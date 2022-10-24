Маск не вимкне Starlink в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться надати фінансування
SpaceX не вимкнула б роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати.
Про це повідомив у Twitter Ілон Маск, інформує Цензор.НЕТ.
"Перш ніж Пентагон надіслав відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міністерство оборони США відмовиться надати фінансування", - зазначив Маск.
В коментарях віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив його слова.
"Вдячний Ілону Маску. Перед усіма розмовами про фінансування ти підтвердив мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlinks в Україні. Це було критично важливо для України. Ми тобі вдячні", - написав міністр.
"Завжди будь ласка!" - відповів йому Маск.
Будь ласка, зачекайте...
надалі буде квакати в мережах тільки з дозволу держдепу
ще б до наших можновладців заскочили))
Скоріш за все Пентагон таки пообіцяв якесь взаємовигідне співробітництво/контракти чи ще щось. Можливо розширення космічної програми.
Навіть по Ірану про щось домовляються.
прийшов до тими, та й добре.
Зе міг би особисто подякувати, чи подякував?
Якщо з Росією вдасться розібратись як належить,
то можна і завод побудувати.
Маск відкрито зізнався, що це і його захворювання. Тому, не треба звинувачувати його у зв'язках із Кремлем, у підкупі, у проросійських настроях та інших дурницях. Він дійсно говорить те, що думає, тому що він типовий "аспі", геній в одній своїй області (в даному випадку в бізнесі) і повний дурник у житті
Специалист в какой-то своей области, в данном случае в бизнесе.
Во-вторых, в своем "Аспергере" он сам признался, тем более и поведение его типичное для этого синдрома.
В третьих, тех "чужих жен", что он трахает, только настоящий сумасшедший и может трахать.
Все сходится.
Репутація для нарциса - це фсьо!
Маск не відключатиме підєднання до Starlink, АЛЕ АбОНпЛАТУ треба буде платити ВСЕОДНО!