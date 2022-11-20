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Новини Війна
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Операція з визволення Луганщини не буде швидкою. На цьому напрямку ЗСУ не йдуть у лобові атаки, - речник ЗСУ Череватий

луганщина,макіївка

Операція з визволення Луганської області не буде швидкою. Окупанти на цьому напрямку давно укріпилися за рахунок бойовиків так званої "ЛНР" та сил, які раніше перебували у Харківській області.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У ворога там було утворення, це так зване "ЛНР", яке він використовував як плацдарм для підготовки нападу на нас, у тому числі створивши там цей корпус "народної міліції ЛНР". Він під керівництвом російських офіцерів готувався до війни постійно, тренувався, коли була Операція об'єднаних сил", - пояснив речник.

Крім того, Череватий зазначив, що окупанти у Луганській області встигли підготуватися в інженерному плані. За його словами, частина російських військ після відступу з Харківської області та Лимана (Донецька область) була перекинута у Луганську область.

У зв'язку з цим українські війська на цьому напрямку не йдуть у лобові атаки. Підрозділи ЗСУ атакують ворога високоточними ударами, а потім оперативно переходять до контратак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ постійно просуваються вперед на Луганщині, - керівник ОВА Гайдай

"Ми максимально їх вражаємо спочатку вогнем, у тому числі високоточними боєприпасами, і тільки з'являється можливість, як це було останнього разу у Макіївці, ми звільняємо доволі швидко. Просто для цього потрібен час", - підкреслив Череватий.

Автор: 

армія рф (17833) деокупація (950) ЗСУ (7669) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+4
У мене є мрія. Тисяча вбитих чмобіків щодня.
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20.11.2022 14:12 Відповісти
+3
Там кацапам допомагають лоханські яничари.
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20.11.2022 14:07 Відповісти
+3
это от железнодорожников зависит.
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20.11.2022 14:21 Відповісти
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Там кацапам допомагають лоханські яничари.
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20.11.2022 14:07 Відповісти
У мене є мрія. Тисяча вбитих чмобіків щодня.
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20.11.2022 14:12 Відповісти
это от железнодорожников зависит.
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20.11.2022 14:21 Відповісти
у Смілянського зарплата вища за зарплату Президента США. Йому пох і війна і маньоври...
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20.11.2022 14:27 Відповісти
а вот смелянский здесь вообще ни при чём )))
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20.11.2022 14:35 Відповісти
Смілянський це явище знакове. Таких "смілянських" у нас цілий Кабмін і ОП...
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20.11.2022 14:45 Відповісти
вы ж про свежеубитых чмобиков спрашивали? так я вам ответил - это зависит от железнодорожников. Они могут этому способствовать.
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20.11.2022 14:50 Відповісти
Як?
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20.11.2022 14:56 Відповісти
ну, к примеру, прибывает эшелон в Белокуракино, а в эшелоне пять "плацкартов" чмобов. А это пятьсот туловищ. Достаточно знать время прибытия, и на каком пути станет эшелон.
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20.11.2022 15:05 Відповісти
Позакривали *******
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20.11.2022 14:19 Відповісти
Авжеж, там для "арти" роботи не початий край
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20.11.2022 14:28 Відповісти
НЕ БУДЕ ШВИДКОЮ БО ТАМ ЗЕМЛЯ НАШПІГОВАНА МІНАМИ І НЕ РОЗІРВАНИМИ ************.
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20.11.2022 18:18 Відповісти
Луганщина має чи не найдовший кордон з рф, тож завадити постачанню ворожого угрупування буде важче, ніж в Херсонській обл..
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20.11.2022 20:28 Відповісти
 
 