Рашисти ускладнили виїзд жителів окупованих територій через Василівку, - Федоров

Виїхати з тимчасово захоплених територій чотирьох областей України через Василівку в бік Запоріжжя стає дедалі складніше.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожного дня жителі поки що окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. За тиждень із захоплених частин 4-х областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 840 людей. Ще тисячі чекають своєї черги", - зауважує він.

Федоров додає, що через погіршення погодних умов, і "укази" окупаційної влади стало ще складніше проїхати через Василівку. У зв’язку з дощовою погодою у селі Кам’янське розмило ділянку ґрунтової дороги. Допомогу жителям надають бійці ДСНС. Лише за вчора за допомогою техніки підвищеної прохідності відбуксували 7 легкових авто, 2 мікроавтобуси і 1 автобус.

"Окупанти змушують жителів попередньо оформлювати перепустки у комендатурах населених пунктів. Проте логіки в діях рашистів немає. Комусь вони видають перепустки через декілька днів, а комусь доводиться чекати місяць", - написав Федоров.

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