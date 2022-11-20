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Новини
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Екзитполи свідчать про перемогу Токаєва на виборах президента у Казахстані

токаєв

У Казахстані оголосили дані трьох опитувань, за підсумками яких переможцем виборів президента вважається Касим-Жомарт Токаєв, який нині обіймає цю посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

За даними першого екзитполу від міжнародного інституту регіональних досліджень "Відкрите суспільство", Токаєв набрав 82,45 відсотка голосів.

Друге місце займає варіант "проти всіх". Тих, хто проголосував за нього – 5,2 відсотка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Казахстані достроково обирають президента

Нагадаємо: 20 листопада в Казахстані відбулось голосування на виборах президента країни. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, бюлетені для голосування отримали 69,43 відсотка загальної кількості громадян, включених до списків.

Усього такими, що взяли участь у голосуванні, вважаються понад 8,29 мільйона людей. Найвищу явку зафіксовано в області Жетису – 81,42 відсотка. Найнижча явка в Алмати – 28,72 відсотка.

Автор: 

вибори (6721) Казахстан (875) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+9
Взагалі дивно як після столипінських депортацій, червоного терору, Голодомору, гулагів, розстріляного відродження (більш давнє навіть не згадую) нарід вважає кацапських потвор братами

але факт є факт
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20.11.2022 23:36 Відповісти
+6
Ставте на Китай
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21.11.2022 01:16 Відповісти
+5
выехали (с) смИшнооо
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20.11.2022 23:29 Відповісти
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20.11.2022 23:22 Відповісти
В Казахстані відсотків 10 населення українців , які на Цілину виїхали ...
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20.11.2022 23:27 Відповісти
выехали (с) смИшнооо
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20.11.2022 23:29 Відповісти
Взагалі дивно як після столипінських депортацій, червоного терору, Голодомору, гулагів, розстріляного відродження (більш давнє навіть не згадую) нарід вважає кацапських потвор братами

але факт є факт
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20.11.2022 23:36 Відповісти
на целіну виїжджали тільки в пропогандистських фільмах, насправді людей вивозили, а щоб не сильно боялися - позитивні відосіки.
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21.11.2022 00:46 Відповісти
То тепер такі ж українці, як у Владивостоку.

Їх туди для того і висилали, щоб вони перестали бути українцями.
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21.11.2022 01:57 Відповісти
Украинцы в Казахстане разные, есть откровенные ватники, но и много настоящих патриотов Украины. Это я знаю не по наслышке, сужу по своим знакомым и друзьям
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21.11.2022 04:14 Відповісти
Они должны быть и патриотами Казахстана. Заметил, если не забыл корни, помнит и уважает свои украинские корни, есть патриотом Казахстана.
Если ватник - всегда презирает страну, где живёт, будь то Казахстан или Германия, в голове только гнилой рашизм.
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21.11.2022 09:54 Відповісти
Да, вы совершенно правы, так и есть.
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21.11.2022 11:34 Відповісти
82,5%?
З народженням, Драконе!
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20.11.2022 23:32 Відповісти
Сложно сказать- есть какая-то двоякость Может он Украину поддерживал как пиар перед выборами ?

Восток - дело тонкое
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20.11.2022 23:43 Відповісти
До речі, якщо хто не знає, Токаєв дуже освічена та розумна людина - знає 5 мов, вільно розмовляє англійською та китайською, із Сі спілкувався без перекладача. До заміни Назарбаєва деякий час працював одним із замів в ООН.
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21.11.2022 01:19 Відповісти
Цікаво глянути списки виборців,
ті хто був розстріляний ОКБ , також за нього голосували....
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21.11.2022 06:34 Відповісти
Вот если первый его визит сейчас будет в Украину - тогда он проукраинский
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20.11.2022 23:44 Відповісти
Де приймають ставки на перший візит Токаєва? Ставлю на Росію.
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21.11.2022 00:49 Відповісти
Ставте на Китай
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21.11.2022 01:16 Відповісти
Підтримую.Рашка - програшний варіант. На рашку зараз не плює тільки лінивий
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21.11.2022 05:54 Відповісти
Правільно тут писали - він прокитайський передо всім! Саме тому https://youtu.be/4lX9u6cw8v4 він дозволив собі досить брутально попустити Х.ла та проти його політики стосовно фейкових недодержав, які той створює на захоплених територіях, бо відчуває за собою потужну підтримку Китаю.
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21.11.2022 02:36 Відповісти
Тоді перший візит буде у Китай.

А може і в Турцію для нейтралітету
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21.11.2022 07:14 Відповісти
взагалі то Токаєв є вбивцею свого народу з 2 січня цього року
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20.11.2022 23:48 Відповісти
Війна Росії проти України стала випробуванням на міцність для відносин між Росією та Казахстаном. Астана не визнала ні незалежності «ЛНР» і «ДНР», ні анексії українських територій Росією. Москва має менше важелів впливу на Астану через західні санкції. Китай також бореться за вплив на Казахстан.
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21.11.2022 00:08 Відповісти
а ті екзітполи незалежні від впливу казахстанських олігархів?
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21.11.2022 00:48 Відповісти
Тідь від китайської компартії.
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21.11.2022 01:55 Відповісти
Дуже такі незалежні екзитполи. Китайські.
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21.11.2022 01:54 Відповісти
токалкин ставленник путина, выборов не было, пока москва рулит в казахстане и через них получает оружие из китая
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21.11.2022 03:39 Відповісти
Сподіваюся, що не довго вже рашка буде рулить
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21.11.2022 05:56 Відповісти
поэтому казахи ждут украинской победы как шаг к развалу импери
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21.11.2022 06:07 Відповісти
расия для Казахстана становится ничем...
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21.11.2022 06:10 Відповісти
 
 