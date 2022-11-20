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Україна може вступити до ЄС навіть під час війни, - Стефанішина

ольга,стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що вступ України до ЄС не можна прив’язувати до питання завершення війти або деокупації.

Про це вона заявила у Канаді, відповідаючи на запитання журналістів на полях Галіфакської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Віцепрем’єрка переконана, що навіть у разі, якщо остаточне завершення війни затягнеться, це не стане перепоною для звершення вступу України до ЄС.

"Я не буду робити жодних прогнозів щодо часу, але коли йдеться про членство, то динаміка війни не буде вирішальним фактором. Ми можемо вступити в ЄС навіть у разі, якщо війна не буде остаточно завершена", - заявила вона.

Стефанішина не стала уточнювати, які елементи війни можуть затягнутися до того часу, коли Україна питання вступу до ЄС перейде до практичної площини, але нагадала, що раніше Україна та ЄС уклали торгівельну політичну угоду попри наявність окупованих територій.

Також читайте: Після війни вступ до НАТО стане пріоритетом України, - Стефанішина

"Нагадаю, що ми уклали Угоду про асоціацію, коли Крим був анексований і почалася війна у Донецькій та Луганський областях, але це не вплинуло на запуск зони вільної торгівлі, про це навіть не було окремих застережень", - наголосила вона.

Як відомо, Кіпр, що є членом ЄС, не контролює усю свою територію - північна частина острова має статус окупованої Туреччиною.

Автор: 

членство в ЄС (1298) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (363)


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Топ коментарі
+22
З олігофренічними корумпованими дегенератами, із слуг народа, це не можливо. Треба хоча каплю самооцінки їм мати, але це не про олігофренів.
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20.11.2022 14:14 Відповісти
+17
А в ЄС про таке знають?
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20.11.2022 14:12 Відповісти
+17
Надо вступить в НАТО и не будет вопросов о части оккупированной территории, как и каZZапов там. Вопрос вступления в ЕС в отрыве от НАТО вообще не должен обсуждаться. Подписание любых бумажек с Куйлом до вступления Украины в НАТО должно рассматриваться как государственная измена.
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20.11.2022 14:12 Відповісти
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Краще б ви мовчали.
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20.11.2022 14:08 Відповісти
ЄС обсереться від такої заяви.
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20.11.2022 14:09 Відповісти
Чи обісреться, чи ні, а про самоліквідацію точно заявить.
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20.11.2022 14:12 Відповісти
А в ЄС про таке знають?
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20.11.2022 14:12 Відповісти
Надо вступить в НАТО и не будет вопросов о части оккупированной территории, как и каZZапов там. Вопрос вступления в ЕС в отрыве от НАТО вообще не должен обсуждаться. Подписание любых бумажек с Куйлом до вступления Украины в НАТО должно рассматриваться как государственная измена.
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20.11.2022 14:12 Відповісти
Честно говоря положа лапу на сердце нам нечего делать в ЕС без СУЩЕСТВЕННЫХ результатов по борьбе с топ-коррупцией, в том числе и по причине использования её расисянами для разрушения нашего государства. Невыполнение реформ обосновывая это войной уже давно не аргумент и западные политики далеко не такие наивные, как кажется некоторым нашим политиканам
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20.11.2022 14:28 Відповісти
Але й ЄС, той, що "Союз", а не "Солідарність" мав би розібратися зі своєю корупцією, якою в рази більше користуються москалі і яка фактично фінансує війну паРаши проти нас.
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20.11.2022 14:39 Відповісти
Так. Наративі про українську коррупцію ідуть від кацапів - вони одніею рукою сують гроши продажним чинушам, а іншою рукою пишуть про коррупцію в УКРАІНЕ
В ЕС е коррупція - СП2 тому приклад
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20.11.2022 15:42 Відповісти
НУ ну для публіки озвучте скільки кубів пройшло по СП2 може не треба так срати на ЄС?
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20.11.2022 15:47 Відповісти
Давайте без хамства .

В ЕС Е КОРУПЦІЯ , тому не треба УКРАІНЕ постійне тикать цім .
Я чітко визначила - нарратив йде від россіян . Україна , як інши країни ЕС мае коррупцію .

І ТЕ ЯК ПРОТОВКУВАЛИ СП - тому підтвердження.

