Макіївки на Луганщині, фактично, немає - рашисти зруйнували її вщент, - Гайдай. ВIДЕО
Села Макіївка на Луганщині, фактично, немає - рашисти зруйнували його вщент.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора побував вдома. Вдалося проїхати до деокупованих Невського та Макіївки. У Невському справи трохи кращі, і хоч пошкоджено кожен будинок, але не так критично. Зовнішній вигляд Макіївки вражає…село розбите до невпізнаваності, самі руїни", - йдеться у повідомленні.
За його словами, там залишаються люди, виїжджати не хочуть.
"Ттож будемо піклуватися про них - привеземо все необхідне для зимування. Але продовжуємо вмовляти евакуюватися, зима на деокупованих територіях небезпечна. Поспілкувався з військовими, взяли новий список потреб - будемо виконувати", - резюмує Гайдай.
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Не одной разрушенной многоэтажки в донецке нет.
А все обстрелы по несколько снарядов в месяц когда скорострельность одной сау 5-8 снарядов в минуту а скорострельность града 40 снарядов в минуту это все путлеровцы наверняка обстреливали .Разрушения мизерные от нескольких снарядов а пропагандисткий эффект про бендеровцев бомбящих дамбасс огромный.
Если згинет с Земли весь кацапичий род... Майже (С).
Всі Кацапи Повинні Здохнути !!! ВКПЗ !
Мешканців же якось влаштувати у містах чи на україномовних територіях щоб руськомірності і духу не залишилось