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Новини Війна
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Окупанти вдарили по акваторії Очаківської громади із РСЗВ

рф,окупанти,рашисти

Вчора, 20 листопада, з 13:45 та з 15:35 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Також читайте: Рашисти вдарили по населеному пункту Очаківської громади, спалахнула пожежа, - ОВА

Автор: 

Миколаївська область (2301) обстріл (29234) Кім Віталій (471) Очаків (207)


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З Кінбурнської коси, яку вже тиждень як взяли у телеграмі?
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21.11.2022 08:34 Відповісти
На Цензорі так,але військові писали тільки про обстріли коси.
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21.11.2022 09:41 Відповісти
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21.11.2022 08:35 Відповісти
опа опа -путинская жопа
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21.11.2022 08:37 Відповісти
о це номер! але ж курва гутцайт вадим, мать його, маркович. Недарма у нього таке палке кохання до проросійських блогерів і депутатів.
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21.11.2022 08:39 Відповісти
там был еще суркис и шуфрич...
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21.11.2022 08:41 Відповісти
Ударили по акваторії. Це куди і як? Тупо по морю?
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21.11.2022 08:38 Відповісти
поки немає інфи з Кінбурнскої коси сказати важко
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21.11.2022 08:41 Відповісти
Печально. Значит операция ВСУ по освобождению косы пока не достигла цели. Вот только недоумок Ким, еще 12 числа намекал на ближайшее освобождение территории
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21.11.2022 08:43 Відповісти
 
 