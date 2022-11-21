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Росіяни грабують будинки цивільних в окупованій Любимівці на Херсонщині, - Генштаб

рф

На території тимчасово окупованої Херсонської області загарбники грабують приватні будинки місцевих.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В населеному пункті Любимівка тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти, під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп, незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перевіряють, чи не навчаються діти в українських школах, - голова Херсонської ОВА Янушевич

Автор: 

армія рф (17854) Генштаб ЗС (6790) Херсонська область (5887)


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а тепер невеличкий урок лексики: "защита територій - це їх анексія, хлопки - це взриви",
https://www.youtube.com/watch?v=I35IrVCLyQQ

а освобождєніє це погром.
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21.11.2022 08:14 Відповісти
Було б зовсім дивно-після Бучі,після Гостомеля,після Козино і т.д.-якщо б кацапи охороняли ті приватні оселі.кацапів станеться-вони що пийшли денацифікувати?Унітази,пральні машини,ноутбуки-початок списку кацапа-"освободітєля".Жуков ще в 1945 започаткував, з дєдами, звільнення територій...В нашому селі ще з ВВВ згадують,як дружина фронтовика розгулювала в сорочці-комбінації по селу-думала плаття.
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21.11.2022 10:18 Відповісти
Голодранці кацапські , вам все украінське награбоване майно,
скоро вилізе боком 😠
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21.11.2022 11:27 Відповісти
А все тому, що там немає ЗСУ!
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21.11.2022 16:39 Відповісти
 
 