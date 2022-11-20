У Казахстані достроково обирають президента
У Казахстані в неділю, 20 листопада, тривають позачергові президентські вибори. На пост глави держави, окрім чинного лідера Касим-Жомарт Токаєва, претендують ще п’ять кандидатів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Informburo.kz.
Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом), і будуть відкриті для голосування до 20:00.
На посаду претендують шестеро кандидатів:
- Каракат Абден - Національний альянс професійних соціальних працівників;
- Нурлан Ауесбаєв - ОСДП;
- Жигулі Дайрабаєв - партія "Ауил";
- Мейрам Кажікен - Співдружність профспілок Казахстану "Аманат";
- Касим-Жомарт Токаєв - Громадська коаліція;
- Салтанат Турсинбекова - РГО "Қазақ аналари - дәстүрге жол".
За даними Центральної виборчої комісії республіки, вже проголосували майже 2,8 мільйона громадян, що становить понад 23%.
Також свої голоси віддали всі шість кандидатів у президенти Казахстану, а крім них - прем'єр-міністр Аліхан Смаїлов, голова Сенату Маулен Ашимбаєв, держсекретар Ерлан Карін, голова Мажилісу Ерлан Кошанов, акіми Ерболат Досаєв та Алтай Кульгінов та інші.
Крім того, свій голос на виборах віддав і перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
Будь ласка, зачекайте...
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побажання удачі на самому ділі...
- 1663- на Чорній Раді мудра більшість обрала промосковського зрадника Брюховецького.
- 1917 мудра більшість чекала більшовиків щоб бігти ділити халявну панську землю.
Із тих небагатьох хто розумів що треба створювати власну державу, більшість все одно була за популіське крило "автономістів" Петлюру, Вінниченка та інших... Вони воліли лише автономії в складі рашки.
А коли влітку 1917 "Самостійники" Миколи Міхновського і полку ім.Полуботка підняли повстання проти рашки, захопили Київ і збирались проголосити незалежність, то 'автономісти' зрадницьки змінили чатових і знов передали Київ в руки рашки, а 'самостійників' заарештували і видали рашці...
- 1918 мудра більшість вже скуштувала більшовицького пограбування але все одно пішла за Директорію УНР проти стабільного і сильного Гетьманату Скоропадського. Повстання проти гетьмана вони пояснювали його декларативною заявою про майбутнє об'єднання з демократичною росією (хоча то були лиш заяви щоб заручитись підтримкою Антанти). При цьому ті хто готував повстання проти гетьмана, самі нещодавно були за автономію і зрадили самостійників (не нагадує вчорашніх малоросів що зараз натягнули вишиванки і по марафону брехні вчать нас патріотизму?) Щоб здолати гетьмана, Директорії допомогали грошима і зброєю навіть більшовики (не нагадує 2019 рік коли рашка казала "хто завгодно тільки не Порох").
- 1991 рік. Мудра більшість залякана байками про бандерівців Чорновіла які з'їдять руськоязичних і розвалять халкози і хвабрики, обирає комуняк Кравчука. Сусідня Польща обрала свій аналог реформаторів і свого Чорновола і йшла до успіху.
- 1994 рік. А мудрий нарід знов обрав 'червоного директора' Кучму - батька олігархів. Бо Кравчук став аж занадто проукраїнським.
- 2003 малороси і совки обирають бандита з Макіївки, якого просував Кучма. Але пасіонарії не погодились, було оголошено перевибори і тимчасово обрано проукраїнського президента, що довірився троянському коню- Юльці що проміняла за Харківськими угодами Севастополь на дешевий газ. Мудрий нарід слухав проросійських агітаторів що вливали у вуха наративи про 'розчарування', про 'у нєво билі такіє вазможнасті аон всьопрасрал', 'єво нікто не вибєрет'.
- 2010 ментальний совок в головах вкраїнчиків все ж таки зробив вибір на користь двічі зека і бандита, що розсадив міністрів з московськими паспортами, здав і злив рашці все що тільки можна, а що не можна - розвалив і розікрав.
Коли пасіонарії і патріоти знов пішли скидати цю гниль ціною своїх життів, зрадники втікли і віддали рашці Крим. Рашка почала закидувати на Схід своїх диверсантів і автобуси тітушок, активувала сплячих кротів у органах влади і силовиків які не намагались завадити захопленню влади сепаратистами. Новий коаліційний патріотичний уряд намагався завадити війні але сили були неспівставні. З рашки заїжжала техніка і зброя на допомогу сепаратистам.
