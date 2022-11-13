Жителей освобожденной Херсонщины просят эвакуироваться
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призывает жителей освобожденных территорий области эвакуироваться из-за высокого риска вражеских обстрелов.
Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые жители Херсона и освобожденных населенных пунктов области‼️
На правобережной Херсонщине остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах.
Также подлые враги перед побегом нанесли серьезные разрушения нашей критической инфраструктуре, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение.
Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам в этом помочь! Чтобы уточнить информацию и записаться на эвакуацию, обращайтесь на нашу "горячую линию":
▪️0 800 330 951;
▪️38 091 481 7845.
После эвакуации вас не оставят наедине со своими проблемами. Вы будете получать всю необходимую помощь!
Жители Херсона, прошу отнестись к этому максимально серьезно, берегите себя, вы все нужны Украине! Вся Херсонщина непременно будет свободной, и мы все обязательно вернемся домой", - призвал глава ОВА.
а сьогодні припхалися до міста великими начальниками 😠
тільки в одному Трускавці, простоюють пустими санаторні готелі на кілька тисяч родин
а таких "трускавців" по Україні, повно
але не спішить влада та місцеві чиновники заселяти тула біженців
не на часі мабудь