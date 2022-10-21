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Маск - до Медведєва: Як справи в Бахмуті?

маск,медведєв

Американський мільярдер Ілон Маск запитав у Twitter у заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, як справи в Бахмуті, який Росія намагається захопити.

Таким чином він прокоментував твіт, в якому Медведєв пожартував над прем’єркою Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Медведєв написав: "До побачення, до побачення, Ліз Трасс, вітаю салат!", посилаючись на жартівливе змагання, влаштоване таблоїдом Daily Star. Тиждень тому видання встановило вебкамеру навпроти салату, щоб перевірити, чи зберігатиметься він довше, ніж керуватиме прем’єрка Трасс. Салат зберігся довше.

Маск відповів Медведєву твітами "Досить непоганий троль" і "До речі, як справи в Бахмуті?".

Медведєв відповів Маску: "До зустрічі в Москві у День Перемоги!".

Також читайте: Питання зі Starlink вирішили напряму з Маском, - Резніков

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) Бахмут (1559) Маск Ілон (643)


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Топ коментарі
+31
Медведю ближе вермут, чем Бахмут.
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21.10.2022 12:22
+27
По-ходу медведека понимает, что день победы в москве проведет уже не сраша.... Ну-ну
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21.10.2022 12:22
+26
Так,але тримаються. Як і Україна.
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21.10.2022 12:22
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Ну ЗСУ там не легше
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21.10.2022 12:19 Відповісти
Так,але тримаються. Як і Україна.
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21.10.2022 12:22 Відповісти
Там сейчас пекло. Против наших русня бросила неплохо подготовленных вагнеровцев, которые в отличие от чмобиков и обдроченцев получают хорошую зарплату. Но ВСУ тоже не пальцем деланные , держим кулаки за наших ребят.
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21.10.2022 14:56 Відповісти
Молитва-ось СИЛА, а не тримати кулаки.
"1.Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому! Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває!
2.Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, Він і в спанні подасть другові Своєму!" 🙏🙏🙏
Псалом 126
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21.10.2022 19:07 Відповісти
Треба нам усім молиться постійно, як це робить одна церква у Сумах 24/7,змінюючи один одного кожні 2 години! 🙏🙏🙏
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21.10.2022 18:54 Відповісти
мне кажется, Бог уже давно оставил нас...
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21.10.2022 22:14 Відповісти
Женя, Господь не оставил нас...Это мы,люди, отвернулись от Него!
Что не происходит в мире, происходит не просто так. Если бы Господь
не был с нами,не помогал нам, поверьте, что вся Украина была бы Бучей и
Мариуполем! Вся Украина молится к Господу о защите и освобождении!
Даже воины на нуле молятся, потому что они как никто ощущают помощь
и защиту Господа! 🙏🙏🙏
"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон." 🙏🙏🙏
Библия Псалтирь 126

Воины молятся перед боем https://www.youtube.com/shorts/yFOLyjb7bvc
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25.10.2022 09:57 Відповісти
а когда Украину сотрут в яд. пепел вы скажете, Господь был с намии помогал, потому мы умерли небольно
спасибо конечно, но это как-то слабо утешительно
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25.10.2022 13:53 Відповісти
Женя,Женя, ничего ты так и не понял...Жаль,очень жаль...
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26.10.2022 12:33 Відповісти
Ну от навіщо спілкуватися з під@рами?
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21.10.2022 12:20 Відповісти
Воно то так проте цього разу недомірок ведмєдєв відповів Маску як щирий українець.
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21.10.2022 12:28 Відповісти
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21.10.2022 12:49 Відповісти
получается, шо онвамнедимон уже только в среду очунивает от запоя )))
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21.10.2022 12:21 Відповісти
По-ходу медведека понимает, что день победы в москве проведет уже не сраша.... Ну-ну
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21.10.2022 12:22 Відповісти
А американцы))))
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21.10.2022 12:39 Відповісти
Маск : " Я уже получил от Украины аналогичное предложение.."))
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21.10.2022 17:33 Відповісти
Медведю ближе вермут, чем Бахмут.
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21.10.2022 12:22 Відповісти
скоріш бурбон....
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21.10.2022 12:55 Відповісти
два фріки
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21.10.2022 12:23 Відповісти
Медведєв відповів Маску: "До зустрічі в Москві у День Перемоги!"

а шо он хотел этим сказать? ))))
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21.10.2022 12:23 Відповісти
Він ні договорів...у День Перемоги України
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21.10.2022 12:26 Відповісти
То, что Вы подумали. Это не твит, это цель для ЗСУ.
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21.10.2022 12:27 Відповісти
тобто не один я так зрозумів дурника.... ой накаркає )))) (я ж вірю в ЗСУ)
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21.10.2022 12:32 Відповісти
Якась двозначна відповідь. Невже сподівається, що Гаага його обмине?
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21.10.2022 12:27 Відповісти
Лишний раз доказывает, что Маск ваще не понимает, что происходит в Украине и тем более на фронтах. Но т.к. в целом Маск за Украину, то надо ему грамотного советника по Украинским вопросам подкинуть ... а не ***** обкладывать, когда он по незнанке чушь какую-то сморозил.
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21.10.2022 12:23 Відповісти
Якщо людина хоче, вона сама розбереться або попросе допомоги. А це просто мудак.
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21.10.2022 12:32 Відповісти
Маск самовпевнений. КГБ/ФСБ легко таким промиває мізки... з ними почати спілкуватись - вже дати себе надурити.
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21.10.2022 12:24 Відповісти
Маск вже давно промитий, там з ним вже попрацювала кагебешна Мата Харі.
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21.10.2022 12:26 Відповісти
Два поца поржали зі смерті українців та знищення Неньки.

