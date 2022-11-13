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Мешканців визволеної Херсонщини просять евакуюватися

херсон

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликає мешканців визволених територій області евакуюватися через високий ризик ворожих обстрілів.

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні жителі Херсона та звільнених населених пунктів області‼️

На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах.

Також підлі вороги перед втечею завдали серйозних руйнувань нашій критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.

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‼️Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти! Аби уточнити інформацію та записатися на евакуацію – звертайтеся на нашу "гарячу лінію":
▪️0 800 330 951;
▪️38 091 481 7845.

Після евакуації вас не залишать наодинці зі своїми проблемами. Ви отримуватимете всю необхідну допомогу!

Жителі Херсонщини, прошу поставитися до цього максимально серйозно, бережіть себе, ви усі потрібні Україні! Вся Херсонщина неодмінно буде вільною і ми всі обов’язково повернемося додому", - закликав голова ОВА.

Автор: 

Херсон (3413) евакуація (2333) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5841)


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Топ коментарі
+21
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13.11.2022 18:34
+12
Гнати потрібно зелену непотріб і зрадників королів , які здали Херсон ,
а сьогодні припхалися до міста великими начальниками 😠
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13.11.2022 18:40
+11
Да і це треба робити терміново, організовуючи постійні місця розташування в інших місцях і забезпечуючи життедіяльність. Орки отямляться і почнуть стирати Херсон з лиця землі.
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13.11.2022 18:17
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Ну то понятно, что свинособаки сейчас начнут утюжить Херсон с чего дотянутся
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13.11.2022 18:15 Відповісти
нужно давать ответку
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13.11.2022 18:17 Відповісти
Та ми ж отвєтку по військовим цілям даємо, а вони **@шать по всьому, що бачать, квадратами. По жилим кварталам. Їм пох...
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13.11.2022 18:31 Відповісти
Да і це треба робити терміново, організовуючи постійні місця розташування в інших місцях і забезпечуючи життедіяльність. Орки отямляться і почнуть стирати Херсон з лиця землі.
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13.11.2022 18:17 Відповісти
***** падлец и все это знают карлик будет мстить...
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13.11.2022 18:21 Відповісти
И именно поэтому я своим запретил возвращаться в Токаревку... Это именно то село о котором я тут несколько раз писал, не указывая названия...
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13.11.2022 18:25 Відповісти
Випускайте Верещучку!!!
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13.11.2022 18:26 Відповісти
Десантувати на парасольці?
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13.11.2022 18:30 Відповісти
Ну это может быть конечно. Но вот это не спрашивайте откуда знаю, как бы не очень вызывает доверие
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13.11.2022 18:39 Відповісти
Це все правда, місцеві тоді теж про це розповідали...
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13.11.2022 18:42 Відповісти
Гнати потрібно зелену непотріб і зрадників королів , які здали Херсон ,
а сьогодні припхалися до міста великими начальниками 😠
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13.11.2022 18:40 Відповісти
Це читати дуже важко, а гниди знову повернулись і зробили вигляд, що нічого не трапилось, невже херсонці пробачать, сумно.
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13.11.2022 18:44 Відповісти
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13.11.2022 18:34 Відповісти
Желаемое за действительное выдают в этом посте. Приедет тут Зеленский и будут так спасибо говорить и зря......
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13.11.2022 18:41 Відповісти
Кремлівський клоп , який вже напився украінськоі крові , буде продовжувати знищувати нашу націю , поки здохне смердюче стерво 😠
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13.11.2022 18:35 Відповісти
Та там вся рашка така сама, вважаю що смерть хла мало що дасть ...
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13.11.2022 19:05 Відповісти
хлопці є..в резерві..і вмотвтвані..гарантую..рвуться в бій...спілкувався з ними...але необхідно зброю..високоточну
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13.11.2022 19:02 Відповісти
ще раз звертаюсь до нікчемної та безвідповідальної влади.
тільки в одному Трускавці, простоюють пустими санаторні готелі на кілька тисяч родин
а таких "трускавців" по Україні, повно
але не спішить влада та місцеві чиновники заселяти тула біженців
не на часі мабудь
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13.11.2022 19:55 Відповісти
..це не той Янушевич, що його призначив Зеленський і вони разом з зебілами та смотрящими-кураторами, новинськими здавали Херсонщину?
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13.11.2022 20:48 Відповісти
 
 