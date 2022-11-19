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Німеччина поставила Україні вже 30 САУ Gepard, - посольство

гепард

Із початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок (САУ) Gepard, які стали ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Німеччини в Україні.

"На захисті українського неба: з початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок (САУ) Gepard. Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури", - йдеться у твіттері.

Також читайте: Екіпажі САУ "Gepard" охороняють українське небо. ФОТОрепортаж

Автор: 

Німеччина (7475) САУ (230)


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Топ коментарі
+19
Гепарды - отличное оружие против беспилотников!
Германии огромное спасибо за это.
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19.11.2022 12:43 Відповісти
+13
Норвегия выпускает для них сейчас снаряды и поставляет в Украину.
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19.11.2022 12:52 Відповісти
+8
Меня радует! 30 шт. СЗУ дали Украине! Посмотрите, какая армия в Украине осталась после 1991 года! Я ,на вскидку, за пять минут вспомнил части, которые находились от места моей теперешней локации в радиусе 100 км! ( И это не столичный и не пограничный регион). Количество тяжелого вооружения в них превосходило в несколько раз ВСЕ, что нам дали за почти 300 дней войны! Не спрашиваю, куда все это делось, интересует другой вопрос! Почему все те, кто это распродали сейчас сидят своими сраками в теплых креслах на своих виллах, когда ЗСУ сдерживает кровью и потом орков, зачастую не имея всего необходимого, и компенсирует отсутствие спижженого жизнью солдат!
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19.11.2022 13:34 Відповісти
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БЕРЛІН. Німеччина націоналізує ключові німецькі та європейські підрозділи російського газового гіганта ПАТ «Газпром» і витратить понад 13 мільярдів євро, що еквівалентно 13,44 мільярдам доларів, на підтримку бізнесу в спробі гарантувати постачання енергоресурсів, заявив уряд Німеччини в понеділок.
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19.11.2022 12:42 Відповісти
To steal / confiscate something existing
is easier and faster,
than to build something / something new.
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19.11.2022 14:40 Відповісти
Если Германия сейчас не будет помогать Украине современным оружием, то оно ей потом НЕ понадобится.

Путин возьмёт Берлин как немцы взяли в своё время Париж за 5 дней.

Это их война, а не только Украины. Первой под ударом будет ЕС.

Не время хвастаться сколько Германия дала сау- 20 или 30.
«Подносите патроны»!
А ВСУ сделает свою работу.

Карфаген должен быть разрушен.
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19.11.2022 15:25 Відповісти
Я, звичайно, не спеціаліст, але все ж САУ має таке ж відношення до ППО, як танк до авіації
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19.11.2022 12:43 Відповісти
Ну якщо не спеціаліст , то навіщо свою безграмотність виставляти на загальний огляд ? https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%97%D0%A1%D0%A3)
Як інакше назвати самохідну артустановку з двома гарматами ? (( А до чого вона має відношення - без вас вже якось вирішать !
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19.11.2022 12:58 Відповісти
Як на мене, тупого, звичайно ж, це швидше два крупнокаліберні кулемети, а не гармати. Повторюся, я не спеціаліст. Звичайний погляд зі звичайного дивана
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19.11.2022 13:10 Відповісти
Орудие называется пулемётом до 20-мм, после 20-ти это уже пушка. В данном случае это скорострельная пушка. В минету выстреливает свыше 1000 пулек(!)... и как вы думаете, с такой скорострельностью она не эффективна против иранских балалаек?..
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19.11.2022 13:35 Відповісти
*минету = минуту
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19.11.2022 13:36 Відповісти
Какаяразніца.
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19.11.2022 14:25 Відповісти
Вірно зенітна самохідна артилерійська установка ЗСАУ Гапард чи anti-aircraft-gun tank 'Cheetah' або Flugabwehr (зеніттний) kanonen (гарматний) panzer (танк).
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19.11.2022 13:51 Відповісти
Ну якщо то "крупнокаліберний кулемет " , то візьміть його в руки і зробіть хоч один постріл (( правда перед тим як це робити про всяк випадок заповіт складіть Знайдіть фото снаряда від ерлікона і уважно його роздивіться перед тим як дурню писати про кулемет ((
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19.11.2022 14:49 Відповісти
В нашем понимании, САУ - это пушка/гаубица на самоходном шасси. Если же трактовать, как вы, то все машины с пушками - это САУ (и танки и бмп/бтр...)
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19.11.2022 14:28 Відповісти
Це не я трактую , а вікіпедія (( а що там у вашому розумінні - розумійте собі на здоров"я , ніхто не забороняє ; видно виробниками Гепарда ваше розуміння не було враховано , саме тому що Цезар , що Зузану , що Богдану назвали САУ , а не "машиною з пушкою"
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19.11.2022 14:40 Відповісти
как раз, это вы так трактуете, а википедия говорит следующее: "«Gepard» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93_(%D0%B4%D0%BE_1990) германская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 зенитная самоходная установка (ЗСУ). Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высот" или так: ЗСУ «Гепард» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Flugabwehrkanonenpanzer Gepard) - німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Krauss-Maffei Krauss-Maffei ".

