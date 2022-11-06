Екіпажі САУ "Gepard" охороняють українське небо. ФОТОрепортаж

Захисники України захищають наше небо за допомогою самохідних артилерійських установок "Gepard".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Екіпажі зенітних самохідних артилерійських установок "Gepard" охороняють українське небо", - йдеться у повідомленні.









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