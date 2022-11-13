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Завтра у Херсоні розміновуватимуть центр міста. ВIДЕО

херсон

Завтра, 14 листопада, у Херсоні проводитимуть роботи з розмінування центру міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

"Зараз ведуться розмінувальні роботи. Ворог замінував майже все. Я прошу не збиратись у людних місцях", - звернувся до мешканців Янушевич.

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Він зазначив, що завтра, 14 листопада, будуть розміновувати центр міста та закликав мешканців не заїжджати у центральну частину міста.

Херсон (3413) розмінування (999) Янушевич Ярослав (131)


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сподіваюсь за допомогою полонених касабів?
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13.11.2022 15:28 Відповісти
что и следовало ожидать.
орки просто так ниоткуда не отступают, везде гадят и следят.
где могут и успевают, минируют все до чего лапы дотягиваются.
а где не успевают то и массовые расстрелы с захоронениями оставляют.
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13.11.2022 16:16 Відповісти
Низький уклін Захисникам України !!
Рашисти ***** разом із зкацапленим ригоАнальним зрадниками нагадили вдосталь в Україні !!!

Будьте уважними!!! Нечисть рашистів,притягнути до відповідальності на стовпах та деревах до вчинення ними прикрих самогубств!!!
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13.11.2022 16:21 Відповісти
 
 