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Новини Агресія Росії проти України Війна
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75% росіян підтримують російську агресію проти України, - ГУР

рф,окупанти,арміярф

75 відсотків росіян підтримують агресію Російської Федерації проти України. Такі показники є результатом кремлівської пропаганди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на інтерв’ю свого представника Вадима Скібіцького виданню "KysvPost".

"Політика кремля, це не політика всього населення рф. Хоча, за деякими оцінками, 75 відсотків населення Росії підтримують війну проти України. Це результат кремлівської пропаганди протягом тривалого часу, понад 10 років. Ми спостерігали таку ситуацію за часів Радянського Союзу, така ж загроза. Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового", – зазначив представник воєнної розвідки України.

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Автор: 

пропаганда (2825) розвідка (3881) росія (66070)


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Топ коментарі
+45
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20.11.2022 13:12 Відповісти
+36
А інші 25% приймають в цій агресії безпосередню участь
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20.11.2022 13:10 Відповісти
+34
Я був правий. Мокші повинні здохнути всі. І "такіє" і "нє такіє". Всі вони там "такіє", просто найрозумніші з них це приховують.
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20.11.2022 13:11 Відповісти
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А інші 25% приймають в цій агресії безпосередню участь
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20.11.2022 13:10 Відповісти
Участь беруть, а не приймають.

Приймають - то калька з кацапської.
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20.11.2022 13:14 Відповісти
Все вірно. Дякую, що виправили
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20.11.2022 13:15 Відповісти
Тоді вже "правильно" або "дійсно", а не "вірно". Вірним можна бути дружині. Я не кепкую, просто бачу, що мова вам не байдужа.
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20.11.2022 14:07 Відповісти
беруть вони за щоку
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20.11.2022 13:39 Відповісти
Вот он, «братски народ»!

- сборище отморозков, кровожадных ублюдков , насильников и убийц.

Украина права на все 100% - надо уничтожить захватчиков и выстроить ров с крокодилами между Украиной и парашей.

Чем дальше от этой « жопы мира», тем лучше.
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20.11.2022 15:46 Відповісти
Просто магічна цифра: 73-75%…
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20.11.2022 13:10 Відповісти
вас не двоє. Ти один і дзеркало.
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20.11.2022 13:39 Відповісти
ти і є той самий дебіл, про якого йде мова
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20.11.2022 13:34 Відповісти
Тоже сразу подумал об этом
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20.11.2022 13:16 Відповісти
відома світова статистика. IQ середній і нижчий, і лише близько 20% високий
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20.11.2022 13:59 Відповісти
Я був правий. Мокші повинні здохнути всі. І "такіє" і "нє такіє". Всі вони там "такіє", просто найрозумніші з них це приховують.
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20.11.2022 13:11 Відповісти
Всі вони не здохнуть, це нереально, але всі дебіли, що щукають гарних кацапів, повинні зрозуміти: гарний кацап в природі не існує.
Гарний кацап, це дохлий кацап!
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20.11.2022 13:41 Відповісти
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20.11.2022 13:12 Відповісти
А як же ж "норот, каторий нє віноват"?
Чи про якийсь інший норот йшлося?
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20.11.2022 13:14 Відповісти
Інші 25 підтримують із Грузії і КАЗАХСТАНУ!
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20.11.2022 13:14 Відповісти
Раша - це дика орда злодюг , вбивць і мародерів , тому має зникнути
з планети Земля 😠
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20.11.2022 13:15 Відповісти
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20.11.2022 13:17 Відповісти
Висновок - для зміни агресивних поглядів потібно винищення кацапського мобілізаційного ресурсу в промислових масштабах та доведення мокшів в цілому до тотального зубожіння. А зі сторони Заходу - припинення з московщиною любої торгівлі і передач технологій та зв'язків. В перспективі тільки розпад рашен-рейху на мінімум 40 країн як по національним так і по природно-географічним ознакам. Інакше як і всі 500 попередніх років, орки воювати не припинять.
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20.11.2022 13:20 Відповісти
Da
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20.11.2022 13:46 Відповісти
Ага, підтримують сидячи на дивані. А від мобілізації драпають "у світ за очі"!
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20.11.2022 13:22 Відповісти
Народ садист...
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20.11.2022 13:24 Відповісти
кінчені вони, просто кінчені
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20.11.2022 13:38 Відповісти
скоріше народець-підорас
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20.11.2022 14:14 Відповісти
россияне, идите *****!
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20.11.2022 13:35 Відповісти
Нагадую. Ми ще не знищили 300 тисяч кацапів і не зробили каліками 1,5 мільйона. Тільки після цього, як свідчить історія, кацапи починають помічати що "что то пошло нє так"...
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20.11.2022 13:36 Відповісти
Это те кто остался без белой Лады , унитаза
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20.11.2022 13:37 Відповісти
Сильно іх прибило .
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20.11.2022 13:39 Відповісти
А тут більшість звинувачують старого дідугана пуйла. Вся московія винна в агресії, вони тут здихають за свої імперські амбіції і продовжують звинувачувати українців. Їх бісить, що українці не злякалися і прожовжують боротися за своє майбутнє. В нас є шанс, бо вперше в історії світу нас підтримує весь цивілізованний світ.
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20.11.2022 13:39 Відповісти
Треба рашу развалити і не буде в них амбіцій

