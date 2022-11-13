Завтра в Херсоне будут проводить разминирование центра города. ВИДЕО

Завтра, 14 ноября, в Херсоне будут вестись работы по разминированию центра города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

"Сейчас ведутся работы по разминированию. Враг заминировал почти все. Я прошу не собираться в людных местах", - обратился к жителям Янушевич.

Он отметил, что завтра, 14 ноября, будут проводить разминирование центр города и призвал жителей не въезжать в центральную часть города.