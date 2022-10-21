Маск - до Медведєва: Як справи в Бахмуті?

Американський мільярдер Ілон Маск запитав у Twitter у заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, як справи в Бахмуті, який Росія намагається захопити.

Таким чином він прокоментував твіт, в якому Медведєв пожартував над прем’єркою Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Медведєв написав: "До побачення, до побачення, Ліз Трасс, вітаю салат!", посилаючись на жартівливе змагання, влаштоване таблоїдом Daily Star. Тиждень тому видання встановило вебкамеру навпроти салату, щоб перевірити, чи зберігатиметься він довше, ніж керуватиме прем’єрка Трасс. Салат зберігся довше.

Маск відповів Медведєву твітами "Досить непоганий троль" і "До речі, як справи в Бахмуті?".

Медведєв відповів Маску: "До зустрічі в Москві у День Перемоги!".

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