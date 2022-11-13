Завтра у Херсоні розміновуватимуть центр міста. ВIДЕО
Завтра, 14 листопада, у Херсоні проводитимуть роботи з розмінування центру міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.
"Зараз ведуться розмінувальні роботи. Ворог замінував майже все. Я прошу не збиратись у людних місцях", - звернувся до мешканців Янушевич.
Він зазначив, що завтра, 14 листопада, будуть розміновувати центр міста та закликав мешканців не заїжджати у центральну частину міста.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
орки просто так ниоткуда не отступают, везде гадят и следят.
где могут и успевают, минируют все до чего лапы дотягиваются.
а где не успевают то и массовые расстрелы с захоронениями оставляют.
Рашисти ***** разом із зкацапленим ригоАнальним зрадниками нагадили вдосталь в Україні !!!
Будьте уважними!!! Нечисть рашистів,притягнути до відповідальності на стовпах та деревах до вчинення ними прикрих самогубств!!!