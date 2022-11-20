Мінреінтеграції визначило порядок відновлення Херсона та Миколаївщини
Влада визначила кроки з відновлення щойно звільнених від російських загарбників Херсона та населених пунктів Миколаївської області.
Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.
В міністерстві зазначили, що на звільнених територіях у першу чергу необхідно провести розмінування будівель, громадських місць, доріг; налагодити електро- та водопостачання; відновити роботу державних установ та державних реєстрів; відрегулювати надання людям гуманітарної та кеш-допомоги; забезпечити теплом та обігрівом: генераторами та паливом для них; доставити найбільш вразливим родинам безкоштовну паливну деревину до настання зими; допомогти виїхати на зиму в більш безпечні місця літнім та маломобільним людям.
Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук наголосила, що ті жителі Херсона та Миколаївщини, чиї оселі зруйновані, кому буде складно взимку через відсутність умов, можуть на кілька місяців виїхати. На них чекають у більшості регіонів країни. При цьому держава бере на себе весь процес - від транспортування до надання прихистку, соціальної та грошової допомоги тощо.
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Конкретніше, які саме "навмисні дії" вчинила І. Верещук, за що нібито вона несе "відповідальність? - І до чого тут взагалі мінреінтеграції?
="робить вигляд"=
НЕ "робить вигляд", а - вдає.
Я задав вам запитання, то що ви "нет буду коментувати"?
=то всі зрозуміли=
Які ще "всі"?
гундосоновини з зелемарофоном, то вже, вибачте, якась клініка