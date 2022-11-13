РУС
Завтра в Херсоне будут проводить разминирование центра города. ВИДЕО

Завтра, 14 ноября, в Херсоне будут вестись работы по разминированию центра города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

"Сейчас ведутся работы по разминированию. Враг заминировал почти все. Я прошу не собираться в людных местах", - обратился к жителям Янушевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На освобожденной территории взрывотехников ждет много работы, - Зеленский

Он отметил, что завтра, 14 ноября, будут проводить разминирование центр города и призвал жителей не въезжать в центральную часть города.

сподіваюсь за допомогою полонених касабів?
13.11.2022 15:28 Ответить
что и следовало ожидать.
орки просто так ниоткуда не отступают, везде гадят и следят.
где могут и успевают, минируют все до чего лапы дотягиваются.
а где не успевают то и массовые расстрелы с захоронениями оставляют.
13.11.2022 16:16 Ответить
Низький уклін Захисникам України !!
Рашисти ***** разом із зкацапленим ригоАнальним зрадниками нагадили вдосталь в Україні !!!

Будьте уважними!!! Нечисть рашистів,притягнути до відповідальності на стовпах та деревах до вчинення ними прикрих самогубств!!!
13.11.2022 16:21 Ответить
 
 