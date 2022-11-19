Германия поставила Украине уже 30 САУ Gepard, - посольство

С начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard, ставших эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Германии в Украине.

"На защите украинского неба: с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard. Gepard стал эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136. Его используют для защиты украинской критической инфраструктуры", - говорится в твиттере.

Смотрите также: Экипажи САУ "Gepard" охраняют украинское небо. ФОТОрепортаж