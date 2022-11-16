Деоккупация Луганщины: село Макеевка под контролем Украины, - Минобороны. ВИДЕО

В Минобороны подтвердили освобождение села Макеевка Луганской области от российских захватчиков.

Минобороны Украины об этом сообщило на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ни одного уцелевшего дома, разруха и смерть - последствия господствовавшего здесь 8 месяцев "русского мира". Но украинские защитники вернули Макеевку домой – в Украину! А рашистам, посягнувшим на украинскую землю – в очередной раз доказали, кто здесь хозяин", - говорится в сообщении.

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