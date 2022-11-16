РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6496 посетителей онлайн
Новости Видео
6 400 2

Деоккупация Луганщины: село Макеевка под контролем Украины, - Минобороны. ВИДЕО

В Минобороны подтвердили освобождение села Макеевка Луганской области от российских захватчиков.

Минобороны Украины об этом сообщило на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ни одного уцелевшего дома, разруха и смерть - последствия господствовавшего здесь 8 месяцев "русского мира". Но украинские защитники вернули Макеевку домой – в Украину! А рашистам, посягнувшим на украинскую землю – в очередной раз доказали, кто здесь хозяин", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Минобороны (9405) деоккупация (847) Луганская область (6508)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо вам-справжні українські воїни та герої...
показать весь комментарий
16.11.2022 16:29 Ответить
Благодаря ВСУ оленовод шайбу может каждый месяц теперь рапортовать о полной оккупации Луганщины. Всего то нужно переносить границы воображаемой Луганщины по линии оккупации.
показать весь комментарий
16.11.2022 17:30 Ответить
 
 