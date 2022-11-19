Макіївки на Луганщині, фактично, немає - рашисти зруйнували її вщент, - Гайдай. ВIДЕО

Села Макіївка на Луганщині, фактично, немає - рашисти зруйнували його вщент.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора побував вдома. Вдалося проїхати до деокупованих Невського та Макіївки. У Невському справи трохи кращі, і хоч пошкоджено кожен будинок, але не так критично. Зовнішній вигляд Макіївки вражає…село розбите до невпізнаваності, самі руїни", - йдеться у повідомленні.

За його словами, там залишаються люди, виїжджати не хочуть.

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"Ттож будемо піклуватися про них - привеземо все необхідне для зимування. Але продовжуємо вмовляти евакуюватися, зима на деокупованих територіях небезпечна. Поспілкувався з військовими, взяли новий список потреб - будемо виконувати", - резюмує Гайдай.