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Ілон Маск (548) Федоров Михайло (849) Starlink (225)

Маск не вимкне Starlink в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться надати фінансування

маск

SpaceX не вимкнула б роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати.

Про це повідомив у Twitter Ілон Маск, інформує Цензор.НЕТ.

"Перш ніж Пентагон надіслав відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міністерство оборони США відмовиться надати фінансування", - зазначив Маск.

В коментарях віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив його слова.

"Вдячний Ілону Маску. Перед усіма розмовами про фінансування ти підтвердив мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlinks в Україні. Це було критично важливо для України. Ми тобі вдячні", - написав міністр.

"Завжди будь ласка!" - відповів йому Маск.

Читайте: Питання зі Starlink вирішили напряму з Маском, - Резніков

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Топ коментарі
+7
Мельник, твій вихід!
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24.10.2022 10:15
+7
Не давайте Маску спілкуватися з касапами. Генії - вони й так, трохи "того", вальти у них перекидаються у голові, а тут ще пропаганди залили. от у нього процесор і перегрівся.
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24.10.2022 10:21
+6
Видать очень убедительно поговорили с тов. Маском представители Администрации и Пентагона.
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24.10.2022 10:15
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Кокаин закончился и пришел в адекват ?
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24.10.2022 10:14 Відповісти
скоріш відібрали, ще й звіздюлєй дали..

надалі буде квакати в мережах тільки з дозволу держдепу
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24.10.2022 10:28 Відповісти
УБН заїхав в гості мабуть )
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24.10.2022 10:30 Відповісти
і конопельку з вогнеметів бо дозвіл тільки на 3 кущика був))

