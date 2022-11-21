Росіяни грабують будинки цивільних в окупованій Любимівці на Херсонщині, - Генштаб

На території тимчасово окупованої Херсонської області загарбники грабують приватні будинки місцевих.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В населеному пункті Любимівка тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти, під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп, незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.

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