Україна може вступити до ЄС навіть під час війни, - Стефанішина
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що вступ України до ЄС не можна прив’язувати до питання завершення війти або деокупації.
Про це вона заявила у Канаді, відповідаючи на запитання журналістів на полях Галіфакської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Віцепрем’єрка переконана, що навіть у разі, якщо остаточне завершення війни затягнеться, це не стане перепоною для звершення вступу України до ЄС.
"Я не буду робити жодних прогнозів щодо часу, але коли йдеться про членство, то динаміка війни не буде вирішальним фактором. Ми можемо вступити в ЄС навіть у разі, якщо війна не буде остаточно завершена", - заявила вона.
Стефанішина не стала уточнювати, які елементи війни можуть затягнутися до того часу, коли Україна питання вступу до ЄС перейде до практичної площини, але нагадала, що раніше Україна та ЄС уклали торгівельну політичну угоду попри наявність окупованих територій.
"Нагадаю, що ми уклали Угоду про асоціацію, коли Крим був анексований і почалася війна у Донецькій та Луганський областях, але це не вплинуло на запуск зони вільної торгівлі, про це навіть не було окремих застережень", - наголосила вона.
Як відомо, Кіпр, що є членом ЄС, не контролює усю свою територію - північна частина острова має статус окупованої Туреччиною.
Будь ласка, зачекайте...
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В ЕС е коррупція - СП2 тому приклад
В ЕС Е КОРУПЦІЯ , тому не треба УКРАІНЕ постійне тикать цім .
Я чітко визначила - нарратив йде від россіян . Україна , як інши країни ЕС мае коррупцію .
І ТЕ ЯК ПРОТОВКУВАЛИ СП - тому підтвердження.
Словаччіна теж ВІЙШЛА у ЕС з коррупціею , но вона з нею борется досить успішно
І так далі. Щоб дитину в дитсадок віддати треба за місце «заплатити» - далі будемо обговорювати?
всім пропоную порівнювати Україну з країнами сусідами - ми з ними ближче в ціх проблемах
Словаки платять на дітей гроши кожен місяц до 20 років - 28 евро - це 1000 гр‼️‼️‼️
Словаки збудували ******* автобани і тоннелі в своій країні як в Австрії.
Реєстрація: 01.04.2022
єдиний автобан був як у Європі - то Харківське шосе, його будували як аварійну зльотно-посадкову смугу для Борисполя..але й те розвалили у 90-х.
і вчи українську, може з першого разу почнеш розуміти написане
і так, я тебе не ображала, але ти чи то просто школота, або кацапня, або просто дурне теля..але одне одного не виключає..бб, бидлотко..відповідати більш не буду
Бо вони обирають то Бориса Джонсона то Ліз Трас.
А ми то зека то клоуна...
А після 2019 з обранням ЗЄ повернулися в часи Януковича та цого рішал. Завдяки, вам, мудакам совковим.
Обкурились чи шо?
Но Украине нужно больше думать о вступлении в НАТО как гарантии ненападения кацапов в будущем. Что бы кто ни говорил, но равняют с землёй именно Украину, и нападают рашисты на всех попало, кроме стран НАТО.
Что с нами бывает, когда мы не в НАТО, мы наблюдаем аж с 2014. И что с остальными (Грузия, к примеру) - также.
И членство в НАТО вообще никак не мешает развитию своей армии.
Нам всем хотелось, чтобы НАТО вступило в войну, но никому не хочется Третьей мировой - ни НАТО, ни даже плешивому карлику, это он только делает вид, что сумасшедший, а на самом деле он наглый и упрямый гопник, но не самоубийца, иначе уже напал бы на Великобританию или США.
Здается, що татаров хоче зірвати вступ України до ЕС
Реальний вступ в ЄС - це кінець їхнім схемам, великим крадівництвам, протизаконним призначенням, захопленням Нафтогазу, передачі госкомпаній Коломойському.
Тому ЗЄрмаки і Татарови будуть опиратися і робити все, щоб вступу в ЄС не сталося.
