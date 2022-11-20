Екзитполи свідчать про перемогу Токаєва на виборах президента у Казахстані

У Казахстані оголосили дані трьох опитувань, за підсумками яких переможцем виборів президента вважається Касим-Жомарт Токаєв, який нині обіймає цю посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

За даними першого екзитполу від міжнародного інституту регіональних досліджень "Відкрите суспільство", Токаєв набрав 82,45 відсотка голосів.

Друге місце займає варіант "проти всіх". Тих, хто проголосував за нього – 5,2 відсотка.

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Нагадаємо: 20 листопада в Казахстані відбулось голосування на виборах президента країни. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, бюлетені для голосування отримали 69,43 відсотка загальної кількості громадян, включених до списків.

Усього такими, що взяли участь у голосуванні, вважаються понад 8,29 мільйона людей. Найвищу явку зафіксовано в області Жетису – 81,42 відсотка. Найнижча явка в Алмати – 28,72 відсотка.