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Казахстан готовий захищати "священну" незалежність "не лише через дипломатію", - президент Токаєв

токаев,токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що країна готова захищати "священну" незалежність "не лише за допомогою дипломатії, а й із жорсткіших позицій".

Про це він сказав на зустрічі із громадськістю Мангістауської області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на казахський сайт Informburo.

За словами Токаєва, останніми місяцями інформаційні системи Казахстану піддаються кібератакам.

"Ми це суворо припинятимемо, аж до введення заборон на поширення дезінформації. Ми готові захищати нашу священну незалежність. Я вже говорив, що ми готові захищати національні інтереси не лише за допомогою дипломатії, але й з більш жорстких позицій. І це наша тверда позиція", - сказав Токаєв.

Він зазначив, що на стабільність та безпеку в Казахстані впливає не лише зовнішньополітичний порядок денний, а й внутрішня ситуація.

"Поки і у нас у країні, і за її межами є ті, хто сіє розбрат і ворожнечу, ми не можемо виявляти безтурботність", - резюмував він.

Також читайте: Казахстан змінює військову доктрину: там збільшать "бойовий потенціал" та посилять систему тероборони

Автор: 

Казахстан (873) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+10
Будем бить по рукам. По маленьким ********** ручёнкам.
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07.11.2022 12:00
+10
Ахаха протестний ресурс, спасибі, я поржав.
Це просто фашисти, які мають замість двох звивин в голові три. Розуміють, що в Україні їх перемелять, тому повтікали. Але "точку зору" свого сцаря повністю підтримують, і там, куди повтікали, будуть продовжувати з задоволенням дивитися, як орки вбивають українців.
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07.11.2022 12:19
+8
напустив мацкалів повну країну а раптом готовий захищати.. вони вже все розвідали вкорінились і чекають команди..
стратег ти наш з Караганди
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07.11.2022 11:57
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напустив мацкалів повну країну а раптом готовий захищати.. вони вже все розвідали вкорінились і чекають команди..
стратег ти наш з Караганди
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07.11.2022 11:57 Відповісти
ти прямий як та дошка. якщо втекли значить невдоволені чи незгодні. протестний ресурс. з іммігрантами які втекли від диктатури завжди співпрацюють. з них потім з'являються всілякі перехідні уряди, уряди у вигнанні, полки та визвольні армії ) це інструмент у боротьбі чи потім економічні зв'язки та контакти. вплив.. стратег ти диванний
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07.11.2022 12:11 Відповісти
а ти просто штірліц подзаборного розливу
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07.11.2022 12:15 Відповісти
Ахаха протестний ресурс, спасибі, я поржав.
Це просто фашисти, які мають замість двох звивин в голові три. Розуміють, що в Україні їх перемелять, тому повтікали. Але "точку зору" свого сцаря повністю підтримують, і там, куди повтікали, будуть продовжувати з задоволенням дивитися, як орки вбивають українців.
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07.11.2022 12:19 Відповісти
Вчера в горах под Алматы встретил двух молодых россиян, они настроены радикально против путинского режима, поддерживают Украину, один из Сибири даже сепаратист - за отделение Сибири от России, так что разные они.
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07.11.2022 13:38 Відповісти
Дивують люди в яких все просто, або чорне або біле. Раша кілька сотень тисяч чеченців вбила. націю і державу знищила, кровна месть, вороги, а ні, бачиш зараз кадировці вірні пси путіна, а ті хто втік зараз воює разом з нами. Так що не ржати треба, а думати, більше користі буде.
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07.11.2022 14:32 Відповісти
Дивують люди, які на 9 місяці війни, сидячи в темряві і без води, не перестають шукати хароших узкіх. Меншовартість аж настільки глибоко засіла чи що?
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07.11.2022 15:12 Відповісти
Будем бить по рукам. По маленьким ********** ручёнкам.
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07.11.2022 12:00 Відповісти
Наприкінці 90-х, коли претензії до України ще не розпочинали, імперський дух Росії був спрямований в іншому напрямку. Едуард Лимонов та його рух Нацболів почали проводити кампанію з повернення " споконвічно російських земель Північного Казахстану " . І раптово ця кампанія закінчилася. Пояснювали це так, Лімонова з самих верхів приструнили і поставили на місце, тому що Назарбай-ага повідомив неофіційно, проте цілком зрозуміло - "Ми азіати-степовики, ми вам дипломатичні ноти слати не будемо. Ми вас просто почнемо різати"
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07.11.2022 12:10 Відповісти
Для начала нужно выгнать ВСЕХ! рюзьких из страны и запретить въезд.
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07.11.2022 12:11 Відповісти
Это и близко не "для начала", а скорее "финальный аккорд".
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07.11.2022 12:20 Відповісти
Не проявлять і не візьмуть, і не чекайте.
Казахстан і в 90х почав щось робити вже після того як по суті Україна все що треба вже зробила.
Максимум - це отакі округлі "заяви", які абсолютно нічого не значать.
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07.11.2022 12:43 Відповісти
Ми це бачили на початку року, коли ОДКБ окупувало Казахстан.
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07.11.2022 13:13 Відповісти
скоро выборы.... хорошо поет... а народ в большинстве не верят ему..... и правильно делают. давно пора выйти из ОДКБ. И границы закрыть .....визовый режим нужен.....не верим ему. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.11.2022 14:18 Відповісти
Токаев- токаев-! Такие темы только на поле боя решают!
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07.11.2022 16:42 Відповісти
 
 