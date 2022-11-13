Мешканців визволеної Херсонщини просять евакуюватися

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликає мешканців визволених територій області евакуюватися через високий ризик ворожих обстрілів.

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні жителі Херсона та звільнених населених пунктів області‼️

На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах.

Також підлі вороги перед втечею завдали серйозних руйнувань нашій критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завтра у Херсоні розміновуватимуть центр міста. ВIДЕО

‼️Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти! Аби уточнити інформацію та записатися на евакуацію – звертайтеся на нашу "гарячу лінію":

▪️0 800 330 951;

▪️38 091 481 7845.

Після евакуації вас не залишать наодинці зі своїми проблемами. Ви отримуватимете всю необхідну допомогу!

Жителі Херсонщини, прошу поставитися до цього максимально серйозно, бережіть себе, ви усі потрібні Україні! Вся Херсонщина неодмінно буде вільною і ми всі обов’язково повернемося додому", - закликав голова ОВА.