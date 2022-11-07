Казахстан готов защищать "священную независимость" не только через дипломатию", - президент Токаев
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что страна готова защищать "священную" независимость "не только посредством дипломатии, но и из более жестких позиций".
Об этом он сказал на встрече с общественностью Мангистауской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на казахский сайт Informburo.
По словам Токаева, в последние месяцы информационные системы Казахстана подвергаются кибератакам.
"Мы будем это строго прекращать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации. Мы готовы защищать нашу священную независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только посредством дипломатии, но и из более жестких позиций. И это наша твердая позиция" , – сказал Токаев.
Он отметил, что на стабильность и безопасность в Казахстане влияет не только внешнеполитическая повестка дня, но и внутренняя ситуация.
"Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеет раздор и рознь, мы не можем проявлять безмятежность", - резюмировал он.
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стратег ти наш з Караганди
Це просто фашисти, які мають замість двох звивин в голові три. Розуміють, що в Україні їх перемелять, тому повтікали. Але "точку зору" свого сцаря повністю підтримують, і там, куди повтікали, будуть продовжувати з задоволенням дивитися, як орки вбивають українців.
Казахстан і в 90х почав щось робити вже після того як по суті Україна все що треба вже зробила.
Максимум - це отакі округлі "заяви", які абсолютно нічого не значать.