Словаччіна теж ВІЙШЛА у ЕС з коррупціею , но вона з нею борется досить успішно
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20.11.2022 15:54 Відповісти
Корупція є кругом, випорівнюєте х*р з пальцем. Ви собі уявіть в британському парламенті Тимошенко, або Трухіна ))))
І так далі. Щоб дитину в дитсадок віддати треба за місце «заплатити» - далі будемо обговорювати?
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20.11.2022 18:47 Відповісти
Я віжу в словацькому парламенті Фіцо .

всім пропоную порівнювати Україну з країнами сусідами - ми з ними ближче в ціх проблемах
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20.11.2022 18:51 Відповісти
Перед нами багато шляхів, треба обов'язково йти словацьким
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20.11.2022 18:59 Відповісти
Так. На 5 млн громадян у Словаччіни 5 крупнейших автогигантів самих відомих фірм . Словаки у день випускають більше всіх краін авто - 160 шт на одного громадянина
Словаки платять на дітей гроши кожен місяц до 20 років - 28 евро - це 1000 гр‼️‼️‼️

Словаки збудували ******* автобани і тоннелі в своій країні як в Австрії.
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20.11.2022 19:19 Відповісти
У словаков кредитни. проценти на нерухомість і авто від 0-5% Річних ‼️‼️‼️
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20.11.2022 19:21 Відповісти
А Вас , новорожденних с кацапськими методичками , не питають

Реєстрація: 01.04.2022
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20.11.2022 15:40 Відповісти
ты беса гонишь - а венграм есть что делать в ЕС ? какого хрена им можно а Украине по твоему нет? вступление в ЕС точнее принятие законодательство ускорит борьбу с коррупцией
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20.11.2022 15:52 Відповісти
Підтримую
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20.11.2022 15:56 Відповісти
І що в Угорщині прискорило? Ставленик Сьоми Могілєвіча корумпований Орбан сьогодні там "прєзідєнтом" а Угорщина в ЄС тільки тому що "географія"...
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20.11.2022 19:10 Відповісти
нет венгрия сначала вступила а потом ее корумпировали - жто уже проблема венгров или по твоей кацапской логике Украине вообще никуда вступать и не стремится к лучшим стандартам демократии?
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21.11.2022 17:45 Відповісти
З олігофренічними корумпованими дегенератами, із слуг народа, це не можливо. Треба хоча каплю самооцінки їм мати, але це не про олігофренів.
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20.11.2022 14:14 Відповісти
Зеленожопая волшебница!
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20.11.2022 14:15 Відповісти
ТП,зокрема як і всі прихильниці ЗЕ,яких 75-80% у тих самих славетних 75%.Взагалі ТП та старі пердуни то основне ядро електорату любої популистької влади.
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20.11.2022 14:15 Відповісти
ну да. коррупції то вже нема. всі коррупціонери виїхали в єс. тепер і основну масу тих, що залишились в Україні можна до виїхавших приєднувати.
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20.11.2022 14:16 Відповісти
НЕ МОЖЕ, особливо зараз, а чи найближчих 10 хоча б років. На це є велетенська купа причин і кожна з них теж є велетенською. Просто фуфлогони ЗЕ впарюють дезу свому лохотратові....
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20.11.2022 14:20 Відповісти
може и будет кацап
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20.11.2022 15:54 Відповісти
Ти що хвора ? На кого це розраховано ?
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20.11.2022 14:21 Відповісти
Я так розумію, вступ залежить сугубо від бажання Стефанішиної? Нє?
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20.11.2022 14:21 Відповісти
Ну я ж кАжу... , вступ до ЄС...- під такий шумок знаєте скільки списати (*****.ти) можна, я - ні, бо там цифри можуть бути астрономічні в мирний час! А під час війни? С цими бандитами все зрозуміло....
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20.11.2022 14:38 Відповісти
Vrjadli poluhitca tak bistro iz za texniheskix prichin, toist soglasavanie zakanodatelstve (kak eto bilo unas Latvija). Pritom v ES nekto nebudet slushat i verit na slova ze-vlasti, a budet smotret na to chto ono delaet na praktike... Ja za to chtobi Ukraina bistre vstupila NATO i ES.
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20.11.2022 14:23 Відповісти
Якби це сказала поважна людина з ЄС, а не корупціїна п#здота, якої в нас навіть "не існує".
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20.11.2022 14:27 Відповісти
Она явно не на той войне что вся остальная Украина. Вечная борьба нанайских мальчиков за вступление в ЕС прикрывает отсутствие и саботаж борьбы с коррупцией Зеленским. Он уже стал походу новым украинским Лукашеко.
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20.11.2022 14:27 Відповісти
зеленского после окончания войны потащад в суд его и всю шоблу которую он с собой привел
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20.11.2022 15:55 Відповісти
одну з умов вони таки постійно намагаються виконати - то ціни комуналку та електрику підняти до рівня ЄС, ціни на продукти..медицину платною вже зробили, на паливо підняли..тільки забули про рівень життя й соцзабезпечення зробити, як у Європі..але то таке..головне зробити дороги, як у Європі..у конесію будівництво автобанів віддавати не хочуть..
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20.11.2022 14:28 Відповісти
где ты видишь в Украине дороги как в Европе? и близко такого нет у нас дешевая технология и дороги "лопаются" через пару сезонов
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20.11.2022 15:57 Відповісти
ще одне хамло...я тобі не тикала..і навчись читати..де я написала, що вони в нас є?? перечитай разів зо 20 - може дійде. і про концесію і прошляхи під час війни.

