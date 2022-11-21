Окупанти вдарили по акваторії Очаківської громади із РСЗВ

Вчора, 20 листопада, з 13:45 та з 15:35 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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