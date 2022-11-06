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Экипажи САУ "Gepard" охраняют украинское небо. ФОТОрепортаж

Защитники Украины хораняют наше небо с помощью самоходных артиллерийских установок "Gepard".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Экипажи зенитных самоходных артиллерийских установок "Gepard" охраняют украинское небо", – говорится в сообщении.

Экипажи САУ Gepard охраняют украинское небо 01

Экипажи САУ Gepard охраняют украинское небо 02
Экипажи САУ Gepard охраняют украинское небо 03
Экипажи САУ Gepard охраняют украинское небо 04

Смотрите также: В Украину возвращаются САУ "PzH 2000", которые были отремонтированы в Литве. ФОТО

Автор: 

Генштаб ВС (6327) оружие (10222) ПВО (2774) САУ (213)


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Топ комментарии
+36
ЗСУ справжні воїни та герої-респект...
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06.11.2022 09:59
+21
вони навідміну від тебе на війні а не на проперденому дивані...
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06.11.2022 10:19
+16
Дякуємо нашим воїнам,які денно і нощно,під дощем,без світла,часто без гарячої їжі,захищають наше небо та землю.
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06.11.2022 10:05
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Vzad toka shvabru ....jesli ti ruskii ...jesli hahol ....to ....a kakaia raznica
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06.11.2022 11:36 Ответить
Оце тебе штирить. Що нюхаєш?
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06.11.2022 11:51 Ответить
Шо тобі взад вернути ? Який ти пошляк фуууу
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06.11.2022 12:09 Ответить
напільниками махають всі вже, і Америка і Европа на допомогу Україні.
тільки не Україна - ми як завжди - не до праці...
а до святої Пасхи!
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06.11.2022 11:41 Ответить
А ти йди щось зроби тут. Падли навіть автозаправки почали знищувати. Так де виробляти? Давай ми в ьвоїй каліфорнії виробництво наладимо, як у деяких країнах. Приїжджати?
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06.11.2022 11:55 Ответить
Пенсільванія...
приійзджай, але як сам робити не будеш і будеш тока вимагати з кого щось?
будеш відпізджений багато разів...
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06.11.2022 12:03 Ответить
Дуже цікаві на цю тему роліки Марка Солоніна ( хоча я його і підозрюю трохи) - так от - він каже що під в десятки разів сильнішими бомбардуваннями фріців , англійці зуміли на своєму маленькому ( порівняно з Україною) острові налагодити випуск УСІХ номенклатур озброєння у промислових масштабах
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06.11.2022 12:12 Ответить
Не їж мацу. Тоже зрівняв мені ті бомбардування і **********. Тоді фашикам потрібно було ще долетіти якось, а ***** при бажанні знищує любий об'єкт.
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06.11.2022 12:40 Ответить
ЗСУ-23-4 тихенько гніють десь на базах
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06.11.2022 11:48 Ответить
нема "свинарчуків",нема і ЗІП для них,чим їх ремонтувати і відновлювати? до речі виробництво запасних стволів до них теж давно під сукном,так шо не в касу
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06.11.2022 11:52 Ответить
Ну, скільки не скільки гепардів в нас є, але проблемка з боєзапасом і наскільки інфа є швейцарці не дають дозволу німакам передати. Щоб не було це залізо просто залізом...
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06.11.2022 12:12 Ответить
$1.5 лярди щомісячно!
не враховуючі допомогу ракетами, снарядами, патронами, формою, броніками...
і все одне, до брата канадські куртки не добралися...
зелені тварі їх шо по пять на харю носять?
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06.11.2022 12:17 Ответить
Не спорю. Допомога є. Велика. Рівно стільки, щоб Україна не перемогла швидко *****, а то путін на омерику нападе.
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06.11.2022 12:43 Ответить
то допомагати чи ні?
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06.11.2022 12:45 Ответить
Бачив як ці звірятка працюють на Миколаївскому напрямку. По звірячому - їбашат.ь все що рухається. Шеб швейцарці були люди, а то з своїм нейтралітетом мозги компостують.
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06.11.2022 14:05 Ответить
старичок Гепард долбит любые цели очень эффективно: показывали классное видео, как Гепард короткими очередями разносит на мелкие куски иранские дроны-шахеды.

Думаю, что Гепард может эффективно долбить и орковскую бронетехнику:

от гепардовских снарядов любая БМП и любой БТР будут разлетаться просто на куски.
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08.11.2022 01:16 Ответить
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