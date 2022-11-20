В деокупованій Макіївці Луганської області залишилось до пів сотні людей.

У визволеній Макіївці на Луганщині залишилось до пів сотні людей. Через постійні обстріли вони живуть у підвалах.

Про це повідомив під час телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Людей вмовляли виїхати сільський голова й волонтери, але вони відмовляються. В нас є гуманітарні набори, які ми готові регулярно підвозити. Зараз підвозимо до населеного пункту медикаменти жарознижувальні, ліки для нормалізації тиску, які можна приймати без рецепта", - розповів голова ОВА.

Через постійні обстріли проживати у будинках вкрай небезпечно, тому всі, хто залишився у Макіївці живуть у підвалах.

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