ще б до наших можновладців заскочили))
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24.10.2022 10:34 Відповісти
наші мабуть консервованими та сушеними мухоморами упариваються, ви ті тренди у інтернеті бачили ? )))
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24.10.2022 10:38 Відповісти
ні..й так погано сплю - вічні повітряні тривоги)))
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24.10.2022 10:41 Відповісти
Видать очень убедительно поговорили с тов. Маском представители Администрации и Пентагона.
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24.10.2022 10:15 Відповісти
Да для Маска с состоянием 214 миллиардов долларов - 80 миллионов - что подтереться.. )
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24.10.2022 10:31 Відповісти
Реальных, "живых" 80 миллионов - это далеко не "подтереться". Подобные персонажи очень хорошо умеют считать деньги.
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24.10.2022 10:35 Відповісти
Большинство денег в акциях.
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24.10.2022 11:08 Відповісти
Ну, пускай акциями подотрется, какая разница.. )
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24.10.2022 11:30 Відповісти
Мельник, твій вихід!
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24.10.2022 10:15 Відповісти
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24.10.2022 10:22 Відповісти
Мабуть гарний компромат ФБР та ЦРУ знайшли все-таки
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24.10.2022 10:17 Відповісти
Повірте, там кращі юристи, бухгалтера, аудиторські компанії.
Скоріш за все Пентагон таки пообіцяв якесь взаємовигідне співробітництво/контракти чи ще щось. Можливо розширення космічної програми.
Навіть по Ірану про щось домовляються.
прийшов до тими, та й добре.
Зе міг би особисто подякувати, чи подякував?
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24.10.2022 15:42 Відповісти
Бедный Маск, это же как приходится лавировать между правым и левым карманом)
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24.10.2022 10:18 Відповісти
Не давайте Маску спілкуватися з касапами. Генії - вони й так, трохи "того", вальти у них перекидаються у голові, а тут ще пропаганди залили. от у нього процесор і перегрівся.
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24.10.2022 10:21 Відповісти
Так дали фінансування чи ні? Бо завтра знов почне писати про те, яка чудова країна расєя і як з нею треба товаришувати, а не воювати.
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24.10.2022 10:23 Відповісти
хто цю новину розповсюджує? Маск сказав що фінансуватиме сам
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24.10.2022 10:24 Відповісти
Україна компенсує кількістю куплених "Тесл".
Якщо з Росією вдасться розібратись як належить,
то можна і завод побудувати.
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24.10.2022 10:26 Відповісти
оце такої ! Михайло Федоров має більш вагоміші важелі впливу на маску, як Білий дім, Пентагон, ЦРУ, і бюро Міністерства фінансів Сполучених Штатів,
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24.10.2022 10:27 Відповісти
Да отказались бы от его интернета и все. А то дай интернет, но закрой рот, как-то не красиво получается.
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24.10.2022 10:32 Відповісти
Якщо хтось бачив американський серіал "ТВВТ" (Теорія Великого Вибуху), там є один з головних персонажів - Шелдон Купер, абсолютно геніальний вчений і абсолютний ідіот у повсякденному житті, що не розуміє рядових речей і звичайнісіньких стосунків між людьми. Це називається Синдром Аспергера, один із психічних розладів аутистичного спектру.
Маск відкрито зізнався, що це і його захворювання. Тому, не треба звинувачувати його у зв'язках із Кремлем, у підкупі, у проросійських настроях та інших дурницях. Він дійсно говорить те, що думає, тому що він типовий "аспі", геній в одній своїй області (в даному випадку в бізнесі) і повний дурник у житті
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24.10.2022 10:33 Відповісти
Во первых Маск менеджер, а не ученый. Во вторых, любитель тра*ать чужих жен вряд ли страдает каким-то синдромами.
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24.10.2022 10:40 Відповісти
А я и не писал, что обязательно "ученый".
Специалист в какой-то своей области, в данном случае в бизнесе.
Во-вторых, в своем "Аспергере" он сам признался, тем более и поведение его типичное для этого синдрома.
В третьих, тех "чужих жен", что он трахает, только настоящий сумасшедший и может трахать.
Все сходится.
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24.10.2022 10:50 Відповісти
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24.10.2022 11:07 Відповісти
Видно , что Мама ему хорошенько по жопе "надавала" ....
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24.10.2022 10:39 Відповісти
Маск нормальный пацан, просто осторожнее будет относиться к людям.
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24.10.2022 10:45 Відповісти
у буржуев есть одна интересная особенность, если они убиваются до смерти за каждый цент, шпарячи его, то это верный признак того, что денег у них столько, что они их не считают. скорее всего этой особенностью сегогодня обладают и все "новоукраинцы", из грязи достигших высот "в князи".
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24.10.2022 10:52 Відповісти
Какой блАгАродньій дядя!
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24.10.2022 10:56 Відповісти
Та так! Не те що ти, тьотко.
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24.10.2022 11:09 Відповісти
Рада за ТЕБЕ, дядько, що в тебе мізків немає! Без мізків жити набагато легше!
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01.11.2022 11:27 Відповісти
Ну, правильно, весь світ накидав йому повну панамку х*йов і Маск прозрів.

Репутація для нарциса - це фсьо!
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24.10.2022 11:17 Відповісти
Україні потрібен Маск, і в нього тонке его. Тож замість образ, шукайте взаємовигідні умови.
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24.10.2022 11:27 Відповісти
"И можно без хлеба" (с)
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24.10.2022 11:38 Відповісти
БОВДУРИ! НЕВІГЛАСИ!
Маск не відключатиме підєднання до Starlink, АЛЕ АбОНпЛАТУ треба буде платити ВСЕОДНО!
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24.10.2022 12:00 Відповісти
гарно придавили хвоста цьому піз..ку
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24.10.2022 12:02 Відповісти
"Гарний" Маск поки що пенремагає "поганого" Маска. Шоу продовжується.
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24.10.2022 13:38 Відповісти
Нарешті повернувся з Марсу.
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24.10.2022 15:22 Відповісти
шуганули не по детски
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24.10.2022 16:36 Відповісти
маск будет финансировать старлинк в Украине и точка.
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26.10.2022 11:56 Відповісти
 
 