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Деокупація Луганщини: село Макіївка під контролем України, - Міноборони. ВIДЕО

У Міноборони підтвердили визволення села Макіївка, що на Луганщині, від російських загарбників.

Міноборони України про це повідомило на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть - наслідки "русского міра", що панував тут 8 місяців. Та українські захисники повернули Макіївку додому – до України! А рашистам, які посягнули на українську землю – вкотре довели, хто тут господар", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів. ФОТОрепортаж

Міноборони (7464) деокупація (950) Луганська область (4891)


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16.11.2022 16:29 Відповісти
Благодаря ВСУ оленовод шайбу может каждый месяц теперь рапортовать о полной оккупации Луганщины. Всего то нужно переносить границы воображаемой Луганщины по линии оккупации.
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16.11.2022 17:30 Відповісти
 
 