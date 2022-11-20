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Новини Війна
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Воїни з Луганського напрямку збирають кошти на дрон із тепловізійною камерою

дрон

Із наближенням зими сутеніє все раніше, і саме тепловізійна камера дозволяє виявляти окупантів та ворожу техніку не лише вдень, а й вночі.

Про це пише у фейсбуці Андрій Михайленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що дрон із тепловізійною камерою DJI Matrice 30T потрібен захисникам із 92-ї Бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які боронять Україну на Луганському напрямку.

"ЧОМУ ЦЕ ТАК ВАЖЛИВО:

1⃣ Зараз день стає все коротшим, а темна пора доби - все довшою.

2⃣ На цьому фоні часовий проміжок для роботи військових очей типу Mavic 3 суттєво звужується.

3⃣ Однак реалії війни такі, що шукати ворожу техніку та окупантів слід не тільки вдень, а й вночі.

4⃣ Останнє, як Ви розумієте, є критичним для наших захисників", - пише Михайленко.

Також читайте: У Литві зібрали кошти на другий морський дрон для ЗСУ. Назвуть "PEACE Да"

Вартість дрону - 727 тис. гривень.

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Автор: 

збір (344) дрони (4909)


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Топ коментарі
+9
А зелені суки, замість того щоб забезпечувати армію, приймають закони і постанови для збагачення Коломойського, зєлі і себе любимих.
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20.11.2022 09:38 Відповісти
+6
+++
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20.11.2022 09:34 Відповісти
+5
хлопці мають рацію - треба допомогти,
бо зелені ніколи сантіметра асфальта не здадуть на допомогу армії.
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20.11.2022 09:49 Відповісти
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20.11.2022 09:34 Відповісти
А зелені суки, замість того щоб забезпечувати армію, приймають закони і постанови для збагачення Коломойського, зєлі і себе любимих.
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20.11.2022 09:38 Відповісти
Волонтёры, вы там собирайте деньги на армию, а мы дополнительно вольём 1,5 млрд. в единый дерьмафон...
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20.11.2022 12:57 Відповісти
Де там наш "супер волонтер" Притула?
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20.11.2022 09:44 Відповісти
Притулі неможливо забезпечити Всі ЗСУ....
а ось ти,візьми,та в займися справою!!
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20.11.2022 09:50 Відповісти
Та він більше по супутниках та зоряних крейсерах!
Дрон то дрібнота для Вар'ята!
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20.11.2022 10:38 Відповісти
хлопці мають рацію - треба допомогти,
бо зелені ніколи сантіметра асфальта не здадуть на допомогу армії.
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20.11.2022 09:49 Відповісти
+
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20.11.2022 10:23 Відповісти
Може, варто відправити цей запит міністру Рєзнікову?
Він питання з зимовим одягом вже вирішив для всього війська.
З дротом розбереться на раз-два?
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20.11.2022 10:41 Відповісти
+
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20.11.2022 10:56 Відповісти
****** iх хлопцi! Помiг чим змiг.
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20.11.2022 11:20 Відповісти
+++
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20.11.2022 15:15 Відповісти
Може вони спочатку "зберуть" на кряк китайського софта цього чуда?
Бо інакше, так як прошивки від аероскопа на нього немає, операторів разом з цим дивом китайського дронопрома з#уячать в перший же ж день. 😉
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20.11.2022 21:42 Відповісти
 
 