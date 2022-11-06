17 222 117
Екіпажі САУ "Gepard" охороняють українське небо. ФОТОрепортаж
Захисники України захищають наше небо за допомогою самохідних артилерійських установок "Gepard".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Екіпажі зенітних самохідних артилерійських установок "Gepard" охороняють українське небо", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+36 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.11.2022 09:59
+21 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.11.2022 10:19
+16 Нина Карпенко
показати весь коментар06.11.2022 10:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки не Україна - ми як завжди - не до праці...
а до святої Пасхи!
приійзджай, але як сам робити не будеш і будеш тока вимагати з кого щось?
будеш відпізджений багато разів...
не враховуючі допомогу ракетами, снарядами, патронами, формою, броніками...
і все одне, до брата канадські куртки не добралися...
зелені тварі їх шо по пять на харю носять?
Думаю, что Гепард может эффективно долбить и орковскую бронетехнику:
от гепардовских снарядов любая БМП и любой БТР будут разлетаться просто на куски.