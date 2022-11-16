Деокупація Луганщини: село Макіївка під контролем України, - Міноборони. ВIДЕО
У Міноборони підтвердили визволення села Макіївка, що на Луганщині, від російських загарбників.
Міноборони України про це повідомило на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть - наслідки "русского міра", що панував тут 8 місяців. Та українські захисники повернули Макіївку додому – до України! А рашистам, які посягнули на українську землю – вкотре довели, хто тут господар", - йдеться у повідомленні.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.11.2022 16:29 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Aleksey NotBad
показати весь коментар16.11.2022 17:30 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
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