ЗСУ, а не САУ. Кроме того, википедии пишут не производители вооружений, а в том числе, и лабухи типа тех, которые зенитку обозвали дальнобойной артой, и которые полностью лишены логического мышления.
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19.11.2022 17:16 Відповісти
Щоб бути точним то у Вікіпедії : "Flugabwehrkanonenpanzer Gepard) - німецька зенітна самохідна артилерійська установка " Тобто все ж САУ хоч і зенітна (( А взагалі - то , срач почався стосовно одного комента : "

Я, звичайно, не спеціаліст, але все ж САУ має таке ж відношення до ППО, як танк до авіації "


Так от , мені глибоко наплювати до чого на думку цього дописувача потрібно відносити Гепарда , головне щоб їх було багато і *********** вистачало , бо збиває ворожі літальні апарати не назва і категорія зброї , а наявність та її можливості ! І клав я на логічне мислення , бо якби все робилося логічно , то кацапи дійсно б Київ за три дні взяли ((
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19.11.2022 17:37 Відповісти
согласен, что ЗСУ это, или это САУ - на стрельбу не влияет, но это немецкая машина, а у немцев все точно )) - Flugabwehrkanonenpanzer Gepard - Зенитный Пушечный Танк ГЕПАРД.
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19.11.2022 18:04 Відповісти
ЗСАУ
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19.11.2022 12:58 Відповісти
Чому? Зенінті САУ.
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19.11.2022 12:58 Відповісти
«Gepard» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93_(%D0%B4%D0%BE_1990) германская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 зенитная самоходная установка (ЗСУ). Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении. читайте WIKI ( это не реклама , а совет )
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19.11.2022 13:01 Відповісти
джерело - лайно
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19.11.2022 13:07 Відповісти
напиши свою статью
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19.11.2022 13:13 Відповісти
твоя мова також лайно, як і ру.вікіпедія
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19.11.2022 16:23 Відповісти
а яка мова у більшості бійців "Азову", "Дніпра"? їх мова - лайно? 3,14дор ты гнойный.
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19.11.2022 17:22 Відповісти
Смотри дебил, моя жена делает ( участвует ) железный купол, дочка работаает в офир оптроникс я как бы тоже физик мы уехали из Украины из за таких как ты , которые голосовали за кравчука, кучму и яныка, а ученых и инженеров называли дармоедами. Мы не собираем клубнику, хотя и этот уровень мы прошли.
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19.11.2022 16:33 Відповісти
Еще дебил моя дипломная работа на Кванте ( кто в киевлянин тот знает ) называлась "обнаружение низколетящих целей над морем", такое быдло как ты выгнало всех нас за бугор
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19.11.2022 16:38 Відповісти
Гепарды - отличное оружие против беспилотников!
Германии огромное спасибо за это.
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19.11.2022 12:43 Відповісти
З набоями тільки проблема.
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19.11.2022 13:07 Відповісти
Я чув німці вже вирішують питання Рейнметал,купив в Іспанії завод за 1,2млрд для виробництва ***********.
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19.11.2022 13:17 Відповісти
Проблемы были, есть и будут. Говоря о ЛЮБЫХ проблемах, всегда надо держать в уме что поставок вообще могло бы и не быть.
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19.11.2022 13:36 Відповісти
Дякуємо звичайно,але потрібно ще 30!
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19.11.2022 15:08 Відповісти
Конєшно вдячні. Але. Снаряди до неї?
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19.11.2022 12:45 Відповісти
Норвегия выпускает для них сейчас снаряды и поставляет в Украину.
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19.11.2022 12:52 Відповісти
То є файно, як насправді так.
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19.11.2022 13:06 Відповісти
