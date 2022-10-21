Маск - до Медведєва: Як справи в Бахмуті?
Американський мільярдер Ілон Маск запитав у Twitter у заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, як справи в Бахмуті, який Росія намагається захопити.
Таким чином він прокоментував твіт, в якому Медведєв пожартував над прем’єркою Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє Цензор.НЕТ.
Медведєв написав: "До побачення, до побачення, Ліз Трасс, вітаю салат!", посилаючись на жартівливе змагання, влаштоване таблоїдом Daily Star. Тиждень тому видання встановило вебкамеру навпроти салату, щоб перевірити, чи зберігатиметься він довше, ніж керуватиме прем’єрка Трасс. Салат зберігся довше.
Маск відповів Медведєву твітами "Досить непоганий троль" і "До речі, як справи в Бахмуті?".
Медведєв відповів Маску: "До зустрічі в Москві у День Перемоги!".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"1.Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому! Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває!
2.Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, Він і в спанні подасть другові Своєму!" 🙏🙏🙏
Псалом 126
Что не происходит в мире, происходит не просто так. Если бы Господь
не был с нами,не помогал нам, поверьте, что вся Украина была бы Бучей и
Мариуполем! Вся Украина молится к Господу о защите и освобождении!
Даже воины на нуле молятся, потому что они как никто ощущают помощь
и защиту Господа! 🙏🙏🙏
"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон." 🙏🙏🙏
Библия Псалтирь 126
Воины молятся перед боем https://www.youtube.com/shorts/yFOLyjb7bvc
спасибо конечно, но это как-то слабо утешительно
а шо он хотел этим сказать? ))))
Шкода, що трампона твітер забанив, він їм до тройнічка просто необхідний.
Згадалось, як американці жартували та вимагали відімкнути йому Інтернет чи сховати iPhone, коли цей придурок оголошував війну Північній Кореї у твіттері. Перли він там видавав знатні, навіть вигадував нові слова.
Він знатний моделайзер та торговець красою, лише його конкурси краси чого варті. Можна лише уявити , скільки жіночих тіл він продав, купив, та знову продав.
Продаж жінок - це торгівля людьми. В усьому світі - це злочин.
Так, це сама цікава іграшка у руках дорослих хлопчиків.
Взяти Бахмут, щоб відповісти на твіт Маска.
Коли бачиш медведева, захарову згадується одна пісня тієї -Was wollen wir trinken... тільки зміст тепер її інший)))