Штаты и Китай должны разделить Россию - Николай Давидюк

https://youtu.be/8puPY4gMIJk

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20.11.2022 13:47 Відповісти
как вы достали своим Китаем...!
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20.11.2022 15:37 Відповісти
Щоб шось ділити, треба спочатку взяти участь в перемозі над цим.
кетай себе наразі поводить так, що хай переживає, аби його не поділили.
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20.11.2022 16:16 Відповісти
Китай ділити нема кому - з московіею світ ніяк впоратись неможе
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20.11.2022 16:22 Відповісти
Не неможе, ні. Не хоче.
Якби світ реально хотів, та вигрібна яма перестала б існувати за три дні. Ну за тиждень максимум. Але ж інвестиції, шановані бізнес-партньори...
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20.11.2022 19:54 Відповісти
Oni beshennije shovinisti
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20.11.2022 13:48 Відповісти
В принципе, Запад пытался их цивилизировать....строил заводы и фабрики BMW, IKEA...Москва кишела западными брендами...но видимо не получилось ..

КАК БЫЛИ ДИКАРЯМИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ, ТАК И ОСТАЛИСЬ....
Мож сейчас китайцы научат их быть людьми....за миску супа будут работать на китайского Джейджуна....
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20.11.2022 13:45 Відповісти
До речі , українська влада не пускала до України IKEA . Чи при Кучми , чи при Ющенко - треба підняти архіви . Занадто богато хотіли з ІКЕА за вход на ринок України

ІКЕА - дуже популярна І зручна сітка в ЕС .
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20.11.2022 13:50 Відповісти
українські дивани ліпше

