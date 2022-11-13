РУС
Жителей освобожденной Херсонщины просят эвакуироваться

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призывает жителей освобожденных территорий области эвакуироваться из-за высокого риска вражеских обстрелов.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые жители Херсона и освобожденных населенных пунктов области‼️

На правобережной Херсонщине остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах.

Также подлые враги перед побегом нанесли серьезные разрушения нашей критической инфраструктуре, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение.

Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам в этом помочь! Чтобы уточнить информацию и записаться на эвакуацию, обращайтесь на нашу "горячую линию":
▪️0 800 330 951;
▪️38 091 481 7845.

После эвакуации вас не оставят наедине со своими проблемами. Вы будете получать всю необходимую помощь!

Жители Херсона, прошу отнестись к этому максимально серьезно, берегите себя, вы все нужны Украине! Вся Херсонщина непременно будет свободной, и мы все обязательно вернемся домой", - призвал глава ОВА.

+21
13.11.2022 18:34
+12
Гнати потрібно зелену непотріб і зрадників королів , які здали Херсон ,
а сьогодні припхалися до міста великими начальниками 😠
13.11.2022 18:40
+11
Да і це треба робити терміново, організовуючи постійні місця розташування в інших місцях і забезпечуючи життедіяльність. Орки отямляться і почнуть стирати Херсон з лиця землі.
13.11.2022 18:17
Ну то понятно, что свинособаки сейчас начнут утюжить Херсон с чего дотянутся
13.11.2022 18:15
нужно давать ответку
13.11.2022 18:17
Та ми ж отвєтку по військовим цілям даємо, а вони **@шать по всьому, що бачать, квадратами. По жилим кварталам. Їм пох...
13.11.2022 18:31
Да і це треба робити терміново, організовуючи постійні місця розташування в інших місцях і забезпечуючи життедіяльність. Орки отямляться і почнуть стирати Херсон з лиця землі.
13.11.2022 18:17
***** падлец и все это знают карлик будет мстить...
13.11.2022 18:21
И именно поэтому я своим запретил возвращаться в Токаревку... Это именно то село о котором я тут несколько раз писал, не указывая названия...
13.11.2022 18:25
Випускайте Верещучку!!!
13.11.2022 18:26
Десантувати на парасольці?
13.11.2022 18:30
Ну это может быть конечно. Но вот это не спрашивайте откуда знаю, как бы не очень вызывает доверие
13.11.2022 18:39
Це все правда, місцеві тоді теж про це розповідали...
13.11.2022 18:42
Гнати потрібно зелену непотріб і зрадників королів , які здали Херсон ,
а сьогодні припхалися до міста великими начальниками 😠
13.11.2022 18:40
Це читати дуже важко, а гниди знову повернулись і зробили вигляд, що нічого не трапилось, невже херсонці пробачать, сумно.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:44
13.11.2022 18:34
Желаемое за действительное выдают в этом посте. Приедет тут Зеленский и будут так спасибо говорить и зря......
13.11.2022 18:41
Кремлівський клоп , який вже напився украінськоі крові , буде продовжувати знищувати нашу націю , поки здохне смердюче стерво 😠
13.11.2022 18:35
Та там вся рашка така сама, вважаю що смерть хла мало що дасть ...
показать весь комментарий
13.11.2022 19:05
хлопці є..в резерві..і вмотвтвані..гарантую..рвуться в бій...спілкувався з ними...але необхідно зброю..високоточну
13.11.2022 19:02
ще раз звертаюсь до нікчемної та безвідповідальної влади.
тільки в одному Трускавці, простоюють пустими санаторні готелі на кілька тисяч родин
а таких "трускавців" по Україні, повно
але не спішить влада та місцеві чиновники заселяти тула біженців
не на часі мабудь
13.11.2022 19:55
..це не той Янушевич, що його призначив Зеленський і вони разом з зебілами та смотрящими-кураторами, новинськими здавали Херсонщину?
13.11.2022 20:48
 
 