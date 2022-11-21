3107 воєнних злочинів вже зареєстровано на деокупованій території Харківщини
Минулої доби було зареєстровано 15 воєнних злочинів на визволених територіях Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.
"Слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 107 (зокрема 15 минулої доби) воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2730) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 320 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України", - йдеться в повідомленні.
На деокупованих територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 921,3 га території.
"Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України від початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 921,3 га. Вилучено 26 380 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4 323", - повідомили в поліції.
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