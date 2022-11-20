Російські військові двічі обстріляли прикордоння Сумської області

Прикордонні території Сумської області російські військові обстріляли з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"З 14:32 до 14:58 повідомили про 24 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, з території РФ в напрямку прикордоння Сумської області. Попередньо, влучання в район н.п. Вовківка. З 14:27 до 14:35 повідомили про 7 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії 152 мм, в район н.п. Мала Слобідка", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини, у Вугледарі поранено дитину, - Нацполіція. ФОТОрепортаж