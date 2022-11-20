Німеччина допоможе відремонтувати українські об’єкти інфраструктури, - міністр розвитку ФРН Шульце
Німеччина продовжить надавати Україні допомогу через російські атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Про це заявила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про постачання генераторів, ремонт ліній електропередач, магістральних водопроводів та газопроводів.
"Ми зробимо все можливе, щоб Україна вистояла у цій війні", – додала Шульце.
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Присылайте ремонтные бригады со всем необходимым!
И желательно приставить к ним военизированную охрану из числа ЗСУ с приказом отстреливать приближающихся попиарицца кротов из ОПы
бажано вже починати (та то таке...не забаганка а прохання)
То шо тепер, вічно прогинаться під банду кончених, через сумнівну наявність ядерки?