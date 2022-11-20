Воїни з Луганського напрямку збирають кошти на дрон із тепловізійною камерою
Із наближенням зими сутеніє все раніше, і саме тепловізійна камера дозволяє виявляти окупантів та ворожу техніку не лише вдень, а й вночі.
Про це пише у фейсбуці Андрій Михайленко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що дрон із тепловізійною камерою DJI Matrice 30T потрібен захисникам із 92-ї Бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які боронять Україну на Луганському напрямку.
"ЧОМУ ЦЕ ТАК ВАЖЛИВО:
1⃣ Зараз день стає все коротшим, а темна пора доби - все довшою.
2⃣ На цьому фоні часовий проміжок для роботи військових очей типу Mavic 3 суттєво звужується.
3⃣ Однак реалії війни такі, що шукати ворожу техніку та окупантів слід не тільки вдень, а й вночі.
4⃣ Останнє, як Ви розумієте, є критичним для наших захисників", - пише Михайленко.
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Вартість дрону - 727 тис. гривень.
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а ось ти,візьми,та в займися справою!!
Дрон то дрібнота для Вар'ята!
бо зелені ніколи сантіметра асфальта не здадуть на допомогу армії.
Він питання з зимовим одягом вже вирішив для всього війська.
З дротом розбереться на раз-два?
Бо інакше, так як прошивки від аероскопа на нього немає, операторів разом з цим дивом китайського дронопрома з#уячать в перший же ж день. 😉