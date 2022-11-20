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Рашисти вдарили по населеному пункту Очаківської громади, спалахнула пожежа, - ОВА

пожежа,одещина,ракети

Вночі, 20 листопада, з 04:16 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії й населеному пункту Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу виникла пожежа господарчої будівлі. Детальна інформація уточнюється.

За словами Кіма, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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Автор: 

армія рф (17833) Миколаївська область (2297) обстріл (29195) Кім Віталій (471) Очаків (207)


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