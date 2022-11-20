У Казахстані достроково обирають президента

У Казахстані в неділю, 20 листопада, тривають позачергові президентські вибори. На пост глави держави, окрім чинного лідера Касим-Жомарт Токаєва, претендують ще п’ять кандидатів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Informburo.kz.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом), і будуть відкриті для голосування до 20:00.

На посаду претендують шестеро кандидатів:

Каракат Абден - Національний альянс професійних соціальних працівників;

Нурлан Ауесбаєв - ОСДП;

Жигулі Дайрабаєв - партія "Ауил";

Мейрам Кажікен - Співдружність профспілок Казахстану "Аманат";

Касим-Жомарт Токаєв - Громадська коаліція;

Салтанат Турсинбекова - РГО "Қазақ аналари - дәстүрге жол".

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За даними Центральної виборчої комісії республіки, вже проголосували майже 2,8 мільйона громадян, що становить понад 23%.

Також свої голоси віддали всі шість кандидатів у президенти Казахстану, а крім них - прем'єр-міністр Аліхан Смаїлов, голова Сенату Маулен Ашимбаєв, держсекретар Ерлан Карін, голова Мажилісу Ерлан Кошанов, акіми Ерболат Досаєв та Алтай Кульгінов та інші.

Крім того, свій голос на виборах віддав і перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.