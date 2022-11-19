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Германия поставила Украине уже 30 САУ Gepard, - посольство
С начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard, ставших эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Германии в Украине.
"На защите украинского неба: с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard. Gepard стал эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136. Его используют для защиты украинской критической инфраструктуры", - говорится в твиттере.
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+19 freedom of speech
показать весь комментарий19.11.2022 12:43 Ответить Ссылка
+13 Demir Aydemir
показать весь комментарий19.11.2022 12:52 Ответить Ссылка
+8 чупакабра
показать весь комментарий19.11.2022 13:34 Ответить Ссылка
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Путин возьмёт Берлин как немцы взяли в своё время Париж за 5 дней.
Это их война, а не только Украины. Первой под ударом будет ЕС.
Не время хвастаться сколько Германия дала сау- 20 или 30.
«Подносите патроны»!
А ВСУ сделает свою работу.
Карфаген должен быть разрушен.
Як інакше назвати самохідну артустановку з двома гарматами ? (( А до чого вона має відношення - без вас вже якось вирішать !
ЗСУ, а не САУ. Кроме того, википедии пишут не производители вооружений, а в том числе, и лабухи типа тех, которые зенитку обозвали дальнобойной артой, и которые полностью лишены логического мышления.
Я, звичайно, не спеціаліст, але все ж САУ має таке ж відношення до ППО, як танк до авіації "
Так от , мені глибоко наплювати до чого на думку цього дописувача потрібно відносити Гепарда , головне щоб їх було багато і *********** вистачало , бо збиває ворожі літальні апарати не назва і категорія зброї , а наявність та її можливості ! І клав я на логічне мислення , бо якби все робилося логічно , то кацапи дійсно б Київ за три дні взяли ((
Германии огромное спасибо за это.
Під САУ завжди мали на увазі, не просто самохідну пушку, а конкретно самохідну гаубицю. Так, саме гаубицю.
Так от, німецька зенітка ніякого відношення до самохідних гаубиць, себто до САУ не має.
Так ось, наголошую ще раз для тих, хто з першого разу неспроможний сприймати інформацію і хто користується сумнівними джерелами, САУ - це самохідна гаубиця, а німецький Гепард, як і совєцька Шилка - це ЗСУ.
Повторюйте до тих пір, поки не засвоїте.
Якщо будете неспроможні це засвоїти і втретє напишете якусь дурню, я більш не буду таким ввічливим і відправлю вас маршрутом російського воєнного корабля, бо з ідіотами інакше не можна.
Можна зробити звичайні набої, наприклад, бронебійні. Але їх треба 1000 шт на кожнну повітряну ціль. Тоді треба кращє їх проти наземних цілей використовувати.
Nothing to be proud of
and brag around for election time propaganda.
Downing any Moped is possible with any car,
even a Fiat 500 Lada.
That does not need a Mercedes.
They should tell about Sukhois and Kamovs.