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75% росіян підтримують російську агресію проти України, - ГУР
75 відсотків росіян підтримують агресію Російської Федерації проти України. Такі показники є результатом кремлівської пропаганди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на інтерв’ю свого представника Вадима Скібіцького виданню "KysvPost".
"Політика кремля, це не політика всього населення рф. Хоча, за деякими оцінками, 75 відсотків населення Росії підтримують війну проти України. Це результат кремлівської пропаганди протягом тривалого часу, понад 10 років. Ми спостерігали таку ситуацію за часів Радянського Союзу, така ж загроза. Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового", – зазначив представник воєнної розвідки України.
Топ коментарі
+45 шеколадный зае%ец
показати весь коментар20.11.2022 13:12 Відповісти Посилання
+36 Oleksandr Onys
показати весь коментар20.11.2022 13:10 Відповісти Посилання
+34 lammer ya
показати весь коментар20.11.2022 13:11 Відповісти Посилання
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Приймають - то калька з кацапської.
- сборище отморозков, кровожадных ублюдков , насильников и убийц.
Украина права на все 100% - надо уничтожить захватчиков и выстроить ров с крокодилами между Украиной и парашей.
Чем дальше от этой « жопы мира», тем лучше.
Гарний кацап, це дохлий кацап!
Чи про якийсь інший норот йшлося?
з планети Земля 😠
Штаты и Китай должны разделить Россию - Николай Давидюк
https://youtu.be/8puPY4gMIJk
кетай себе наразі поводить так, що хай переживає, аби його не поділили.
Якби світ реально хотів, та вигрібна яма перестала б існувати за три дні. Ну за тиждень максимум. Але ж інвестиції, шановані бізнес-партньори...
КАК БЫЛИ ДИКАРЯМИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ, ТАК И ОСТАЛИСЬ....
Мож сейчас китайцы научат их быть людьми....за миску супа будут работать на китайского Джейджуна....
ІКЕА - дуже популярна І зручна сітка в ЕС .
модульні меблі IKEA зручні але виглядають так собі
,
ГУР скоріш за все користується даними кацапської соцконтори - Левада центр , бо це єдина недержавна контора в мордорі , яка дає більш менш реальні цифри . Хоча й вона теж , не є зовсім вже - незалежною від кацапської влади і напевно ж в значній мірі контролюється фсб . Відомо ж що - на паРаші нічого - зовсім незалежного , вже давно немає . Але про інші соцконтори , взагалі немає й мови , вони під тотальним контролем кремля .
Так от , контора ім Левади , подаючи цифри соцопитувань , не вказує на одну важливу деталь , а саме - кількість респондентів які відмовились давати відповідь , а там цифра ( як пише сама ж Левада центр на своєму сайті ) доходить іноді до 50% . Тобто вони подають думку лише половини людей до яких звертались із запитаннями . І самі ж вказують що відмова іншої половини від опитування , вказує скоріше на якусь незгоду респондентів з тим що відбувається і одночасно на страх висловити свою думку привселюдно . Тобто , іншими словами - раби , чи холопи , бояться сказати щось таке , що не сподобається їхньому царю ,, і тому стараються відмовчуватися . Ті ж хто підтримує війну , набагато охочіше погоджуються на опитування . Їм боятись нічого .
По друге , є в мене на кацапії багато родичів ,, переважно - ватніки з якими я не спілкуюсь вже давно , але кілька з них налаштовані проти війни , клянуть ***** і так би мовити " шпигують " для мене , розповідаючи про все що реально діється у мордорі . Ну от вони говорять що до чмобілізації , підтримка війни була більшою ніж тепер . Зараз для пересічного , зокрема - мацквіча , проблема № 1 - як закосити від чмобілізації , а для мацквічок - сховати від неї чоловіка або сина . Не знаю , на скільки це відповідає дійсності , але - таке вони говорять . .
Це - віками йде !
Усю історію згадуватиму не буду - тут велика окрема Тема !
Згадаю тільки з цього Форума аналогії - як москаль хотів взнати пароль до сейфу - яким була мікрохвильовка .... і як москальки ходили в Львові у 1939 році у "захопленій " красивій нижній білизні - як у парадніх сукнях
Зовсім немає протиріччя