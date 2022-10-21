Маск – Медведеву: Как дела в Бахмуте?

Американский миллиардер Илон Маск спросил в Twitter у заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, как дела в Бахмуте, который Россия пытается захватить.

Таким образом, он прокомментировал твит, в котором Медведев пошутил над премьером Великобритании Лиз Трасс, сообщает Цензор.НЕТ.

Медведев написал: "До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!", ссылаясь на шутливое соревнование, устроенное таблоидом Daily Star. Неделю назад издание установило вебкамеру напротив салата, чтобы проверить, сохранится ли он дольше, чем будет руководить премьер Трасс. Салат сохранился дольше.

Маск ответил Медведеву твитами "Довольно неплохой тролль" и "Кстати, как дела в Бахмуте?".

Медведев ответил Маску: "До встречи в Москве на День Победы!"

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