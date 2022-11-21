Росіяни грабують будинки цивільних в окупованій Любимівці на Херсонщині, - Генштаб
На території тимчасово окупованої Херсонської області загарбники грабують приватні будинки місцевих.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"В населеному пункті Любимівка тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти, під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп, незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=I35IrVCLyQQ
а освобождєніє це погром.
скоро вилізе боком 😠