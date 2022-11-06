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Экипажи САУ "Gepard" охраняют украинское небо. ФОТОрепортаж
Защитники Украины хораняют наше небо с помощью самоходных артиллерийских установок "Gepard".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Экипажи зенитных самоходных артиллерийских установок "Gepard" охраняют украинское небо", – говорится в сообщении.
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+36 Александр Чуднивец #474549
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тільки не Україна - ми як завжди - не до праці...
а до святої Пасхи!
приійзджай, але як сам робити не будеш і будеш тока вимагати з кого щось?
будеш відпізджений багато разів...
не враховуючі допомогу ракетами, снарядами, патронами, формою, броніками...
і все одне, до брата канадські куртки не добралися...
зелені тварі їх шо по пять на харю носять?
Думаю, что Гепард может эффективно долбить и орковскую бронетехнику:
от гепардовских снарядов любая БМП и любой БТР будут разлетаться просто на куски.