Мінреінтеграції визначило порядок відновлення Херсона та Миколаївщини

Влада визначила кроки з відновлення щойно звільнених від російських загарбників Херсона та населених пунктів Миколаївської області.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

В міністерстві зазначили, що на звільнених територіях у першу чергу необхідно провести розмінування будівель, громадських місць, доріг; налагодити електро- та водопостачання; відновити роботу державних установ та державних реєстрів; відрегулювати надання людям гуманітарної та кеш-допомоги; забезпечити теплом та обігрівом: генераторами та паливом для них; доставити найбільш вразливим родинам безкоштовну паливну деревину до настання зими; допомогти виїхати на зиму в більш безпечні місця літнім та маломобільним людям.

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук наголосила, що ті жителі Херсона та Миколаївщини, чиї оселі зруйновані, кому буде складно взимку через відсутність умов, можуть на кілька місяців виїхати. На них чекають у більшості регіонів країни. При цьому держава бере на себе весь процес - від транспортування до надання прихистку, соціальної та грошової допомоги тощо.

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