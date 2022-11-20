75% росіян підтримують російську агресію проти України, - ГУР

75 відсотків росіян підтримують агресію Російської Федерації проти України. Такі показники є результатом кремлівської пропаганди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на інтерв’ю свого представника Вадима Скібіцького виданню "KysvPost".

"Політика кремля, це не політика всього населення рф. Хоча, за деякими оцінками, 75 відсотків населення Росії підтримують війну проти України. Це результат кремлівської пропаганди протягом тривалого часу, понад 10 років. Ми спостерігали таку ситуацію за часів Радянського Союзу, така ж загроза. Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового", – зазначив представник воєнної розвідки України.

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