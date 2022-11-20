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Новини Війна
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Німеччина допоможе відремонтувати українські об’єкти інфраструктури, - міністр розвитку ФРН Шульце

німеччина

Німеччина продовжить надавати Україні допомогу через російські атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Про це заявила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про постачання генераторів, ремонт ліній електропередач, магістральних водопроводів та газопроводів.

"Ми зробимо все можливе, щоб Україна вистояла у цій війні", – додала Шульце.

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Автор: 

Німеччина (7481) допомога (8448) Україна (5965)


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Главное денег на ремонты не давайте Ахметову и зеленой шобле

Присылайте ремонтные бригады со всем необходимым!

И желательно приставить к ним военизированную охрану из числа ЗСУ с приказом отстреливать приближающихся попиарицца кротов из ОПы
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20.11.2022 20:01 Відповісти
було б добре...
бажано вже починати (та то таке...не забаганка а прохання)
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20.11.2022 20:09 Відповісти
Очевидно, що ніхто не буде нічого відновлювати, поки є шанс що завтра відновлене знов розвалять. Спочатку треба вибудувати свій залізний купол. А ще краще - вже нарешті бити по заводам парашки, що випускають ракети! Оно по іранським же б'ють союзники? Б'ють. Чого б і по параші не вдарити?
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20.11.2022 20:47 Відповісти
в Ірана нема ЯЗ, дурнику
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21.11.2022 05:15 Відповісти
Ой, всьо.
То шо тепер, вічно прогинаться під банду кончених, через сумнівну наявність ядерки?
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21.11.2022 14:41 Відповісти
Danke schön!
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20.11.2022 20:37 Відповісти
Цікаве ім'я в цієї тітки)
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21.11.2022 00:01 Відповісти
 
 