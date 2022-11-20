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Новини Війна
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Рашисти ускладнили виїзд жителів окупованих територій через Василівку, - Федоров

василівка

Виїхати з тимчасово захоплених територій чотирьох областей України через Василівку в бік Запоріжжя стає дедалі складніше.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожного дня жителі поки що окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. За тиждень із захоплених частин 4-х областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 840 людей. Ще тисячі чекають своєї черги", - зауважує він.

Федоров додає, що через погіршення погодних умов, і "укази" окупаційної влади стало ще складніше проїхати через Василівку. У зв’язку з дощовою погодою у селі Кам’янське розмило ділянку ґрунтової дороги. Допомогу жителям надають бійці ДСНС. Лише за вчора за допомогою техніки підвищеної прохідності відбуксували 7 легкових авто, 2 мікроавтобуси і 1 автобус.

"Окупанти змушують жителів попередньо оформлювати перепустки у комендатурах населених пунктів. Проте логіки в діях рашистів немає. Комусь вони видають перепустки через декілька днів, а комусь доводиться чекати місяць", - написав Федоров.

Також читайте: Мешканців визволеної Херсонщини просять евакуюватися

Автор: 

Запоріжжя (2295) Мелітополь (773) евакуація (2342) Запорізька область (3735) Донецька область (8812) Федоров Іван (651) Луганська область (4892) Херсонська область (5880)


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Пох. Жителі оккупованих територій ПОВИННІ САМІ ускладнювати життя кацапам. Ні? Ну значить їх все влаштовує. Ватніки,на яких начхати.
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20.11.2022 14:32 Відповісти
Сам ти ватник. За виїзд з Василівки беруть біля 10000 з людини, і то ще х..р виєдеш. Сидить якийсь придурок в затишку і безпеці, і розповідає як іньшим жити.
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20.11.2022 16:50 Відповісти
1.Тобі буквар вислати "новою поштою"?
2.Хто бере?
3.З кого бере?
4.Як так виходить,що ви один одного там най@буєте під час війни?
5.Чому ти вирішила що вам всі винні?
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20.11.2022 20:07 Відповісти
"Окупанти змушують жителів попередньо оформлювати перепустки у комендатурах населених пунктів. Проте логіки в діях рашистів немає. Комусь вони видають перепустки через декілька днів, а комусь доводиться чекати місяць", запитайтє у нашіх чинуш корупціонєрів чому таке трапляється.
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20.11.2022 14:40 Відповісти
 
 