Шкода, що трампона твітер забанив, він їм до тройнічка просто необхідний.
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21.10.2022 12:25 Відповісти
Там у Твіттері активно пише трампівський, чмошний синок. Вєщає таку х**ню, як і рудий папка.
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21.10.2022 12:32 Відповісти
Трампон у лічінки iPhone вкрав, Маланка свій мабуть сховала.

Згадалось, як американці жартували та вимагали відімкнути йому Інтернет чи сховати iPhone, коли цей придурок оголошував війну Північній Кореї у твіттері. Перли він там видавав знатні, навіть вигадував нові слова.
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21.10.2022 13:00 Відповісти
«Covfefe» - це його сама загадкова перлина.
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21.10.2022 15:12 Відповісти
Мудак він кончений. Колись, на одній з американських передач, Брук Шилдс сказала, що колись у 90х Трамп звав її на побачення і вона відмовила. Так цей рагуль почав називати її «overrated actress».
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21.10.2022 15:34 Відповісти
Так, мудак - це м'яко сказано.

Він знатний моделайзер та торговець красою, лише його конкурси краси чого варті. Можна лише уявити , скільки жіночих тіл він продав, купив, та знову продав.
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21.10.2022 15:46 Відповісти
Продати можна тільки те, що продається. А тоді це лише бізнес.
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21.10.2022 16:25 Відповісти
Продаж жінок для вас це бізнес!?

Продаж жінок - це торгівля людьми. В усьому світі - це злочин.
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21.10.2022 16:49 Відповісти
А продаж чоловіків чимось кращий? Але ви писали про красу.
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21.10.2022 17:02 Відповісти
Продаж чоловіків - це ще гірше! А ви займаєтесь продажем тільки чоловіків!?
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21.10.2022 17:06 Відповісти
Автівками?

Так, це сама цікава іграшка у руках дорослих хлопчиків.
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21.10.2022 17:10 Відповісти
До речі, пам'ятаєте про таку собі пітерсько-путінську кагебешну красуню Оксану Федорову, яка перемогла на конкурсі краси міс всесвіт у 2002 році, через кілька місяців відмовилась від титулу через трампа. Скандал був гучний, і не все там так просто, як вона росповідала. Думаю, що саме через цю історію ***** тримає трампа за медебейці.
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21.10.2022 17:02 Відповісти
Ніт. Я не знайомий з переможицями конкурсів.
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21.10.2022 17:03 Відповісти
А Гугл ? Чи нє?
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21.10.2022 17:07 Відповісти
Та біс із тим Трампом.
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21.10.2022 17:10 Відповісти
А на Федорову хоч подивіться, невже не цікаво , кого ***** відправило у розвідку до трампа.
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21.10.2022 17:12 Відповісти
Подивився кілька фото, де риси обличчя одне від одного відрізняються. Там мабуть багато силікону.
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22.10.2022 03:26 Відповісти
Ілоне, міняй траву. Ця явно виносить мозок.
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21.10.2022 12:26 Відповісти
Булоб смішно якби не було так сумно .
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21.10.2022 12:27 Відповісти
юстас - алексу
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21.10.2022 12:29 Відповісти
Блумберг пише, що адміністрація Байдена планує перевірити Маска по лінії нац.безпеки.
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21.10.2022 12:30 Відповісти
От не завадило б перевірити цього аутиста.
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21.10.2022 12:53 Відповісти
""
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21.10.2022 12:33 Відповісти
День Похмелья у тебя в мацкве, видно уже начался
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21.10.2022 12:42 Відповісти
М-да. Вєлікіє перекидують жартиками, а на наших полетять бомби.
Взяти Бахмут, щоб відповісти на твіт Маска.
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21.10.2022 12:44 Відповісти
З Ліз нормальний процес,ну не пішло вона зубами за посадою не тримається,сама пішла.Не те що на рабсії тільки вперед ногами.
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21.10.2022 13:01 Відповісти
Треба було Маску відповісти Мєдведу" - "Обов"язково! Надіюся - мене Залужний на трибуну запросить!" "Мєдвєдко"-б вдавився від злості!
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21.10.2022 13:06 Відповісти
Алковедмедик рано радіє, по опитуваннях серед кандидатів на пост прем"єра лідирує Борис Джонсонюк.
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21.10.2022 13:10 Відповісти
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21.10.2022 13:36 Відповісти
Ще трохи і Маск прийме світлу сторону на цій війні... Лукас відпочиває.

Коли бачиш медведева, захарову згадується одна пісня тієї -Was wollen wir trinken... тільки зміст тепер її інший)))
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21.10.2022 13:47 Відповісти
ВКС надо переименовать в воздушно-батутные силы.
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21.10.2022 14:00 Відповісти
А.П.Чехов Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского негодяя!»
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21.10.2022 15:13 Відповісти
Два сапога пара...
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21.10.2022 15:30 Відповісти
А чего это медвед уверен что мы пригласим Маска на парад победы в мацкву. Это мы еще посмотрим.
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21.10.2022 19:45 Відповісти
Маск приедет в москву на казнь медведева? На массовую казнь верхушки ********, на руинах москвы, после нашей победы.
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21.10.2022 19:47 Відповісти
маск вообще не рубит, что тут происходит и в бахмуте в частности...очень неудачный пример
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21.10.2022 22:16 Відповісти
 
 