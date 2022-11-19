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ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области, - руководитель ОВА Гайдай

луганщина,макіївка

Украинские военные постоянно продвигаются вперед в Луганской области, невзирая на постоянное пополнение личного состава у россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, в освобожденных селах оккупанты оставили тот "русский мир", в котором они привыкли жить много лет.

"Макеевку россияне до сих пор обстреливают", - объяснил глава области.

Глава области сообщил, что люди, которые не хотят оттуда уезжать, живут в подвалах, чтобы сохранить себе жизнь. Поэтому им регулярно подвозят гуманитарные наборы и лекарства.

"Среди уцелевших там коммуникаций в лучшем случае - это колодцы", - добавил Гайдай.

Также смотрите: Макеевки на Луганщине фактически нет - рашисты разрушили ее до основания, - Гайдай. ВIДЕО

Несмотря на постоянное пополнение личного состава у российских оккупантов, украинские военные постепенно продвигаются вперед в Луганской области.

Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+7
Лупіть хлопці цю Касапню
Лупіть страшно
Лупіть так щою їх трулі покрі були та мерзли від українських Морозів
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19.11.2022 21:05 Ответить
+3
deepstate показує тільки тоді, коли вже можно показувати. Зачекайте пару тижнів.
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19.11.2022 21:20 Ответить
+1
Всі зацінили що після того як Хлань обісрався зі своїми постами про "наши в Каховке", він зник з інформпростору? Залишився ще ********** Гайдай, який попереду потяга біжить
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19.11.2022 21:40 Ответить
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Лупіть хлопці цю Касапню
Лупіть страшно
Лупіть так щою їх трулі покрі були та мерзли від українських Морозів
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19.11.2022 21:05 Ответить
Для певності краще туди з'їздити та подивитись.
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19.11.2022 21:16 Ответить
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19.11.2022 21:54 Ответить
deepstate показує тільки тоді, коли вже можно показувати. Зачекайте пару тижнів.
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19.11.2022 21:20 Ответить
Діпстейт фіксує карту по офіційних новинах від генштабу. Мовчить генштаб - нема змін на діпстейті
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19.11.2022 21:47 Ответить
Всі зацінили що після того як Хлань обісрався зі своїми постами про "наши в Каховке", він зник з інформпростору? Залишився ще ********** Гайдай, який попереду потяга біжить
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19.11.2022 21:40 Ответить
Дуже вони багато ляпають.
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19.11.2022 21:53 Ответить
Часом Гайдай не родич режисера Гайдая (Аперацыя Ы")
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19.11.2022 22:47 Ответить
У мене спочатку була думка, що це ІПСО, щоб рашисти не так швидко перекинули війська з Херсонщини на Схід 🤔
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20.11.2022 10:01 Ответить
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20.11.2022 00:02 Ответить
 
 