступово подорослішав та перетворився у шизофренію . Він хоче продовжувати залишатись фріком, але після його останніх заяв люди починають розуміти, що він психічнохворий .
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21.10.2022 13:55 Відповісти
Аутизм , це його болячка з народження. Багато видатних вчених є хворими з дитинства. Згадай фільм "Ігри разума" з Раселом Кроу , знятого на реальних подіях о вченом , який здобув Нобелевську премію з економіки. Або загадай Алана Тьюринга , який зламав код німецької "Енігми". Він теж був хворий. Енштейн був хворим на всю голову. Так що з того?
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21.10.2022 14:53 Відповісти
Нічого, просто нагадую про його психічну нестабільність його прихильникам.

Ніхто з усіх поважних геніїв не пропонував віддавати свої землі загарбнику, а Маск пропонував. Він трампіст і цим все сказано.
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21.10.2022 15:01 Відповісти
Те що він хворий , не є новина. Те що він помиляється , або помилявся со своїми "мірнимі пропозиціями" , теж.
Однак є дуже корисні речі , які він зробив для нашої країни. Я про "Старлінк". І про ті його інновації в енергетиці , які сприяють енергетичній безпеці усіх країн, у тому числі і України. Відмову від , або зменшення споживання нафти , та газу. А з тим і занепад економіці таких стран , як Іран , та рашка. Які тільки з нафти та газу і живуть . І завдяки цім грошам нас вбивають.
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21.10.2022 15:13 Відповісти
Безкоштовний адвокат Ілона Маска! Ви мене не переконаєте!

Маск - трампісіонист.
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21.10.2022 15:21 Відповісти
Маск людина ,яка перевернула автопром , та енергетику у світі. Да і у космосі теж. Викинула на сміття Рогозіна та роскосмос.
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21.10.2022 15:38 Відповісти
Трамп прихильник нафтогазового лоббі.
Ви це не знали?
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21.10.2022 15:40 Відповісти
І на останок. Ті поважні генії , яких я згадував вже давно померли. А ті кого я не згадував , та зараз живуть , не зробили і 1% для України , скільки зробив Маск. За гроші чі безкоштовно.
Якщо я помиляюсь , переконайте мене фактами.
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21.10.2022 15:17 Відповісти
Я не хочу вас переконувати, це не моя стихія. У кожного повинна бути своя думка, якою можна лише поділитися з іншими, чим ми тут і займаємось. Я терпіти не можу, коли мене переконують у чомусь і ніколи не ведусь на такі маніпуляції .
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21.10.2022 15:27 Відповісти
І не думав вас переконувати. Я говорю факти. А там сприймайте їх як хочете.
Розмова складається або з монологу , або з діалогу. Діалог має на увазі враховувати факти та думки іншого.
Якщо ви звикли вести розмову у формі монологах , це ваше право.
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21.10.2022 15:34 Відповісти
Маск - "надздібний інженер" у різних галузях. І автомобілебудування, і зв'язок, і космонавтика, і акумулятори У це можуть повірити лише люди, далекі від науки та техніки.

Епатаж - його коньок. Акції Тесли падають, то він запускає в напрямку Марса автомобіль. Потім кожен поважаючий себе "пацан-бізнесмен" мусить ту Теслу придбати. Акції Тесли падають - Маск привертає до себе увагу усякими бздурами: "віддати Крим", "віддати Тайвань". Хай Аляску і Техас віддасть.

Те, що викопне паливо впливає на екологію, знали і без Маска. А чи знає Маск, як утилізувати акумулятори, бо боюся, що з часом землі нерозвинених країн перетворяться на смітники для цієї гидоти. А це вже буде небезпека для вісієї планети.

Хтось зумів здешевити виробництво скляних пляшок, хтось вигадав пластикові. А тепер підіть у Карпати. Куди не ступиш - "розочка" від пляшок від горілки та пожмакані пластикові пляшки від пива у чорничниках. Не треба бути дуже мудрим, щоб дати із цим раду. Зробіть ціни на той посуд високим, і зробіть пункти прийому. Тоді хтось не викине, а хтось піде збирати. Але цього не роблять, бо головне - гроші. Бізнес керує усім.

То бізнес вже організовує туристичні тури у "Космос". А скільки при цьому спалюється ресурсу і як занечищується Земля - то пусте. Засерем Землю, тоді переїдемо на Марс
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22.10.2022 02:17 Відповісти
Остап? Тоді зрозуміло.
Ось тобі адреса. Заходь на досузі. Там знайдеш відповіді на усі свої запитання. Там тобі буде і про акції, і про переробку а.к. батарей. І про усі інші твої інсінуації.

https://electrek.co/

Англійську розумієш?
То читай. "Не ленись".
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22.10.2022 06:14 Відповісти
Завжди заздрив оптимістам, які вірять усьому, що декларують компанії. Скандали з фольквагеном (з недостовірними даними про викиди автомобілів), з айфонами (які апаратно сповільнюють трішечки застарілі моделі),..., з невиправданою ненажерливістю ******** операційних систем (для Ворда секретарки у якомусь офісі потрібен комп'ютер, який на порядок кращий від того, яким задовільняється науковець, що проводить складні математичні розрахунки, правда часом треба діставати доступ до кластера). А постійне оновлення девайсів, які ще не застаріли морально, не приводить до завданню шкоди довкіллю?

Надмірна кількість комерційних супутників, наскільки я знаю, вже заважає астрофізикам проводити дослідження.

А куди здають старі батареї від телефонів, ноутбуків, гуляйног (самокатів) у нерозвинених країнах. То вам не сольові батарейки. Потім струмочками то все і до морів добирається.

Коли говорять, що атомна енергетика - найдешевша, то лукавлять. Мовчать про утилізацію,...

Я з вами свиней не пас, тому ваше тикання мені говорить про вас багато.
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23.10.2022 16:57 Відповісти
Как тебе такое , Илон Маск )))
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21.10.2022 13:51 Відповісти
потрібно провірити , а то Маска схоже тупо завербували , не потрібно забувати хто такий Пуйло
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21.10.2022 14:08 Відповісти
Він хитре авантюристичне телятко...для нього гроші не пахнуть та не існує взагалі принципів моралі,справедливості...головне в його житті - гроші...
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21.10.2022 14:23 Відповісти
Давно пора проверить этого наркомана...
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21.10.2022 14:39 Відповісти
Правильне рішення.І в США Феміда не спить
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21.10.2022 16:01 Відповісти
 
 