А казати, зрозуміло, будуть, що ось ще трошечки потерпіти і все. Як про настаннч коммунізму люмпенів розводили - так і з вступом у ЄС.
Вони ж неосовки. Тому і прийоми все ті ж.
якщо вони зірвуть план дій на 2022 по вступу до ЕС - треба їх на гиляку замість новорічної ялинки 🤣🤣
- ЗЄ ще до вйни під час Ковіду був винен у смерті 50 тис. українців.
- просрана економіка
- відмивання коштів Коломойського, вкрадених з Привату, та справа Пандора пейперс
- укривання міжнародного злочинця Коломойського від американського правосуддя
- просрана зовнішня політика
- загравання з ворогом
- співпраця з ворогом під час війни та таємна зустріч з Патрушевим в Омані
- держзрада під час Вагнергейту
- відведення ЗСУ з укріпленої лінії оборони
- розмінування Чонгару
- саботування озброєння та оснащення ЗСУ
- саботування підготовки оборони до вторгнення
- держзрада під час брехні про початок вторгнення
- розкрадання гуманітарки
- призначення людей Януковича та Азарова в органи влади під час війни
і т.д. і т.п.
І ще не вечір...
Тому ******** треба знищувати незалежно від результата війни, вступу у ЄС та НАТО.
може за 9 мясіців війни пора найняти більш адекватного націоналіста на цю посаду
А ткаченко в тюрьму
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https://www.facebook.com/JohnSmit4enko/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZXBCdFMfXHPwBhAU3C7-nkN2Cdd92zGlPlzxmi6xTDryiqS1ghpo_qCFtPP5Dq8OUVJOBl6AtTRzi0NJtbjg79SzjdpOVtvgIZFaZujYElFnQGVOfOqbEM-CnxElZYEFDgJRPYwkjbudl-zw-7mHSIi3rdsR_Z0UxJKPvfIcAXvYnVVFOEx2wthwdtlzCRKy_M&__tn__=%2CO%2CP-R 3 д. ·
Свідчення директорки Херсонського художнього музею Аліни Доценко, яка каже, що на всі запити до 24 лютого, що робити по евакуації музейних колекцій, відповідь міністерства: "не панікуйте".
А потім 24 лютого: "Міністр подзвонив відеозв'язком о 15 годині дня - їхав в машині. Каже: "Треба вивозити музей". А в нас ******** Херсон, Антонівській міст, літаки літають, з тероборони вже люди гинуть. З наших захисників загинули майже всі. Перепитала, на чому вивозити. Де брати кошти, вантажників, охорону, спеціальний транспорт. Везти потрібно через Миколаїв - а його бомбили ще страшніше. Мені ніхто нічого не відповів - на цьому розмова завершилась."
Ось така розмова з начальством. Начальник-олігархічний петрушка з 1+1, виявився придурком, який не знав, що робити.
І в результаті орки вивезли все наше культурне надбання.
У цю агенцію мають войти фахівці з розшуку активів світового рівня
Теоретично і при Януковичі Україна багато чого могла. Але щось було не так...
А в ЗЄрмаків "хватай мешки вокзал уходить".
Це щоб не втратити корупцію?
Чи в кварталі95 думають що Юзіка Колю Каклету, Шуфрича, Лисого та Ермака з шоблою
ждуть в ЕС не діждуться?
Чи то просто для зедібілів нова пісенька?
Коментує https://t.me/BerezaJuice/23784 екснардеп Борислав Береза :
"Хорошие слова. Но они эталонный пример циничной лжи человека, который врёт и знает, что он врёт. И все равно бесстыдно врёт. Потому что Стефанишина, как никто другой знает, что до окончания войны и до выполнения всех процедур мы НЕ СТАНЕМ членами ЕС. Давая такие лживые надежды украинцам она подрывает доверие к власти и дискредитирует саму идею выполнения всех задач поставленных перед нами Брюсселем, уверяя украинцев, что можно войти в ЕС и без этого. Такое заявление - это проявление некомпетентности и лживости госчиновника."
Чому ми досі не в ЄС - зелена брехлива жаба?