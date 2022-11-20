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Новини
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Німецькій армії не вистачає боєприпасів на 20 млрд євро

бундесвер

У німецькій армії відчувається величезний дефіцит боєприпасів, який доведеться закривати роками.

Про це в інтерв’ю Bild am Sonntag заявила комісарка бундестагу у справах збройних сил Єва Хьоґль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Бундесверу не вистачає боєприпасів на суму 20 млрд євро", - заявила вона.

Цю суму не заклали у спеціальний фонд, створений для переозброєння бундесверу, тому ліквідовувати дефіцит боєприпасів доведеться з щорічного оборонного бюджету.

"Все інше без боєприпасів - ніщо. Жоден солдат цього не розуміє, мова йде про їхній захист та безпеку", - каже Хьоґль.

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Спорядження німецьких солдатів також потрібно швидко покращити.

"Швидкість, з якою війська отримують особисте спорядження, для них є індикатором того, чи справді ситуація для бундесверу покращується", - сказала вона.

Автор: 

боєприпаси (2296) Німеччина (7481)


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Топ коментарі
+25
гебістка меркельша на тому знається дуже добре, як ми бачимо.
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20.11.2022 13:09 Відповісти
+18
Что такое? Страшно, что не получилось полностью разоружить европейскую страну? Тупые кацапы открыли ящик пандоры, когда напали на Украину, запустили мощнейший европейский ВПК, объединили Европу, сблизили с США. Интересно, кацапы хоть осознают, что дали конкретную цель ЕС и НАТО? Но самое главное, Украина полностью выходит из кацапской зоны влияния.
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20.11.2022 13:16 Відповісти
+17
Може вже час настав, притягнути "таварищей" шрьодера і меркель до цугундеру?...
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20.11.2022 13:14 Відповісти
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20 млрд. пиляти- неперепиляти....
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20.11.2022 13:07 Відповісти
гебістка меркельша на тому знається дуже добре, як ми бачимо.
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20.11.2022 13:09 Відповісти
Не хватает боеприпасов? Скажите спасибо фрау Меркель!

Это она 16 лет облизывала Гера Путина, а не снаряды закупала
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20.11.2022 15:59 Відповісти
Не хватает для чего? Чтобы весь мир захватить? 20 млрд евро.
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20.11.2022 13:08 Відповісти
Что такое? Страшно, что не получилось полностью разоружить европейскую страну? Тупые кацапы открыли ящик пандоры, когда напали на Украину, запустили мощнейший европейский ВПК, объединили Европу, сблизили с США. Интересно, кацапы хоть осознают, что дали конкретную цель ЕС и НАТО? Но самое главное, Украина полностью выходит из кацапской зоны влияния.
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20.11.2022 13:16 Відповісти
Страшно, что движуха "нам на себя не хватает, а тут вы со своей войной" наберёт обороты не только в США в рядах республиканцев, но и в Германии.

