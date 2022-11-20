Воїни з Луганського напрямку збирають кошти на дрон із тепловізійною камерою

Із наближенням зими сутеніє все раніше, і саме тепловізійна камера дозволяє виявляти окупантів та ворожу техніку не лише вдень, а й вночі.

Про це пише у фейсбуці Андрій Михайленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що дрон із тепловізійною камерою DJI Matrice 30T потрібен захисникам із 92-ї Бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які боронять Україну на Луганському напрямку.

"ЧОМУ ЦЕ ТАК ВАЖЛИВО:

1⃣ Зараз день стає все коротшим, а темна пора доби - все довшою.

2⃣ На цьому фоні часовий проміжок для роботи військових очей типу Mavic 3 суттєво звужується.

3⃣ Однак реалії війни такі, що шукати ворожу техніку та окупантів слід не тільки вдень, а й вночі.

4⃣ Останнє, як Ви розумієте, є критичним для наших захисників", - пише Михайленко.

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Вартість дрону - 727 тис. гривень.

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