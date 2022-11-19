УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11461 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
5 460 13

Макіївки на Луганщині, фактично, немає - рашисти зруйнували її вщент, - Гайдай. ВIДЕО

Села Макіївка на Луганщині, фактично, немає - рашисти зруйнували його вщент.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора побував вдома. Вдалося проїхати до деокупованих Невського та Макіївки. У Невському справи трохи кращі, і хоч пошкоджено кожен будинок, але не так критично. Зовнішній вигляд Макіївки вражає…село розбите до невпізнаваності, самі руїни", - йдеться у повідомленні.

За його словами, там залишаються люди, виїжджати не хочуть.

Читайте також: Деокупація Луганщини: село Макіївка під контролем України, - Міноборони. ВIДЕО

"Ттож будемо піклуватися про них - привеземо все необхідне для зимування. Але продовжуємо вмовляти евакуюватися, зима на деокупованих територіях небезпечна. Поспілкувався з військовими, взяли новий список потреб - будемо виконувати", - резюмує Гайдай.

Автор: 

армія рф (17801) деокупація (950) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Кацапи , вам ніколи не буде прощення , ніколи 😡‼️‼️
показати весь коментар
19.11.2022 11:29 Відповісти
+9
ватанам це похєр...вони радіють, коли знищуються українські міста і села...з їх пропагандистських каналів -це чітко видно...
показати весь коментар
19.11.2022 11:34 Відповісти
+6
Надо ватанам когда они будут трындеть про восимь лет дамбили показывать фото совершенно целых донецка луганска и разрушенного до руин мариуполя и других городов.
Не одной разрушенной многоэтажки в донецке нет.
А все обстрелы по несколько снарядов в месяц когда скорострельность одной сау 5-8 снарядов в минуту а скорострельность града 40 снарядов в минуту это все путлеровцы наверняка обстреливали .Разрушения мизерные от нескольких снарядов а пропагандисткий эффект про бендеровцев бомбящих дамбасс огромный.
показати весь коментар
19.11.2022 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
після війни..багато ...дуже багато ,сіл просто зчезнуть з карти України...де попелища та одні руїни,люди які з тих сіл зостались,туди вже не повернуться,вже не буде сенсу відбудовувати.
показати весь коментар
19.11.2022 11:18 Відповісти
тим більше психологічно жити там ,де вбивали і катували їх односельчан
показати весь коментар
19.11.2022 11:20 Відповісти
Надо ватанам когда они будут трындеть про восимь лет дамбили показывать фото совершенно целых донецка луганска и разрушенного до руин мариуполя и других городов.
Не одной разрушенной многоэтажки в донецке нет.
А все обстрелы по несколько снарядов в месяц когда скорострельность одной сау 5-8 снарядов в минуту а скорострельность града 40 снарядов в минуту это все путлеровцы наверняка обстреливали .Разрушения мизерные от нескольких снарядов а пропагандисткий эффект про бендеровцев бомбящих дамбасс огромный.
показати весь коментар
19.11.2022 11:27 Відповісти
ватанам це похєр...вони радіють, коли знищуються українські міста і села...з їх пропагандистських каналів -це чітко видно...
показати весь коментар
19.11.2022 11:34 Відповісти
Та самі і обстрілювали Донецьк,бо інакше як пояснити тупорилій ваті?
показати весь коментар
19.11.2022 13:12 Відповісти
Кацапи , вам ніколи не буде прощення , ніколи 😡‼️‼️
показати весь коментар
19.11.2022 11:29 Відповісти
И ни зверь, и не птица слезы не проьлёт
Если згинет с Земли весь кацапичий род... Майже (С).

Всі Кацапи Повинні Здохнути !!! ВКПЗ !
показати весь коментар
19.11.2022 12:27 Відповісти
може не варто в майбутньому взагалі відбудовувати такі села. просто віддати землю фермерам під рослинництво, а колишні села розібрати на будматерали.
Мешканців же якось влаштувати у містах чи на україномовних територіях щоб руськомірності і духу не залишилось
показати весь коментар
19.11.2022 11:34 Відповісти
Немає ніякого сенсу їх відбудовувати. Тепер для обробітку землі не треба багато людей, тому відповідно будуть поодинокі фермерства як в США. А зруйновані села зрівняють із землею і засіють як поля.
показати весь коментар
19.11.2022 11:44 Відповісти
па раша це ракова пухлина землі
показати весь коментар
19.11.2022 11:42 Відповісти
Рашисты эти наградили Гайдая в 2016 орденом РПЦ. От жеж неблагодарный Серега.
показати весь коментар
19.11.2022 12:08 Відповісти
 
 