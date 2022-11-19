ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области, - руководитель ОВА Гайдай

Украинские военные постоянно продвигаются вперед в Луганской области, невзирая на постоянное пополнение личного состава у россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, в освобожденных селах оккупанты оставили тот "русский мир", в котором они привыкли жить много лет.

"Макеевку россияне до сих пор обстреливают", - объяснил глава области.

Глава области сообщил, что люди, которые не хотят оттуда уезжать, живут в подвалах, чтобы сохранить себе жизнь. Поэтому им регулярно подвозят гуманитарные наборы и лекарства.

"Среди уцелевших там коммуникаций в лучшем случае - это колодцы", - добавил Гайдай.

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Несмотря на постоянное пополнение личного состава у российских оккупантов, украинские военные постепенно продвигаются вперед в Луганской области.