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Новини
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Мінреінтеграції визначило порядок відновлення Херсона та Миколаївщини

херсон

Влада визначила кроки з відновлення щойно звільнених від російських загарбників Херсона та населених пунктів Миколаївської області.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

В міністерстві зазначили, що на звільнених територіях у першу чергу необхідно провести розмінування будівель, громадських місць, доріг; налагодити електро- та водопостачання; відновити роботу державних установ та державних реєстрів; відрегулювати надання людям гуманітарної та кеш-допомоги; забезпечити теплом та обігрівом: генераторами та паливом для них; доставити найбільш вразливим родинам безкоштовну паливну деревину до настання зими; допомогти виїхати на зиму в більш безпечні місця літнім та маломобільним людям.

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук наголосила, що ті жителі Херсона та Миколаївщини, чиї оселі зруйновані, кому буде складно взимку через відсутність умов, можуть на кілька місяців виїхати. На них чекають у більшості регіонів країни. При цьому держава бере на себе весь процес - від транспортування до надання прихистку, соціальної та грошової допомоги тощо.

Також читайте: Витрати щодо евакуації населення з деокупованих територій Півдня держава бере на себе, - Верещук

Автор: 

Миколаївська область (2297) визволення (566) Херсон (3440) Верещук Ірина (685) Міністерство реінтеграції (500) відновлення (601)


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Топ коментарі
+6
А пані Верещук не бажає взяти на себе грошове забезпечення цих згвалтованих і принижених окупантами громадян за розмінування Чонгара і Чаплинки? Чому робить вигляд, що тільки ворог несе відповідальність, а вона ні, за свої помилки, чи навмисні дії? Нормальний політик дівно попросив би пробачення і покинув державний пост.
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20.11.2022 13:35 Відповісти
+4
Шаловливые ручки верещучки в ожидании распила на восстановлении.
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20.11.2022 14:04 Відповісти
+3
як що цим буде керувати верещучка, то все піде по пи....ді
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20.11.2022 14:34 Відповісти
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А пані Верещук не бажає взяти на себе грошове забезпечення цих згвалтованих і принижених окупантами громадян за розмінування Чонгара і Чаплинки? Чому робить вигляд, що тільки ворог несе відповідальність, а вона ні, за свої помилки, чи навмисні дії? Нормальний політик дівно попросив би пробачення і покинув державний пост.
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20.11.2022 13:35 Відповісти
="несе відповідальність, а вона ні, за свої помилки, чи навмисні дії"=

Конкретніше, які саме "навмисні дії" вчинила І. Верещук, за що нібито вона несе "відповідальність? - І до чого тут взагалі мінреінтеграції?

="робить вигляд"=

НЕ "робить вигляд", а - вдає.
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20.11.2022 14:37 Відповісти
І це все, що Ви тут мали написати? Я нет буду коментувати Ваш "брєд", що стосується дій Верещалки, то всі зрозуміли, але чомусь доблєсная ДБР не дала оцінку дій цієї незрозумілої пані, чи то вона по дурості зробила те, що зпробила, чи навмисно.
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20.11.2022 14:50 Відповісти
нет буду коментувати Ваш "брєд"=

Я задав вам запитання, то що ви "нет буду коментувати"?

=то всі зрозуміли=

Які ще "всі"?
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20.11.2022 15:38 Відповісти
Пан так захищають Верещалку, пан думають, що я якось згнітився його "викривалтьним дописом". Та ні пане, навпаки. Пропоную пану прочитати декілька речень з білграфії Верещалки, щоб впевнитися, є вона відповідалоьна за той стан, чи ні -Іри́на Андрі́ївна Верещу́к (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 30 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 , м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Рава-Руська ) - українська політична діячка, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 віцепрем'єр-міністр - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%B5-2 [2] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України IX скликання від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] . Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Була представницею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Уряду у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВРУ з 4 вересняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-5 [5] до 15 листопада 2019-гоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:1-6 [6] , міським головою Рави-Руської (2010-2015). Кандидат на посаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 міського голови Києва від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» на місцевих виборах 2020 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-7 [7] .
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20.11.2022 17:06 Відповісти
Пан навчився копіювати Українську вікіпедію, це добре але "зрозмінування Чонгара і Чаплинки" виконує ВСУ, а не https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
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23.11.2022 00:41 Відповісти
Дивлячись на наших Зе... не здивуюсь, якщо першими кроками, буде відновлення пам'ятників потьомкіну і суворову...
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20.11.2022 13:52 Відповісти
Ви помилися, одними із перших кроків буде вілдновленння телебачення(Єдиного каналу) і доріг.
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20.11.2022 13:54 Відповісти
то святе..

гундосоновини з зелемарофоном, то вже, вибачте, якась клініка
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20.11.2022 13:57 Відповісти
А що робити українцям, які не є переміщеними особами, але втратили роботу..а смски з залякуваннями за несплату комуналки постійно отримують, робити? їх викинуть на вулицю, а в їх квартири заселять евакуйованих?
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20.11.2022 13:56 Відповісти
на кого працюєш зі своїми накидами про "викинуті на вулицю"? Давай же про "свЄт" насип тут
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20.11.2022 15:02 Відповісти
Шаловливые ручки верещучки в ожидании распила на восстановлении.
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20.11.2022 14:04 Відповісти
як що цим буде керувати верещучка, то все піде по пи....ді
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20.11.2022 14:34 Відповісти
порядок відновлення зрозумілий - зразу асфальт, потім ще асфальт і над ним ще раз асфальт
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20.11.2022 16:30 Відповісти
створити в деокупованих районах "вільні економічні зони" терміном на 3- років з пільговим оподаткуванням і все буде добре, правда зелупинців допускати до влади більше не можна
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20.11.2022 16:55 Відповісти
 
 