Німеччина допоможе відремонтувати українські об’єкти інфраструктури, - міністр розвитку ФРН Шульце

Німеччина продовжить надавати Україні допомогу через російські атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Про це заявила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про постачання генераторів, ремонт ліній електропередач, магістральних водопроводів та газопроводів.

"Ми зробимо все можливе, щоб Україна вистояла у цій війні", – додала Шульце.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз виділив 14 млн євро на купівлю нових шкільних автобусів для навчальних закладів України