- 2014 була видимість суцільного патріотизму Але, насправді пасіонаріїв- патріотів не стало більше. Просто совки і малороси також захотіли обрати Пороха бо їм здавалось що він як бізнесмен зможе домовитись і припинити війну. Але Порох укріплював і реформував ЗСУ, вів активну діяльність на міжнародній арені, і підняв економіку. В результаті рашка на початок 2019 стала для Світу агресором, Україна йшла до ЄС і отримала безвіз. Історичне рішення про отримання томосу і автокефалії церкви вперше з 17 століття. ЗСУ наповнювалось новою зброєю і завершувались випробування наступної, створена Аєророзвідка, реформи за стандартами НАТО. Економіка за 5 років війни зросла настільки що інвестиції з-за кордону тікли рікою, а вкраїнчики не відчували на собі війну взагалі, промисловість і АПК працювали. Залежність від російського газу і електрики була припинена.
Але працювали і російські агітатори та колишні бандити януковича. Невпинно нашоптуючи наріду байки про баригу і "хай діти парашенка йдуть воювати", ета вайна вигадна палітікам... А для того щоб розділити патріотичний електорат, олігархи профінансували партію співака, який співав "не твоя війна".
- 2019 ментал совки і обмануті патріоти разом обрали маріонетку родом з ссср, яка з радістю повернула у владу весь колишній Антимайдан, бандитів януковича, і відвертих російських агентів. Для прикриття, також взяли трохи люмпенів і 'своїх' людей із шоубізнесу які ні в чому не тямлять. Все це назвали - "новиє ліца".
Повернули російський газ і електрику, російську мову в ефір, торгівлю з рашкою збільшили, почали грабувати бізнес, міжнародні інвестори стрімко тікали. Крали Ковідні гроші, продали за кордон маски і кисень. Потім почали велике крадівництво-закупали бітум у кривавого диктатора з Білорусі, ціну на асфальт збільшили втричі, підряди без конкурсу роздали своїм фірмам. Проте мудра більшість була задоволена байками свого улюбленого шоумена з серіалу що їздив на велосипеді. Тому крадівництво збільшили- почали вливати в нього всі гроші з казни, навіть з ковідного і оборонного фондів. Хоча американці розуміли що при владі російські кроти, вони сподівались що через 5 років їх не оберуть і тому підтримували Україну, попереджали про майбутній напад росії майже рік. Проте 'новиє ліца' продовжували красти, і огризались на американську розвідку що все буде харашо, нє нагнітайте паніку. Також розміновували перешийки до Криму щоб ніби то побудувати там транспортний хаб для подорожуючих. Зробили відведення військ з укріплених позицій в чисте поле, і навіть побудували міст в Станицю Луганську який одразу віддали росіянам. Паралельно розігнали аєророзвідку, щоб зруйнувати досягнення попередньої влади в ЗСУ поставили керувати комуняку Тарана і Іловайського зрадника Хомчака. Вони заборонили стріляти, розвідку дронами, снайперські групи, відкотили реформу харчування в схематоз. За три роки не було замовлено жодної ракети, навіть палива для армії не замовляли весь рік перед нападом рашки. Здали 32 вагнерівця росії. Видали Цемаха. Заарештували спецуру яка збиралась повторити другий рейд в Донецьк за іншим 'цемахом'. Мотивовані фронтовики тікали із ЗСУ. бойових генералів, захисників ДАП-у і Маріуполя- Марченка, Павловського влада заарештувала по надуманих справах. Але США і британці нарешті пригрозили компроматом Вагнергейту і примусили владу призначити патріотичного генерала Залужного. Почали поставляти потроху техніку і зброю. Але багато не давали - бо бачили як влада збирається злити країну рашці, і боялись витоку своїх технологій до росії і Ірану... Патріоти нарешті добились замовлення на ракети Нептун в кінці грудня 2021 року. А в лютому 2022 вимагали не красти з оборонного бюджету гроші на будівництво доріг. Але марно...
24 лютого 2022 влада злила без бою південь і підходи до Києва. Готувалась зустрічати януковича з квітами. Але ЗСУ і атошники розуміли яка доля на них чекає, і дали москалям гарного прочухана. Влада вимушена натягти вишиванку і вдавати патріотів, хоча здачею Азовців все одно себе видає. Західні союзники активно допомагають але новітню зброю не дають бо не хочуть щоб Єрмак-Буданов злив її росіянам, іранцям і китайцям. Вкраїнчики обожнюють владу за те що вона просто не втікла, і обурюються що Захід не дає новітньої зброї. Проте вже і росіян не так ******* як раніше- жорстокість каzапів всіх протверезила... Боротьба триває... До Перемоги... Далі буде...
Януковича "обрали" не 2003 року, а 2004-го.
Харківські угоди, які віддавали Крим разом з Севастополем, підписав Янукович в 2010 році. Чого ви туди Йульку притулили? До речі, судячи з ваших політичних уподобань, вони (Харківські угоди) повинні бути вам прийнятні, хоч ви і нє в васторгє от ніх. Далі читати не стаа
за тиждень до виборів зелена рада оголосить военний стан,
а під час военного стану вибори не проводяться...
буба в нас форева - ***** 2!
Казахи, удачі Вам ! Виберіть нового Лі Куан Ю.