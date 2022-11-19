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ЗСУ постійно просуваються вперед на Луганщині, - керівник ОВА Гайдай

луганщина,макіївка

Українські військові постійно просуваються вперед у Луганській області, попри постійне поповнення особового складу у росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, у звільнених селах окупанти залишили той "руський мир", в якому вони звикли жити багато років.

"Макіївку росіяни досі обстрілюють", - пояснив очільник області.

Очільник області повідомив, що люди, які не хочуть звідти виїжджати, живуть у підвалах, аби зберегти собі життя. Саме тому їм регулярно підвозять гуманітарні набори та ліки.

"Серед комунікацій, що там уціліли, у кращому випадку - це колодязі", - додав Гайдай.

Попри постійне поповнення особового складу у російських окупантів, українські військові поступово рухаються вперед у Луганській області.

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+7
Лупіть хлопці цю Касапню
Лупіть страшно
Лупіть так щою їх трулі покрі були та мерзли від українських Морозів
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19.11.2022 21:05 Відповісти
+3
deepstate показує тільки тоді, коли вже можно показувати. Зачекайте пару тижнів.
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19.11.2022 21:20 Відповісти
+1
Всі зацінили що після того як Хлань обісрався зі своїми постами про "наши в Каховке", він зник з інформпростору? Залишився ще ********** Гайдай, який попереду потяга біжить
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19.11.2022 21:40 Відповісти
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Лупіть хлопці цю Касапню
Лупіть страшно
Лупіть так щою їх трулі покрі були та мерзли від українських Морозів
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19.11.2022 21:05 Відповісти
Для певності краще туди з'їздити та подивитись.
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19.11.2022 21:16 Відповісти
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19.11.2022 21:54 Відповісти
deepstate показує тільки тоді, коли вже можно показувати. Зачекайте пару тижнів.
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19.11.2022 21:20 Відповісти
Діпстейт фіксує карту по офіційних новинах від генштабу. Мовчить генштаб - нема змін на діпстейті
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19.11.2022 21:47 Відповісти
Всі зацінили що після того як Хлань обісрався зі своїми постами про "наши в Каховке", він зник з інформпростору? Залишився ще ********** Гайдай, який попереду потяга біжить
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19.11.2022 21:40 Відповісти
Дуже вони багато ляпають.
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19.11.2022 21:53 Відповісти
Часом Гайдай не родич режисера Гайдая (Аперацыя Ы")
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19.11.2022 22:47 Відповісти
У мене спочатку була думка, що це ІПСО, щоб рашисти не так швидко перекинули війська з Херсонщини на Схід 🤔
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20.11.2022 10:01 Відповісти
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20.11.2022 00:02 Відповісти
 
 