модульні меблі IKEA зручні але виглядають так собі
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20.11.2022 15:54 Відповісти
Я стикнулася при переїзді зі зручними рішеннями ІКЕА. В Україні могли би заводи ІКЕА відкрити . Замість цього ІКЕА не впустили в Україну
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20.11.2022 16:02 Відповісти
75% ******** дебілів.
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20.11.2022 13:55 Відповісти
Спостерігав колись за Пометштейном ( гора гівна, Солов'йовим), який на вулиці сварився з кимось молодим. Він спочатку тупо дивився на візаві, набирав повітря і потім почав ізрекать. Колись в СРСР в кафешках великих міст стояли музичні платівкові програвачі, в яких за 5 коп замовлялась музика. Отак і Пометштейн шукав свою платівку, і знайшовши почав строго ізрекать. А зовні це виглядало повною белібердою. Так і ГУР. Прислав Єрмак темник, який сам склав, ті озвучили. А чого така цифра. В колах заробітчан від соціології, конкретної при чому, три четверті рахується абсолютом. Ось і пишуть, а там піпл "схаває"
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20.11.2022 13:58 Відповісти
Мені здається, це дуже занижені цифри. Місяць тому на балалайні провели опитування по нанесення ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Так от, в тій чи іншій формі ці удари підтримали 97,4 % рабсіян. Оце і є реальна цифра підтримки агресії проти України.
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20.11.2022 13:58 Відповісти
Цікаво! 25% - це кількість популяції на расєє придатна на могілізацію.
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20.11.2022 13:58 Відповісти
хто б сумнівався, всі хочуть білу ладу
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20.11.2022 14:00 Відповісти
Якщо б було 73%, то це б свідчило про сталу частину ідіотів в різних країнах на антропологічному рівні.
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20.11.2022 14:00 Відповісти
а ви звернули увагу? у цієї озлобленої орди хто погоничі? багато років русні розказували,яка вона магучая ,нєпобєдімая але уніженная врагамі...євреї і армяни. Соловйов кричав на ток-шоу: да,рассія только бровь поднімєт і Україні кінець.інший юдейчик Яша Кедмі говорив русні,що українці і ЗСУ це міф.який зникне тільки но русня ввєдьот вайска і т.д і т.п.
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20.11.2022 14:31 Відповісти
Це терористичне утворення під назвою рф і тупе рашиське бидло яке вірить в якусь велич росії ,не має права в ********* світі на існування ця імперія зла.
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20.11.2022 14:32 Відповісти
Софійко - Марійко Дуглас , Штати і Китай можуть розвалювати рашку ,як їм завгодно,вони її випестили по великому рахунку ,але наша Українська справа - повернути усі УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ нашій Ненці ,які загарбала московія .
,
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20.11.2022 15:01 Відповісти
Не хочу спростовувати цифри ГУР , але все ж , на мою особисту думку , все ж вважаю що вони дещо завищені . .
ГУР скоріш за все користується даними кацапської соцконтори - Левада центр , бо це єдина недержавна контора в мордорі , яка дає більш менш реальні цифри . Хоча й вона теж , не є зовсім вже - незалежною від кацапської влади і напевно ж в значній мірі контролюється фсб . Відомо ж що - на паРаші нічого - зовсім незалежного , вже давно немає . Але про інші соцконтори , взагалі немає й мови , вони під тотальним контролем кремля .
Так от , контора ім Левади , подаючи цифри соцопитувань , не вказує на одну важливу деталь , а саме - кількість респондентів які відмовились давати відповідь , а там цифра ( як пише сама ж Левада центр на своєму сайті ) доходить іноді до 50% . Тобто вони подають думку лише половини людей до яких звертались із запитаннями . І самі ж вказують що відмова іншої половини від опитування , вказує скоріше на якусь незгоду респондентів з тим що відбувається і одночасно на страх висловити свою думку привселюдно . Тобто , іншими словами - раби , чи холопи , бояться сказати щось таке , що не сподобається їхньому царю ,, і тому стараються відмовчуватися . Ті ж хто підтримує війну , набагато охочіше погоджуються на опитування . Їм боятись нічого .
По друге , є в мене на кацапії багато родичів ,, переважно - ватніки з якими я не спілкуюсь вже давно , але кілька з них налаштовані проти війни , клянуть ***** і так би мовити " шпигують " для мене , розповідаючи про все що реально діється у мордорі . Ну от вони говорять що до чмобілізації , підтримка війни була більшою ніж тепер . Зараз для пересічного , зокрема - мацквіча , проблема № 1 - як закосити від чмобілізації , а для мацквічок - сховати від неї чоловіка або сина . Не знаю , на скільки це відповідає дійсності , але - таке вони говорять . .
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20.11.2022 15:01 Відповісти
"Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты. Грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества", - рос. письменник-публіцист Іван Шмельов.
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20.11.2022 15:15 Відповісти
Блін - так цеж не тільки сьогодні ,..
Це - віками йде !
Усю історію згадуватиму не буду - тут велика окрема Тема !
Згадаю тільки з цього Форума аналогії - як москаль хотів взнати пароль до сейфу - яким була мікрохвильовка .... і як москальки ходили в Львові у 1939 році у "захопленій " красивій нижній білизні - як у парадніх сукнях
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20.11.2022 15:20 Відповісти
Дивно, що не більше
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20.11.2022 15:27 Відповісти
Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." Михаил Булгаков
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20.11.2022 15:44 Відповісти
***** це все все !!!
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20.11.2022 16:12 Відповісти
75 відсотків русні війну підтримують, інші безпосередньо воюють, а в нас за заклик підривати російську інфраструктуру та міста диверсійними загонами банять, бо мовляв ми з мирними не воюємо. Це ці 75% кацапів мирні? Та вони просто до ший таких українських джентельменів не в змозі дотягнутись.
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20.11.2022 16:28 Відповісти
значит надо больше утилизировать москалей
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20.11.2022 16:44 Відповісти
100% росіян підтримують війну росії проти України. Просто 25% не подобаються наслідки.
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20.11.2022 16:59 Відповісти
Шановні зачекайте так нам же ш президент казав що там теж люди и війна це в головах у тих хто голосував за порошенка, це виходить що він сказав не правду як таке можливо
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20.11.2022 17:33 Відповісти
"Політика кремля, це не політика всього населення рф. Хоча, за деякими оцінками, 75 відсотків населення Росії підтримують війну проти України Джерело:
Зовсім немає протиріччя
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20.11.2022 17:54 Відповісти
 
 