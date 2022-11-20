Протягом доби російські військові обстріляли громади Херсонської області

Ворог протягом доби, 20 листопада, обстріляв Бериславську, Тягинську, Новоолександрівську та Новорайську територіальні громади.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Бериславської ОВА Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни обстріляли м.Берислав, с.Львове, с.Миколаївка, с.Новоолександрівка, с.Гаврилівка, с.Михайлівка та с.Новорайськ.

"По мирним селам російські війська гатили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та дитячий садок", - йдеться в повідомленні.

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