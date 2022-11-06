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Екіпажі САУ "Gepard" охороняють українське небо. ФОТОрепортаж

Захисники України захищають наше небо за допомогою самохідних артилерійських установок "Gepard".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

"Екіпажі зенітних самохідних артилерійських установок "Gepard" охороняють українське небо", - йдеться у повідомленні.

Екіпажі САУ Gepard охороняють українське небо 01
Екіпажі САУ Gepard охороняють українське небо 02
Екіпажі САУ Gepard охороняють українське небо 03
Екіпажі САУ Gepard охороняють українське небо 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала Україні ще чотири САУ Gepard та інше оснащення

Автор: 

Генштаб ЗС (6627) зброя (7472) ППО (3214) САУ (228)


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Топ коментарі
+36
ЗСУ справжні воїни та герої-респект...
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06.11.2022 09:59
+21
вони навідміну від тебе на війні а не на проперденому дивані...
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06.11.2022 10:19
+16
Дякуємо нашим воїнам,які денно і нощно,під дощем,без світла,часто без гарячої їжі,захищають наше небо та землю.
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06.11.2022 10:05
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Vzad toka shvabru ....jesli ti ruskii ...jesli hahol ....to ....a kakaia raznica
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06.11.2022 11:36 Відповісти
Оце тебе штирить. Що нюхаєш?
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06.11.2022 11:51 Відповісти
Шо тобі взад вернути ? Який ти пошляк фуууу
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06.11.2022 12:09 Відповісти
напільниками махають всі вже, і Америка і Европа на допомогу Україні.
тільки не Україна - ми як завжди - не до праці...
а до святої Пасхи!
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06.11.2022 11:41 Відповісти
А ти йди щось зроби тут. Падли навіть автозаправки почали знищувати. Так де виробляти? Давай ми в ьвоїй каліфорнії виробництво наладимо, як у деяких країнах. Приїжджати?
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06.11.2022 11:55 Відповісти
Пенсільванія...
приійзджай, але як сам робити не будеш і будеш тока вимагати з кого щось?
будеш відпізджений багато разів...
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06.11.2022 12:03 Відповісти
Дуже цікаві на цю тему роліки Марка Солоніна ( хоча я його і підозрюю трохи) - так от - він каже що під в десятки разів сильнішими бомбардуваннями фріців , англійці зуміли на своєму маленькому ( порівняно з Україною) острові налагодити випуск УСІХ номенклатур озброєння у промислових масштабах
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06.11.2022 12:12 Відповісти
Не їж мацу. Тоже зрівняв мені ті бомбардування і **********. Тоді фашикам потрібно було ще долетіти якось, а ***** при бажанні знищує любий об'єкт.
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06.11.2022 12:40 Відповісти
ЗСУ-23-4 тихенько гніють десь на базах
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06.11.2022 11:48 Відповісти
нема "свинарчуків",нема і ЗІП для них,чим їх ремонтувати і відновлювати? до речі виробництво запасних стволів до них теж давно під сукном,так шо не в касу
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06.11.2022 11:52 Відповісти
Ну, скільки не скільки гепардів в нас є, але проблемка з боєзапасом і наскільки інфа є швейцарці не дають дозволу німакам передати. Щоб не було це залізо просто залізом...
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06.11.2022 12:12 Відповісти
$1.5 лярди щомісячно!
не враховуючі допомогу ракетами, снарядами, патронами, формою, броніками...
і все одне, до брата канадські куртки не добралися...
зелені тварі їх шо по пять на харю носять?
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06.11.2022 12:17 Відповісти
Не спорю. Допомога є. Велика. Рівно стільки, щоб Україна не перемогла швидко *****, а то путін на омерику нападе.
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06.11.2022 12:43 Відповісти
то допомагати чи ні?
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06.11.2022 12:45 Відповісти
Бачив як ці звірятка працюють на Миколаївскому напрямку. По звірячому - їбашат.ь все що рухається. Шеб швейцарці були люди, а то з своїм нейтралітетом мозги компостують.
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06.11.2022 14:05 Відповісти
старичок Гепард долбит любые цели очень эффективно: показывали классное видео, как Гепард короткими очередями разносит на мелкие куски иранские дроны-шахеды.

Думаю, что Гепард может эффективно долбить и орковскую бронетехнику:

от гепардовских снарядов любая БМП и любой БТР будут разлетаться просто на куски.
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08.11.2022 01:16 Відповісти
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