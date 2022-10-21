Маск – Медведеву: Как дела в Бахмуте?
Американский миллиардер Илон Маск спросил в Twitter у заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, как дела в Бахмуте, который Россия пытается захватить.
Таким образом, он прокомментировал твит, в котором Медведев пошутил над премьером Великобритании Лиз Трасс, сообщает Цензор.НЕТ.
Медведев написал: "До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!", ссылаясь на шутливое соревнование, устроенное таблоидом Daily Star. Неделю назад издание установило вебкамеру напротив салата, чтобы проверить, сохранится ли он дольше, чем будет руководить премьер Трасс. Салат сохранился дольше.
Маск ответил Медведеву твитами "Довольно неплохой тролль" и "Кстати, как дела в Бахмуте?".
Медведев ответил Маску: "До встречи в Москве на День Победы!"
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2.Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, Він і в спанні подасть другові Своєму!" 🙏🙏🙏
Псалом 126
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Мариуполем! Вся Украина молится к Господу о защите и освобождении!
Даже воины на нуле молятся, потому что они как никто ощущают помощь
и защиту Господа! 🙏🙏🙏
"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон." 🙏🙏🙏
Библия Псалтирь 126
Воины молятся перед боем https://www.youtube.com/shorts/yFOLyjb7bvc
спасибо конечно, но это как-то слабо утешительно
а шо он хотел этим сказать? ))))
Шкода, що трампона твітер забанив, він їм до тройнічка просто необхідний.
Згадалось, як американці жартували та вимагали відімкнути йому Інтернет чи сховати iPhone, коли цей придурок оголошував війну Північній Кореї у твіттері. Перли він там видавав знатні, навіть вигадував нові слова.
Він знатний моделайзер та торговець красою, лише його конкурси краси чого варті. Можна лише уявити , скільки жіночих тіл він продав, купив, та знову продав.
Продаж жінок - це торгівля людьми. В усьому світі - це злочин.
Так, це сама цікава іграшка у руках дорослих хлопчиків.
Взяти Бахмут, щоб відповісти на твіт Маска.
Коли бачиш медведева, захарову згадується одна пісня тієї -Was wollen wir trinken... тільки зміст тепер її інший)))