єдиний автобан був як у Європі - то Харківське шосе, його будували як аварійну зльотно-посадкову смугу для Борисполя..але й те розвалили у 90-х.

і вчи українську, може з першого разу почнеш розуміти написане
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21.11.2022 12:37 Відповісти
я украiнстьку знаю краще тебе курва - но ты такая тупая ботяра потому что никогда не видела настоящего автобана то что строят в Украине это халтура а не автобаны..
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21.11.2022 17:40 Відповісти
ще раз.повторюю для тебе, бидло кацапськомовне - вчись читати, може дійде, що про європейські автобани я написала.

і так, я тебе не ображала, але ти чи то просто школота, або кацапня, або просто дурне теля..але одне одного не виключає..бб, бидлотко..відповідати більш не буду
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21.11.2022 18:50 Відповісти
ага
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20.11.2022 14:31 Відповісти
Я так розумію шо ця заява від ZEленої сосни така сама як і заява від ZEлоха про вступ України в НАТО і про то, шо ,,Слуги урода" - поголовно чесні люди
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20.11.2022 14:32 Відповісти
Кто их всех подбирает? Ермак?
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20.11.2022 14:35 Відповісти
Може й візьмуть але без Єрмака, Арахамії , це говорить щопри и Зе --- ніт, No , nein
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20.11.2022 14:36 Відповісти
что такое ніт? так никто в Украине не говорит вы что боты через гугл переводчик строчите?
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20.11.2022 15:58 Відповісти
Строчишь ти, судьба у тебя такая, а я балакаю або розмовляю, зрозумів...
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20.11.2022 17:19 Відповісти
ты спалился бот потому - что пишешь через тупой гугл-нiт-переводчик
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21.11.2022 17:43 Відповісти
Якшо Ви так не ,,говорітє", то це не значить, шо ніхто в Україні так не розмовля
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21.11.2022 06:36 Відповісти
выйди в Киеве или в пригороде в любом селе ни одна душа так не говорит
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21.11.2022 17:42 Відповісти
Тю, так Київ і його пригород це ж не вся Україна. Полтавська область, Миргородський район так там люди так і кажуть - ,,ніт"
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22.11.2022 06:39 Відповісти
в полтавской области так говрят? кончай бредить
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22.11.2022 17:16 Відповісти
Та тю на Вас іще раз. Ви шо, живете у Полтавській області, чи такі у Київі і його пригороді, шоб писати про брєд?
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23.11.2022 07:56 Відповісти
Чому британці живуть Добре?
Бо вони обирають то Бориса Джонсона то Ліз Трас.

А ми то зека то клоуна...
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20.11.2022 14:42 Відповісти
Далеко у порівнянні з 2013.

А після 2019 з обранням ЗЄ повернулися в часи Януковича та цого рішал. Завдяки, вам, мудакам совковим.
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20.11.2022 15:36 Відповісти
ну бачу при бубі тобі ******* жилось,не всіх своїх лохторатців буба згноїв ковідом решту вирішив війною прорідити
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20.11.2022 15:50 Відповісти
ну ты и гнида кацапская..
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20.11.2022 15:59 Відповісти
шо за дурню несуть? то Крим до нового року ..то вступ до ЕС...то в НАТО чуть не за три дні...
Обкурились чи шо?
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20.11.2022 14:47 Відповісти
НеЛох корупцію поборов, саме час вступати...
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20.11.2022 14:47 Відповісти
В ЕС-то берут и в состоянии войны и с потрёпанной территориальной целостностью.