Там была проблема с этими 35 мм снарядами, электроника Гепардов, а пушки там швейцарские, не распознавала нлрвежские снаряды. Но немцы справились с этим еще в августе. А снаряды к Гепардам не выпускают уже ни швейцарцы, ни немцы. На складах тоже пусто.
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19.11.2022 13:11 Відповісти
але снарядів нема
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19.11.2022 12:46 Відповісти
а каким образом они сбивают Shahed-136 ?
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19.11.2022 13:14 Відповісти
Тим чим немає у стилі " іх там нєт "
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19.11.2022 14:43 Відповісти
А про боєзапас вже домовились із Швейцарією, чи хто там його виробляє до цих установок?
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19.11.2022 12:46 Відповісти
швейцарія відмовила
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19.11.2022 12:52 Відповісти
Норвегия.
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19.11.2022 12:54 Відповісти
Вообще-то не САУ (самоходная артиллерийская установка) , а самоходная зенитная установка (СЗУ).
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19.11.2022 12:53 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%97%D0%A1%D0%A3) Не думаю що цю статтю дурніші за вас писали ((
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19.11.2022 12:59 Відповісти
Пропоную не тільки Педівікії читати(де достатньо неточностей), а ще й користуватись здоровим глуздом.
Під САУ завжди мали на увазі, не просто самохідну пушку, а конкретно самохідну гаубицю. Так, саме гаубицю.
Так от, німецька зенітка ніякого відношення до самохідних гаубиць, себто до САУ не має.
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19.11.2022 15:16 Відповісти
Пропоную сходити на фронт замість херню тут писати , тоді швидше до здорового глузду дійде що "самохідна артилерійська установка " це не тільки "самохідна гаубиця " як у совєцькій армії учили , розказуючи скільки пар чобіт за один постріл полетіло (( P.S. І нєхер мені про "самохідну пушку" писати , в українській мові пушки в часи козаччини закінчилися , в ЗСУ користуються гарматами .
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19.11.2022 15:31 Відповісти
Пан "фронтовик", пропоную використовувати загальноприйняту термінологію і абревіатуру.
Так ось, наголошую ще раз для тих, хто з першого разу неспроможний сприймати інформацію і хто користується сумнівними джерелами, САУ - це самохідна гаубиця, а німецький Гепард, як і совєцька Шилка - це ЗСУ.
Повторюйте до тих пір, поки не засвоїте.
Якщо будете неспроможні це засвоїти і втретє напишете якусь дурню, я більш не буду таким ввічливим і відправлю вас маршрутом російського воєнного корабля, бо з ідіотами інакше не можна.
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19.11.2022 20:22 Відповісти
Пан " воєнспєц" - @тєбісь і щоб більше не воняв сюди збігай : => , самаходчік недороблений , видно що пушка на макітру колись упала , лікуйся !
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19.11.2022 21:46 Відповісти
ЗСАУ
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19.11.2022 13:52 Відповісти
Німеччина начебто ні в чому не відмовляє, але результат зовсім невразливий. То обмін через десяті країни щоб в кінцевому результаті одержати старе радянське озброєння. То зброя без боєзапасу. То обіцянки на майбутнє колись. І не кажіть мені що, мовляв, своє потрібно мати. Я й так знаю. Але нема. Все. Проїхали. Тож потрібно чуже. Вони всі і німці, і французи, і словаки. Всі європейці МАЮТЬ нам постачати, бо ми для них надія. Надія на те що в Німеччині більше ніхто не буде гвалтувати і відбирати ровера, а у Франції не з'являться якісь інші кафе з російською назвою окрім бістро. Жіріновський хоть і здох, але його віртуальні чоботи все рівно до океанів попруться.
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19.11.2022 12:58 Відповісти
А нельзя в Польше(на деньги и на имя Украины) маленький скрытый цех снарядов построить ? Для этой зенитки очень много боеприпасов нужно.
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19.11.2022 12:59 Відповісти
Smart-набої не можна. Це - швейцарське ноу-хау. Вони вибухають на певній висоті, роблять хмару уламків та знищують ціль. Висотою розриву керує оператор згідно з даними локатора.

