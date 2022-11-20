Німецькій армії не вистачає боєприпасів на 20 млрд євро
У німецькій армії відчувається величезний дефіцит боєприпасів, який доведеться закривати роками.
Про це в інтерв’ю Bild am Sonntag заявила комісарка бундестагу у справах збройних сил Єва Хьоґль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Бундесверу не вистачає боєприпасів на суму 20 млрд євро", - заявила вона.
Цю суму не заклали у спеціальний фонд, створений для переозброєння бундесверу, тому ліквідовувати дефіцит боєприпасів доведеться з щорічного оборонного бюджету.
"Все інше без боєприпасів - ніщо. Жоден солдат цього не розуміє, мова йде про їхній захист та безпеку", - каже Хьоґль.
Спорядження німецьких солдатів також потрібно швидко покращити.
"Швидкість, з якою війська отримують особисте спорядження, для них є індикатором того, чи справді ситуація для бундесверу покращується", - сказала вона.
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Это она 16 лет облизывала Гера Путина, а не снаряды закупала
А тупые кацапы недооценили лишь мужество украинцев.
Так от чого фріцам так кортить хендехохнути перед пітуном!
це не сидіти пити баварське пиво з сосисками
Потрібен редактор, що володіє елементами логічного мислення.
а забезпечити свою країну за 1500 км слабо???
То хай ротяки позатуляють - ми воюємо замість них з паРашею.
Меркель прекрасно знала русский язык.
Сама она тверждает, что язык Пушкина и Достоевского начала учить еще в школе, когда ждала по утрам автобус. Ну-ну ...
Меркель выигрывала олимпиады по русскому языку и ездила в Москву.
Была пионеркой и комсомолкой.
Как говорят кацапы, бывших не бывает.
Надо пересмотреть фильм "Взрывная блондинка", кажется это Меркель в главной роли.