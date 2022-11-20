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Новини Війна
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В деокупованій Макіївці Луганської області залишилось до пів сотні людей.

луганщина,макіївка

У визволеній Макіївці на Луганщині залишилось до пів сотні людей. Через постійні обстріли вони живуть у підвалах.

Про це повідомив під час телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ. 

"Людей вмовляли виїхати сільський голова й волонтери, але вони відмовляються. В нас є гуманітарні набори, які ми готові регулярно підвозити. Зараз підвозимо до населеного пункту медикаменти жарознижувальні, ліки для нормалізації тиску, які можна приймати без рецепта", - розповів голова ОВА.

Через постійні обстріли проживати у будинках вкрай небезпечно, тому всі, хто залишився у Макіївці живуть у підвалах. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макіївки на Луганщині, фактично, немає - рашисти зруйнували її вщент, - Гайдай. ВIДЕО

Автор: 

деокупація (950) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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20.11.2022 18:37 Відповісти
Брат десь під Херсоном.Зайшли хлопці в деокуповане село. Люди в ньому,як примари .З 18 березня без світла.Як вони раділи хлібу... Казали:" Святий хлібчик, у нас буде на вечерю буде хлібчик".Пригортали його ,як найдорожче, цілували.Хлопці віддали місцевим всю свою їжу., плакали.Слава ЗСУ!
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20.11.2022 18:39 Відповісти
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20.11.2022 18:42 Відповісти
Не знаю, що і думати. З одного боку, людям не можеться покидати рідну хату, але якось інколи думається, що все ще чекають русскаго міра.
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20.11.2022 19:14 Відповісти
Лишній головний біль для військових
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20.11.2022 20:55 Відповісти
 
 