Завтра в Херсоне будут проводить разминирование центра города. ВИДЕО
Завтра, 14 ноября, в Херсоне будут вестись работы по разминированию центра города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.
"Сейчас ведутся работы по разминированию. Враг заминировал почти все. Я прошу не собираться в людных местах", - обратился к жителям Янушевич.
Он отметил, что завтра, 14 ноября, будут проводить разминирование центр города и призвал жителей не въезжать в центральную часть города.
орки просто так ниоткуда не отступают, везде гадят и следят.
где могут и успевают, минируют все до чего лапы дотягиваются.
а где не успевают то и массовые расстрелы с захоронениями оставляют.
Рашисти ***** разом із зкацапленим ригоАнальним зрадниками нагадили вдосталь в Україні !!!
Будьте уважними!!! Нечисть рашистів,притягнути до відповідальності на стовпах та деревах до вчинення ними прикрих самогубств!!!