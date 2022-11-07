Казахстан готовий захищати "священну" незалежність "не лише через дипломатію", - президент Токаєв
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що країна готова захищати "священну" незалежність "не лише за допомогою дипломатії, а й із жорсткіших позицій".
Про це він сказав на зустрічі із громадськістю Мангістауської області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на казахський сайт Informburo.
За словами Токаєва, останніми місяцями інформаційні системи Казахстану піддаються кібератакам.
"Ми це суворо припинятимемо, аж до введення заборон на поширення дезінформації. Ми готові захищати нашу священну незалежність. Я вже говорив, що ми готові захищати національні інтереси не лише за допомогою дипломатії, але й з більш жорстких позицій. І це наша тверда позиція", - сказав Токаєв.
Він зазначив, що на стабільність та безпеку в Казахстані впливає не лише зовнішньополітичний порядок денний, а й внутрішня ситуація.
"Поки і у нас у країні, і за її межами є ті, хто сіє розбрат і ворожнечу, ми не можемо виявляти безтурботність", - резюмував він.
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стратег ти наш з Караганди
Це просто фашисти, які мають замість двох звивин в голові три. Розуміють, що в Україні їх перемелять, тому повтікали. Але "точку зору" свого сцаря повністю підтримують, і там, куди повтікали, будуть продовжувати з задоволенням дивитися, як орки вбивають українців.
Казахстан і в 90х почав щось робити вже після того як по суті Україна все що треба вже зробила.
Максимум - це отакі округлі "заяви", які абсолютно нічого не значать.