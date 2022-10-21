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Маск – Медведеву: Как дела в Бахмуте?

маск,медведєв

Американский миллиардер Илон Маск спросил в Twitter у заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, как дела в Бахмуте, который Россия пытается захватить.

Таким образом, он прокомментировал твит, в котором Медведев пошутил над премьером Великобритании Лиз Трасс, сообщает Цензор.НЕТ.

Медведев написал: "До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!", ссылаясь на шутливое соревнование, устроенное таблоидом Daily Star. Неделю назад издание установило вебкамеру напротив салата, чтобы проверить, сохранится ли он дольше, чем будет руководить премьер Трасс. Салат сохранился дольше.

Маск ответил Медведеву твитами "Довольно неплохой тролль" и "Кстати, как дела в Бахмуте?".

Медведев ответил Маску: "До встречи в Москве на День Победы!"

Читайте: Если Россия ударит по Украине ядерным оружием, то Запад не будет вмешиваться, - Медведев

Медведев Дмитрий (4101) Бахмут (1601) Маск Илон (222)


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Топ комментарии
+31
Медведю ближе вермут, чем Бахмут.
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21.10.2022 12:22
+27
По-ходу медведека понимает, что день победы в москве проведет уже не сраша.... Ну-ну
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21.10.2022 12:22
+26
Так,але тримаються. Як і Україна.
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21.10.2022 12:22
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Ну ЗСУ там не легше
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21.10.2022 12:19 Ответить
Так,але тримаються. Як і Україна.
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21.10.2022 12:22 Ответить
Там сейчас пекло. Против наших русня бросила неплохо подготовленных вагнеровцев, которые в отличие от чмобиков и обдроченцев получают хорошую зарплату. Но ВСУ тоже не пальцем деланные , держим кулаки за наших ребят.
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21.10.2022 14:56 Ответить
Молитва-ось СИЛА, а не тримати кулаки.
"1.Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому! Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває!
2.Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, Він і в спанні подасть другові Своєму!" 🙏🙏🙏
Псалом 126
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21.10.2022 19:07 Ответить
Треба нам усім молиться постійно, як це робить одна церква у Сумах 24/7,змінюючи один одного кожні 2 години! 🙏🙏🙏
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21.10.2022 18:54 Ответить
мне кажется, Бог уже давно оставил нас...
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21.10.2022 22:14 Ответить
Женя, Господь не оставил нас...Это мы,люди, отвернулись от Него!
Что не происходит в мире, происходит не просто так. Если бы Господь
не был с нами,не помогал нам, поверьте, что вся Украина была бы Бучей и
Мариуполем! Вся Украина молится к Господу о защите и освобождении!
Даже воины на нуле молятся, потому что они как никто ощущают помощь
и защиту Господа! 🙏🙏🙏
"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон." 🙏🙏🙏
Библия Псалтирь 126

Воины молятся перед боем https://www.youtube.com/shorts/yFOLyjb7bvc
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25.10.2022 09:57 Ответить
а когда Украину сотрут в яд. пепел вы скажете, Господь был с намии помогал, потому мы умерли небольно
спасибо конечно, но это как-то слабо утешительно
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25.10.2022 13:53 Ответить
Женя,Женя, ничего ты так и не понял...Жаль,очень жаль...
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26.10.2022 12:33 Ответить
Ну от навіщо спілкуватися з під@рами?
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21.10.2022 12:20 Ответить
Воно то так проте цього разу недомірок ведмєдєв відповів Маску як щирий українець.
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21.10.2022 12:28 Ответить
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21.10.2022 12:49 Ответить
получается, шо онвамнедимон уже только в среду очунивает от запоя )))
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21.10.2022 12:21 Ответить
По-ходу медведека понимает, что день победы в москве проведет уже не сраша.... Ну-ну
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21.10.2022 12:22 Ответить
А американцы))))
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21.10.2022 12:39 Ответить
Маск : " Я уже получил от Украины аналогичное предложение.."))
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21.10.2022 17:33 Ответить
Медведю ближе вермут, чем Бахмут.
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21.10.2022 12:22 Ответить
скоріш бурбон....
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21.10.2022 12:55 Ответить
два фріки
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21.10.2022 12:23 Ответить
Медведєв відповів Маску: "До зустрічі в Москві у День Перемоги!"

а шо он хотел этим сказать? ))))
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21.10.2022 12:23 Ответить
Він ні договорів...у День Перемоги України
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21.10.2022 12:26 Ответить
То, что Вы подумали. Это не твит, это цель для ЗСУ.
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21.10.2022 12:27 Ответить
тобто не один я так зрозумів дурника.... ой накаркає )))) (я ж вірю в ЗСУ)
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21.10.2022 12:32 Ответить
Якась двозначна відповідь. Невже сподівається, що Гаага його обмине?
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21.10.2022 12:27 Ответить
Лишний раз доказывает, что Маск ваще не понимает, что происходит в Украине и тем более на фронтах. Но т.к. в целом Маск за Украину, то надо ему грамотного советника по Украинским вопросам подкинуть ... а не ***** обкладывать, когда он по незнанке чушь какую-то сморозил.
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21.10.2022 12:23 Ответить
Якщо людина хоче, вона сама розбереться або попросе допомоги. А це просто мудак.
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21.10.2022 12:32 Ответить
Маск самовпевнений. КГБ/ФСБ легко таким промиває мізки... з ними почати спілкуватись - вже дати себе надурити.
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21.10.2022 12:24 Ответить
Маск вже давно промитий, там з ним вже попрацювала кагебешна Мата Харі.
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21.10.2022 12:26 Ответить
Два поца поржали зі смерті українців та знищення Неньки.

