ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области, - руководитель ОВА Гайдай
Украинские военные постоянно продвигаются вперед в Луганской области, невзирая на постоянное пополнение личного состава у россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По словам Гайдая, в освобожденных селах оккупанты оставили тот "русский мир", в котором они привыкли жить много лет.
"Макеевку россияне до сих пор обстреливают", - объяснил глава области.
Глава области сообщил, что люди, которые не хотят оттуда уезжать, живут в подвалах, чтобы сохранить себе жизнь. Поэтому им регулярно подвозят гуманитарные наборы и лекарства.
"Среди уцелевших там коммуникаций в лучшем случае - это колодцы", - добавил Гайдай.
Несмотря на постоянное пополнение личного состава у российских оккупантов, украинские военные постепенно продвигаются вперед в Луганской области.
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Лупіть страшно
Лупіть так щою їх трулі покрі були та мерзли від українських Морозів