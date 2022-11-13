Завтра у Херсоні розміновуватимуть центр міста. ВIДЕО

Завтра, 14 листопада, у Херсоні проводитимуть роботи з розмінування центру міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

"Зараз ведуться розмінувальні роботи. Ворог замінував майже все. Я прошу не збиратись у людних місцях", - звернувся до мешканців Янушевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На визволеній території вибухотехників чекає багато роботи, - Зеленський

Він зазначив, що завтра, 14 листопада, будуть розміновувати центр міста та закликав мешканців не заїжджати у центральну частину міста.