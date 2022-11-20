Німецькій армії не вистачає боєприпасів на 20 млрд євро

У німецькій армії відчувається величезний дефіцит боєприпасів, який доведеться закривати роками.

Про це в інтерв’ю Bild am Sonntag заявила комісарка бундестагу у справах збройних сил Єва Хьоґль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Бундесверу не вистачає боєприпасів на суму 20 млрд євро", - заявила вона.

Цю суму не заклали у спеціальний фонд, створений для переозброєння бундесверу, тому ліквідовувати дефіцит боєприпасів доведеться з щорічного оборонного бюджету.

"Все інше без боєприпасів - ніщо. Жоден солдат цього не розуміє, мова йде про їхній захист та безпеку", - каже Хьоґль.

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Спорядження німецьких солдатів також потрібно швидко покращити.

"Швидкість, з якою війська отримують особисте спорядження, для них є індикатором того, чи справді ситуація для бундесверу покращується", - сказала вона.