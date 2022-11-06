Экипажи САУ "Gepard" охраняют украинское небо. ФОТОрепортаж

Защитники Украины хораняют наше небо с помощью самоходных артиллерийских установок "Gepard".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Экипажи зенитных самоходных артиллерийских установок "Gepard" охраняют украинское небо", – говорится в сообщении.







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