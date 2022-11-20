Україна може вступити до ЄС навіть під час війни, - Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що вступ України до ЄС не можна прив’язувати до питання завершення війти або деокупації.

Про це вона заявила у Канаді, відповідаючи на запитання журналістів на полях Галіфакської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Віцепрем’єрка переконана, що навіть у разі, якщо остаточне завершення війни затягнеться, це не стане перепоною для звершення вступу України до ЄС.

"Я не буду робити жодних прогнозів щодо часу, але коли йдеться про членство, то динаміка війни не буде вирішальним фактором. Ми можемо вступити в ЄС навіть у разі, якщо війна не буде остаточно завершена", - заявила вона.

Стефанішина не стала уточнювати, які елементи війни можуть затягнутися до того часу, коли Україна питання вступу до ЄС перейде до практичної площини, але нагадала, що раніше Україна та ЄС уклали торгівельну політичну угоду попри наявність окупованих територій.

Також читайте: Після війни вступ до НАТО стане пріоритетом України, - Стефанішина

"Нагадаю, що ми уклали Угоду про асоціацію, коли Крим був анексований і почалася війна у Донецькій та Луганський областях, але це не вплинуло на запуск зони вільної торгівлі, про це навіть не було окремих застережень", - наголосила вона.

Як відомо, Кіпр, що є членом ЄС, не контролює усю свою територію - північна частина острова має статус окупованої Туреччиною.