"Укрпошта" вже працює у більшості деокупованих населених пунктів Харківщини

У Харківській області "Укрпошта" вже почала працювати у більшості деокупованих населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У 61% деокупованих населених пунктів Харківської області запрацювала Укрпошта", - йдеться в дописі.

В ОВА наголошують, що у звільнених від окупантів районах Харківщини відновлюють видачу пенсій.

"У громадах працюють стаціонарні та мобільні відділення. Одне поштове відділення може обслуговувати до шести населених пунктів, а одне пересувне – до 14", - розповів директор Харківської дирекції АТ "Укрпошта" Юрій Савченко.

Зазначається, що з наступного тижня "Укрпошта" планує запустити роботу стаціонарного відділення у Вовчанську. Відтак листоноші зможуть забезпечити видачу пенсій для маломобільних груп населення.

Водночас у деякі громади Харківщини ще не можна проїхати у зв’язку з безпековою ситуацією.

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