Но Украине нужно больше думать о вступлении в НАТО как гарантии ненападения кацапов в будущем. Что бы кто ни говорил, но равняют с землёй именно Украину, и нападают рашисты на всех попало, кроме стран НАТО.
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20.11.2022 14:54 Відповісти
а кто тебе сказал что вступление куда-то это гаранатия от не нападения? это бред - а вот усиление своей армии и ослабление-развал рашки вот где гарантия
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20.11.2022 16:01 Відповісти
Мне это сказала вся современная история, в которой страна НАТО не подверглась нападению не страны НАТО ну вообще просто совсем ни разу.

Что с нами бывает, когда мы не в НАТО, мы наблюдаем аж с 2014. И что с остальными (Грузия, к примеру) - также.

И членство в НАТО вообще никак не мешает развитию своей армии.
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20.11.2022 18:06 Відповісти
на польшу упала ракета погибли люди и что? где ответ нато?
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21.11.2022 17:47 Відповісти
Я про массированное военное нападение, а не одну ракету, за которую, наверное, уже извинились по неформальным каналам (если это их ракета).

Нам всем хотелось, чтобы НАТО вступило в войну, но никому не хочется Третьей мировой - ни НАТО, ни даже плешивому карлику, это он только делает вид, что сумасшедший, а на самом деле он наглый и упрямый гопник, но не самоубийца, иначе уже напал бы на Великобританию или США.
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26.11.2022 20:11 Відповісти
Так щось швидче , бо до кінця року місяц ‼️‼️‼️

Здается, що татаров хоче зірвати вступ України до ЕС
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20.11.2022 14:55 Відповісти
Він не віруючий
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20.11.2022 15:38 Відповісти
Не здається. ЗЄрмакам та Татаровим ЄС потрібен тільки у якості реклами.
Реальний вступ в ЄС - це кінець їхнім схемам, великим крадівництвам, протизаконним призначенням, захопленням Нафтогазу, передачі госкомпаній Коломойському.

Тому ЗЄрмаки і Татарови будуть опиратися і робити все, щоб вступу в ЄС не сталося.
А казати, зрозуміло, будуть, що ось ще трошечки потерпіти і все. Як про настаннч коммунізму люмпенів розводили - так і з вступом у ЄС.

Вони ж неосовки. Тому і прийоми все ті ж.
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20.11.2022 15:42 Відповісти
Згодна з кашею думкою .

якщо вони зірвуть план дій на 2022 по вступу до ЕС - треба їх на гиляку замість новорічної ялинки 🤣🤣
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20.11.2022 15:46 Відповісти
Вони вже давно на гілляку накерували.
- ЗЄ ще до вйни під час Ковіду був винен у смерті 50 тис. українців.
- просрана економіка
- відмивання коштів Коломойського, вкрадених з Привату, та справа Пандора пейперс
- укривання міжнародного злочинця Коломойського від американського правосуддя
- просрана зовнішня політика
- загравання з ворогом
- співпраця з ворогом під час війни та таємна зустріч з Патрушевим в Омані
- держзрада під час Вагнергейту
- відведення ЗСУ з укріпленої лінії оборони
- розмінування Чонгару
- саботування озброєння та оснащення ЗСУ
- саботування підготовки оборони до вторгнення
- держзрада під час брехні про початок вторгнення
- розкрадання гуманітарки
- призначення людей Януковича та Азарова в органи влади під час війни
і т.д. і т.п.
І ще не вечір...

Тому ******** треба знищувати незалежно від результата війни, вступу у ЄС та НАТО.
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20.11.2022 18:38 Відповісти
Пані Стефанишина , довго ще буде Ткаченко , який проібав культурну спадщину Україні , сидіти у крислі міністра культури ?

може за 9 мясіців війни пора найняти більш адекватного націоналіста на цю посаду
А ткаченко в тюрьму

https://www.facebook.com/JohnSmit4enko?__cft__[0]=AZXBCdFMfXHPwBhAU3C7-nkN2Cdd92zGlPlzxmi6xTDryiqS1ghpo_qCFtPP5Dq8OUVJOBl6AtTRzi0NJtbjg79SzjdpOVtvgIZFaZujYElFnQGVOfOqbEM-CnxElZYEFDgJRPYwkjbudl-zw-7mHSIi3rdsR_Z0UxJKPvfIcAXvYnVVFOEx2wthwdtlzCRKy_M&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт

https://www.facebook.com/JohnSmit4enko/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZXBCdFMfXHPwBhAU3C7-nkN2Cdd92zGlPlzxmi6xTDryiqS1ghpo_qCFtPP5Dq8OUVJOBl6AtTRzi0NJtbjg79SzjdpOVtvgIZFaZujYElFnQGVOfOqbEM-CnxElZYEFDgJRPYwkjbudl-zw-7mHSIi3rdsR_Z0UxJKPvfIcAXvYnVVFOEx2wthwdtlzCRKy_M&__tn__=%2CO%2CP-R 3 д. ·