Можна зробити звичайні набої, наприклад, бронебійні. Але їх треба 1000 шт на кожнну повітряну ціль. Тоді треба кращє їх проти наземних цілей використовувати.
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19.11.2022 13:13 Відповісти
Подяка народу, уряду та посольству Німеччини за надані СЗУ Гепард та іншу військову та гуманітарну допомогу Україні! Не зупиняйте вашу допомогу! Спільними зусиллями переможемо ворога!
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19.11.2022 13:06 Відповісти
Спасибо германцам. Если я про вас что-то плохое писал - забудьте. И Шольц ваш уже на Меркель не похож
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19.11.2022 13:11 Відповісти
Могли бы гораздо больше!
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19.11.2022 13:51 Відповісти
Не кусай руку дающего. Из какой-то книги
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19.11.2022 13:55 Відповісти
Не создавай себе кумира...
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19.11.2022 14:41 Відповісти
С этим я справился. Но есть нюансы. У тебя по-любому есть кумир. Сначала мама и папа, потом нянечка в яслях, потом учитель, тренер, начальник на работе. Потом ты всьо это хочешь изменить и оказывается, что твой любимый кумир - это твоя налоговая инспекторша и безжалостная дама из пенсионного фонда. Могу продолжить, но и так многабукоф
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19.11.2022 14:52 Відповісти
Лучше бы это всё в стихах.
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19.11.2022 15:29 Відповісти
Это я тоже умею
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19.11.2022 17:47 Відповісти
Большое спасибо, господин Шольц. Но нужно заметить, что Гепард это не САУ, а ЗСУ - зенитная самоходная установка. Немецких САУ https://ru.wikipedia.org/wiki/PzH_2000 PzH 2000 нам всего 14 поставлено. Интересно, что сссровская Тунгуска, появивгаяся через 10 лет после Гепарда, как-то очень подозрительно напоминает Гепард.
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19.11.2022 13:12 Відповісти
А чо там напоминать. Автомат калашникова, сами знаем кого, работает до сих пор. И всьо остальное типа лопаты уже лучше не сделаешь
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19.11.2022 13:21 Відповісти
Меня радует! 30 шт. СЗУ дали Украине! Посмотрите, какая армия в Украине осталась после 1991 года! Я ,на вскидку, за пять минут вспомнил части, которые находились от места моей теперешней локации в радиусе 100 км! ( И это не столичный и не пограничный регион). Количество тяжелого вооружения в них превосходило в несколько раз ВСЕ, что нам дали за почти 300 дней войны! Не спрашиваю, куда все это делось, интересует другой вопрос! Почему все те, кто это распродали сейчас сидят своими сраками в теплых креслах на своих виллах, когда ЗСУ сдерживает кровью и потом орков, зачастую не имея всего необходимого, и компенсирует отсутствие спижженого жизнью солдат!
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19.11.2022 13:34 Відповісти
Все просто, в 1991 році треба було за Чорновола проголосувати і зараз жили б краще ніж Польща. Але не склалося так. Люди розумніше не стали. Стали думати ще менше. Тому особливих проривів чекати і після війни не варто. Порошенко обрали випадково. Прихильники пробивати стіни головою, чи просто сидіти і нічого не робити, ще раз такої помилки не припустяться, шкода.
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19.11.2022 14:52 Відповісти
Shahed could be downed by any anti-air gun / cannon.

Nothing to be proud of
and brag around for election time propaganda.

Downing any Moped is possible with any car,
even a Fiat 500 Lada.
That does not need a Mercedes.

They should tell about Sukhois and Kamovs.
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19.11.2022 14:29 Відповісти
Это так. Но комментаторы сталкиваются не со штурмовиками и ударными вертолетами, а с Шахедами, вот и педалируют как хорошую защиту от дронов-применение Гепардов. Возможно все эти Гепарды и находятся на линии фронта и поражают не Шахеды в основном, а вертолеты и дроны тактического уровня.
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19.11.2022 22:03 Відповісти
Смотрим на карту. Дуга от Западной границы на Севере через Чернигов, Сумы , Харьков, Запорожье, Херсон и до Западной границы на Юге - 1770 км. Что бы прикрыть такую дугу Гепарды должны стоять через каждые 5 км. То есть их должно быть 360. Германия закрыла потребность на 8%. Что грубо соответствует её доле в ВВП стран доноров. Очередь за остальными. Удручают только темпы такой помощи.
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19.11.2022 17:59 Відповісти
Спасибо конечно, но....почему не 60?
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19.11.2022 21:35 Відповісти
Спасибо!!!
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19.11.2022 21:58 Відповісти
 
 