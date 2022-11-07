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Казахстан готов защищать "священную независимость" не только через дипломатию", - президент Токаев

токаев,токаєв

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что страна готова защищать "священную" независимость "не только посредством дипломатии, но и из более жестких позиций".

Об этом он сказал на встрече с общественностью Мангистауской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на казахский сайт Informburo.

По словам Токаева, в последние месяцы информационные системы Казахстана подвергаются кибератакам.

"Мы будем это строго прекращать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации. Мы готовы защищать нашу священную независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только посредством дипломатии, но и из более жестких позиций. И это наша твердая позиция" , – сказал Токаев.

Он отметил, что на стабильность и безопасность в Казахстане влияет не только внешнеполитическая повестка дня, но и внутренняя ситуация.

"Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеет раздор и рознь, мы не можем проявлять безмятежность", - резюмировал он.

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Казахстан (781) Токаев Касим-Жомарт (62)


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Топ комментарии
+10
Будем бить по рукам. По маленьким ********** ручёнкам.
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07.11.2022 12:00
+10
Ахаха протестний ресурс, спасибі, я поржав.
Це просто фашисти, які мають замість двох звивин в голові три. Розуміють, що в Україні їх перемелять, тому повтікали. Але "точку зору" свого сцаря повністю підтримують, і там, куди повтікали, будуть продовжувати з задоволенням дивитися, як орки вбивають українців.
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07.11.2022 12:19
+8
напустив мацкалів повну країну а раптом готовий захищати.. вони вже все розвідали вкорінились і чекають команди..
стратег ти наш з Караганди
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07.11.2022 11:57
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напустив мацкалів повну країну а раптом готовий захищати.. вони вже все розвідали вкорінились і чекають команди..
стратег ти наш з Караганди
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07.11.2022 11:57 Ответить
ти прямий як та дошка. якщо втекли значить невдоволені чи незгодні. протестний ресурс. з іммігрантами які втекли від диктатури завжди співпрацюють. з них потім з'являються всілякі перехідні уряди, уряди у вигнанні, полки та визвольні армії ) це інструмент у боротьбі чи потім економічні зв'язки та контакти. вплив.. стратег ти диванний
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07.11.2022 12:11 Ответить
а ти просто штірліц подзаборного розливу
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07.11.2022 12:15 Ответить
Ахаха протестний ресурс, спасибі, я поржав.
Це просто фашисти, які мають замість двох звивин в голові три. Розуміють, що в Україні їх перемелять, тому повтікали. Але "точку зору" свого сцаря повністю підтримують, і там, куди повтікали, будуть продовжувати з задоволенням дивитися, як орки вбивають українців.
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07.11.2022 12:19 Ответить
Вчера в горах под Алматы встретил двух молодых россиян, они настроены радикально против путинского режима, поддерживают Украину, один из Сибири даже сепаратист - за отделение Сибири от России, так что разные они.
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07.11.2022 13:38 Ответить
Дивують люди в яких все просто, або чорне або біле. Раша кілька сотень тисяч чеченців вбила. націю і державу знищила, кровна месть, вороги, а ні, бачиш зараз кадировці вірні пси путіна, а ті хто втік зараз воює разом з нами. Так що не ржати треба, а думати, більше користі буде.
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07.11.2022 14:32 Ответить
Дивують люди, які на 9 місяці війни, сидячи в темряві і без води, не перестають шукати хароших узкіх. Меншовартість аж настільки глибоко засіла чи що?
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07.11.2022 15:12 Ответить
Будем бить по рукам. По маленьким ********** ручёнкам.
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07.11.2022 12:00 Ответить
Наприкінці 90-х, коли претензії до України ще не розпочинали, імперський дух Росії був спрямований в іншому напрямку. Едуард Лимонов та його рух Нацболів почали проводити кампанію з повернення " споконвічно російських земель Північного Казахстану " . І раптово ця кампанія закінчилася. Пояснювали це так, Лімонова з самих верхів приструнили і поставили на місце, тому що Назарбай-ага повідомив неофіційно, проте цілком зрозуміло - "Ми азіати-степовики, ми вам дипломатичні ноти слати не будемо. Ми вас просто почнемо різати"
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07.11.2022 12:10 Ответить
Для начала нужно выгнать ВСЕХ! рюзьких из страны и запретить въезд.
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07.11.2022 12:11 Ответить
Это и близко не "для начала", а скорее "финальный аккорд".
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07.11.2022 12:20 Ответить
Не проявлять і не візьмуть, і не чекайте.
Казахстан і в 90х почав щось робити вже після того як по суті Україна все що треба вже зробила.
Максимум - це отакі округлі "заяви", які абсолютно нічого не значать.
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07.11.2022 12:43 Ответить
Ми це бачили на початку року, коли ОДКБ окупувало Казахстан.
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07.11.2022 13:13 Ответить
скоро выборы.... хорошо поет... а народ в большинстве не верят ему..... и правильно делают. давно пора выйти из ОДКБ. И границы закрыть .....визовый режим нужен.....не верим ему. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.11.2022 14:18 Ответить
Токаев- токаев-! Такие темы только на поле боя решают!
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07.11.2022 16:42 Ответить
 
 