Шкода, що трампона твітер забанив, він їм до тройнічка просто необхідний.
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21.10.2022 12:25 Ответить
Там у Твіттері активно пише трампівський, чмошний синок. Вєщає таку х**ню, як і рудий папка.
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21.10.2022 12:32 Ответить
Трампон у лічінки iPhone вкрав, Маланка свій мабуть сховала.

Згадалось, як американці жартували та вимагали відімкнути йому Інтернет чи сховати iPhone, коли цей придурок оголошував війну Північній Кореї у твіттері. Перли він там видавав знатні, навіть вигадував нові слова.
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21.10.2022 13:00 Ответить
«Covfefe» - це його сама загадкова перлина.
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21.10.2022 15:12 Ответить
Мудак він кончений. Колись, на одній з американських передач, Брук Шилдс сказала, що колись у 90х Трамп звав її на побачення і вона відмовила. Так цей рагуль почав називати її «overrated actress».
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21.10.2022 15:34 Ответить
Так, мудак - це м'яко сказано.

Він знатний моделайзер та торговець красою, лише його конкурси краси чого варті. Можна лише уявити , скільки жіночих тіл він продав, купив, та знову продав.
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21.10.2022 15:46 Ответить
Продати можна тільки те, що продається. А тоді це лише бізнес.
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21.10.2022 16:25 Ответить
Продаж жінок для вас це бізнес!?

Продаж жінок - це торгівля людьми. В усьому світі - це злочин.
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21.10.2022 16:49 Ответить
А продаж чоловіків чимось кращий? Але ви писали про красу.
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21.10.2022 17:02 Ответить
Продаж чоловіків - це ще гірше! А ви займаєтесь продажем тільки чоловіків!?
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21.10.2022 17:06 Ответить
Автівками?

Так, це сама цікава іграшка у руках дорослих хлопчиків.
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21.10.2022 17:10 Ответить
До речі, пам'ятаєте про таку собі пітерсько-путінську кагебешну красуню Оксану Федорову, яка перемогла на конкурсі краси міс всесвіт у 2002 році, через кілька місяців відмовилась від титулу через трампа. Скандал був гучний, і не все там так просто, як вона росповідала. Думаю, що саме через цю історію ***** тримає трампа за медебейці.
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21.10.2022 17:02 Ответить
Ніт. Я не знайомий з переможицями конкурсів.
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21.10.2022 17:03 Ответить
А Гугл ? Чи нє?
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21.10.2022 17:07 Ответить
Та біс із тим Трампом.
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21.10.2022 17:10 Ответить
А на Федорову хоч подивіться, невже не цікаво , кого ***** відправило у розвідку до трампа.
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21.10.2022 17:12 Ответить
Подивився кілька фото, де риси обличчя одне від одного відрізняються. Там мабуть багато силікону.
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22.10.2022 03:26 Ответить
Ілоне, міняй траву. Ця явно виносить мозок.
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21.10.2022 12:26 Ответить
Булоб смішно якби не було так сумно .
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21.10.2022 12:27 Ответить
юстас - алексу
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21.10.2022 12:29 Ответить
Блумберг пише, що адміністрація Байдена планує перевірити Маска по лінії нац.безпеки.
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21.10.2022 12:30 Ответить
От не завадило б перевірити цього аутиста.
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21.10.2022 12:53 Ответить
""
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21.10.2022 12:33 Ответить
День Похмелья у тебя в мацкве, видно уже начался
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21.10.2022 12:42 Ответить
М-да. Вєлікіє перекидують жартиками, а на наших полетять бомби.
Взяти Бахмут, щоб відповісти на твіт Маска.
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21.10.2022 12:44 Ответить
З Ліз нормальний процес,ну не пішло вона зубами за посадою не тримається,сама пішла.Не те що на рабсії тільки вперед ногами.
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21.10.2022 13:01 Ответить
Треба було Маску відповісти Мєдведу" - "Обов"язково! Надіюся - мене Залужний на трибуну запросить!" "Мєдвєдко"-б вдавився від злості!
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21.10.2022 13:06 Ответить
Алковедмедик рано радіє, по опитуваннях серед кандидатів на пост прем"єра лідирує Борис Джонсонюк.
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21.10.2022 13:10 Ответить
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21.10.2022 13:36 Ответить
Ще трохи і Маск прийме світлу сторону на цій війні... Лукас відпочиває.

Коли бачиш медведева, захарову згадується одна пісня тієї -Was wollen wir trinken... тільки зміст тепер її інший)))
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21.10.2022 13:47 Ответить
ВКС надо переименовать в воздушно-батутные силы.
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21.10.2022 14:00 Ответить
А.П.Чехов Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского негодяя!»
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21.10.2022 15:13 Ответить
Два сапога пара...
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21.10.2022 15:30 Ответить
А чего это медвед уверен что мы пригласим Маска на парад победы в мацкву. Это мы еще посмотрим.
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21.10.2022 19:45 Ответить
Маск приедет в москву на казнь медведева? На массовую казнь верхушки ********, на руинах москвы, после нашей победы.
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21.10.2022 19:47 Ответить
маск вообще не рубит, что тут происходит и в бахмуте в частности...очень неудачный пример
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21.10.2022 22:16 Ответить
 
 