Казахстан готов защищать "священную независимость" не только через дипломатию", - президент Токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что страна готова защищать "священную" независимость "не только посредством дипломатии, но и из более жестких позиций".

Об этом он сказал на встрече с общественностью Мангистауской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на казахский сайт Informburo.

По словам Токаева, в последние месяцы информационные системы Казахстана подвергаются кибератакам.

"Мы будем это строго прекращать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации. Мы готовы защищать нашу священную независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только посредством дипломатии, но и из более жестких позиций. И это наша твердая позиция" , – сказал Токаев.

Он отметил, что на стабильность и безопасность в Казахстане влияет не только внешнеполитическая повестка дня, но и внутренняя ситуация.

"Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеет раздор и рознь, мы не можем проявлять безмятежность", - резюмировал он.

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