Свідчення директорки Херсонського художнього музею Аліни Доценко, яка каже, що на всі запити до 24 лютого, що робити по евакуації музейних колекцій, відповідь міністерства: "не панікуйте".

А потім 24 лютого: "Міністр подзвонив відеозв'язком о 15 годині дня - їхав в машині. Каже: "Треба вивозити музей". А в нас ******** Херсон, Антонівській міст, літаки літають, з тероборони вже люди гинуть. З наших захисників загинули майже всі. Перепитала, на чому вивозити. Де брати кошти, вантажників, охорону, спеціальний транспорт. Везти потрібно через Миколаїв - а його бомбили ще страшніше. Мені ніхто нічого не відповів - на цьому розмова завершилась."

Ось така розмова з начальством. Начальник-олігархічний петрушка з 1+1, виявився придурком, який не знав, що робити.

І в результаті орки вивезли все наше культурне надбання.
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20.11.2022 15:12 Відповісти
‼️‼️ПРОПОНУЮ зробити незалежну агенцію з розиску украінськой спадщини , ще прийняти закони України про карну відповідальність граждан і не граждан за викрадання і зберігання культурних наследій України ( це стосуется і єрмітажу і сейфів світових банків)
У цю агенцію мають войти фахівці з розшуку активів світового рівня
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20.11.2022 15:37 Відповісти
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20.11.2022 16:12 Відповісти
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20.11.2022 16:16 Відповісти
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20.11.2022 16:17 Відповісти
ОСЬ І СКАЖИТЬ ЯК З ТАКИМ МІНІСТРОМ КУЛЬТУРИ ВСТУПАТИ У ЕС ????
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20.11.2022 16:18 Відповісти
Це вона зараз за ЄС говорить?

Теоретично і при Януковичі Україна багато чого могла. Але щось було не так...
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20.11.2022 15:34 Відповісти
При Януковічі корупціі було меньше !
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20.11.2022 20:25 Відповісти
Не було. Просто корупція була більш впорядкована під конкретних смотрящих.

А в ЗЄрмаків "хватай мешки вокзал уходить".
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20.11.2022 23:03 Відповісти
73% аплодують...
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20.11.2022 15:38 Відповісти
дурень думкую радіє))
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20.11.2022 16:05 Відповісти
Ясний пень. Щеневтік заявив що вся корупція втікла з України в ЕС а інший представник кварталу95 заявив що тепер ми можемо вступити в ЕС.
Це щоб не втратити корупцію?
Чи в кварталі95 думають що Юзіка Колю Каклету, Шуфрича, Лисого та Ермака з шоблою
ждуть в ЕС не діждуться?
Чи то просто для зедібілів нова пісенька?
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20.11.2022 16:32 Відповісти
"Україна може вступити до ЄС навіть під час війни"(с) - брехня.

Коментує https://t.me/BerezaJuice/23784 екснардеп Борислав Береза :
"Хорошие слова. Но они эталонный пример циничной лжи человека, который врёт и знает, что он врёт. И все равно бесстыдно врёт. Потому что Стефанишина, как никто другой знает, что до окончания войны и до выполнения всех процедур мы НЕ СТАНЕМ членами ЕС. Давая такие лживые надежды украинцам она подрывает доверие к власти и дискредитирует саму идею выполнения всех задач поставленных перед нами Брюсселем, уверяя украинцев, что можно войти в ЕС и без этого. Такое заявление - это проявление некомпетентности и лживости госчиновника."
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20.11.2022 17:36 Відповісти
Звичайно може вступити....в кучу лайна з такими правителями.
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20.11.2022 17:43 Відповісти
Ну і в чому справа?
Чому ми досі не в ЄС - зелена брехлива жаба?
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20.11.2022 19:10 Відповісти
Поки маємо Зелю та Єрмака, треба забути і про НАТО і про ЄС.
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20.11.2022 20:23 Відповісти
 
 