А тупые кацапы недооценили лишь мужество украинцев.
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20.11.2022 14:27 Відповісти
ruski , eta dlia tavo , chtob zahvatit spalnii komnat tvaiei mami !
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20.11.2022 14:09 Відповісти
Подход точь в точь, как в Украине. Поддерживать всеми способами антинародную власть и постепенно уничтожать военный потенциал.
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20.11.2022 13:08 Відповісти
А-а-а-а-а!
Так от чого фріцам так кортить хендехохнути перед пітуном!
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20.11.2022 13:09 Відповісти
Спочатку виснажити Армії НАТО, а потім...
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20.11.2022 13:12 Відповісти
Именно. Будь кацапы поумней, то смогли бы. Пилили бы немцы остатки своих леопардов, а Франция ЯО под надзором кацапов, но тупость кацапни и несгибаемость Украины помножили все планы на ноль.
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20.11.2022 13:20 Відповісти
Порошенко вкрав? )))
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20.11.2022 13:12 Відповісти
Не надо панику разводить . Обратитесь к Швейцарии и боеприпасы будут . Правда трогать их низзя будет .
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20.11.2022 13:12 Відповісти
Може вже час настав, притягнути "таварищей" шрьодера і меркель до цугундеру?...
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20.11.2022 13:14 Відповісти
так от як Европа хотіла захищатись... за допомогою парасольки США
це не сидіти пити баварське пиво з сосисками
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20.11.2022 13:15 Відповісти
Отже зброї від німців нічого очікувати. У них вже і електрики бракує-вимикати планують.
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20.11.2022 13:20 Відповісти
Таке враження, що меркель таки кгбістка, посадила німців на газову голку і роззброїла, ай молодець 🙄
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20.11.2022 13:22 Відповісти
Американці роками довбали - збільшуйте витрати на оборону хоча б до належних 2%. Та попередні канцлери - працівники Штазі (КДБ) розвалювали оборону країни. Дай Бог, щоб німці хоча б тепер зачухались.
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20.11.2022 13:26 Відповісти
хайль чмеркель!хайл шредер! касаби-юбер алес
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20.11.2022 13:33 Відповісти
подзвоніть фрау Меркель,вони допоможуть
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20.11.2022 13:36 Відповісти
Трампа на вас, німців, нема! Він вас попереджав.
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20.11.2022 13:38 Відповісти
...хтось в асфальт вкладав, а хтось в газопроводи. Осі і маємо
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20.11.2022 13:39 Відповісти
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20.11.2022 13:52 Відповісти
Ну так іще б. Всі євро віддали оркам. У них тепер вистачає грошей робити масовані пуски вартістю в пів мільярда.
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20.11.2022 13:40 Відповісти
Ніхто таку інформацію озвучувати не буде.
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20.11.2022 13:42 Відповісти
Благодарите за это подружку пуйла фрау Меркель
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20.11.2022 13:47 Відповісти
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20.11.2022 13:51 Відповісти
Німці, ну ви ш знаете, шо ви у черзі другі - після ЗСУ.
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20.11.2022 13:47 Відповісти
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20.11.2022 13:49 Відповісти
А не будь Америки -- тоді шо лапки вверх .
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20.11.2022 13:53 Відповісти
Дивна фраза "Все інше без *********** - ніщо. Жоден солдат цього не розуміє".
Потрібен редактор, що володіє елементами логічного мислення.
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20.11.2022 13:54 Відповісти
Німці також вірили пуйлу, що його основна ціль продати вуглероди і розбудувати московію, а він продавав вуглеводи, збагачував свій кооператив "Озеро", тримав у рабстві народ і все вкладав у зброю і готував шибеницю для всієї Європи.
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20.11.2022 14:09 Відповісти
Денацифікація після Другої Світової поступово перетворила німців на безродних бариг-пацифістів, бюргерів та міщан. Буча нагадала їм з ким насправді європейці мають справи. І прозріння поступово наступає. Ідея "Fortress of Europe" стає знову актуальною.
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20.11.2022 14:25 Відповісти
Брехня.Відмазка,щоб зброю Україні не постачати. Дно.
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20.11.2022 14:27 Відповісти
а що, на германію хтось напав???
а забезпечити свою країну за 1500 км слабо???
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20.11.2022 14:37 Відповісти
сильне і грізне НАТО. і і це в найбагатшій країні Європи, з найбільш розвинутою економікою. така ж ситуація і в Франції. у них на озброєнні 78 Сезарів,18 з яких вже передали Україні.
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20.11.2022 14:45 Відповісти
Які вони жалюгідні, постійно ниють ці німці. То їм газу мало, то електрику відключити можуть, то *********** нема. Ні одна країна Європи так публічно не ниє
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20.11.2022 14:46 Відповісти
В Германии нет армии...
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20.11.2022 14:59 Відповісти
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20.11.2022 15:02 Відповісти
МЕРКЕЛЬ доруководилась - все себе СП2 строила
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20.11.2022 15:50 Відповісти
Уничтожить 20 бригад бундесвера и выйти сухой из воды,вот что надо знать о Меркель.
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20.11.2022 17:25 Відповісти
А Німеччина з кимось воює ? 😆
То хай ротяки позатуляють - ми воюємо замість них з паРашею.
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20.11.2022 17:57 Відповісти
Меркель жила в ГДР, там где "разведчиком" был путин.
Меркель прекрасно знала русский язык.
Сама она тверждает, что язык Пушкина и Достоевского начала учить еще в школе, когда ждала по утрам автобус. Ну-ну ...
Меркель выигрывала олимпиады по русскому языку и ездила в Москву.
Была пионеркой и комсомолкой.
Как говорят кацапы, бывших не бывает.
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21.11.2022 01:49 Відповісти
Недарма ж Трамп "наїхав" на Німеччину та інші країни НАТО, з докорами щодо невиконання принципу відрахування певного відсотка від ВВП на збільшення видатків на власну оборону. І це відбувалось вже дуже давно, на моїй пам'яті. Років з десять-п'ятнадцять, а може, і з двадцять. Якщо не відкладати на новий гардероб, стаються отакі дефіцити і ти лишаєшся з голою дупою.
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21.11.2022 19:11 Відповісти
Еще одну отмазку нашли, чтобы оружие не давать. Шольц может и пытается всё изменить, но видимо влияние лобби штази-кгб велико.
Надо пересмотреть фильм "Взрывная блондинка", кажется это Меркель в главной роли.
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26.01.2023 13:06 Відповісти
 
 