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Новини Війна
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Російські військові на Харківщині мінували навіть ліжка в дитсадках, - Синєгубов

мінування

У Харківській області сапери щодоби знешкоджують від 200 до тисячі вибухонебезпечних предметів, які залишили російські загарбники.

Про це під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, майже щодня на мінах та нерозірваних снарядах окупантів підриваються цивільні громадяни, працівники сільгосппідприємств, екстреної медичної допомоги. Є випадки, коли підриваються й фахівці ДСНС, які займаються розмінуванням. За статистикою Міністерства внутрішніх справ, Харківщина наразі визнана найзасміченішою вибухонебезпечними предметами областю. Впродовж доби сапери знешкоджують від 200 до 1000 вибухонебезпечних предметів.

"Коли вибиваємо ворога з того чи іншого населеного пункту, знаходимо у дитячих садочках заміновані дитячі ліжка. Небезпечним залишається також приватний сектор. Ворог проводить дистанційне мінування або спеціальне - вручну. Окупанти застосовують найсучасніші засоби й військові знаряддя, які не виявляють металошукачі", - розповів Олег Синєгубов.

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Начальник ХОВА додав, що для розв’язання цієї проблеми необхідна комунікація на міжнародному рівні.

"Я знаю, що члени Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг роблять усе, аби міжнародні партнери надавали якомога більше сучасної техніки для розмінування деокупованих територій. Від цього залежить відновлення критичної інфраструктури, налагодження життєдіяльності у нашій області", - підсумував Олег Синєгубов.

Автор: 

армія рф (17801) мінування (1218) Харківщина (6054) розмінування (1000) Синєгубов Олег (859) воєнні злочини (1876)


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Топ коментарі
+5
Що говорити про ліжка коли мінували навіть дитячі іграшки.
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18.11.2022 23:06 Відповісти
+5
У папуни Ватиканский банк набит русским баблом.
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18.11.2022 23:17 Відповісти
+4
папуня в Ватікані в курсах за цю кацапську людяність ?
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18.11.2022 23:14 Відповісти
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Що говорити про ліжка коли мінували навіть дитячі іграшки.
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18.11.2022 23:06 Відповісти
маскувати міни під дитячі іграшки - це і є кацапня.
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18.11.2022 23:18 Відповісти
тараканы могут только срать...
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18.11.2022 23:09 Відповісти
Тараканьі живут миллионьі лет на Земле, а кацапьі только 300 лет, и скрок жизни єтого биологического вида подходит к концу. Так бьівает - неудачная мутация, лишняя хромосома.
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18.11.2022 23:39 Відповісти
папуня в Ватікані в курсах за цю кацапську людяність ?
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18.11.2022 23:14 Відповісти
У папуни Ватиканский банк набит русским баблом.
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18.11.2022 23:17 Відповісти
з тимими папами щось не те - то вони зігують під адіка, то дітей гвалтують...
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18.11.2022 23:20 Відповісти
Усі "намісники бога на землі" це "лицарі" бабла та влади. Що "папи" що "імами" та інші.
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18.11.2022 23:43 Відповісти
Релігія заснована на владі та підживлена грошима? Яка людяість?
Людяність там, де є віра, а не релігія! А решта - лише виправдовування перед самим собою.
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18.11.2022 23:26 Відповісти
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18.11.2022 23:22 Відповісти
Єдина мета цієї, так званої, "СВО" - знищення населення України заради міфів про начебто слов'янське походження та європейську приналежність московитів.
Кремлядям потрібна лище територія, щоб привласнити її собі так само, як і нашу історію.

Міфи мають бути розвіяні, "Карфаген має бути зруйнований!" У пеклі вже цих курв зачекалися не тільки кабиздох з хором алєксандрова, але й жирік, задорнов, петі з першого до третього, катька друга, миколи (зовсім не святі), члєніни, сраліни та інші покидьки андрофагів з мокшанських боліт
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18.11.2022 23:23 Відповісти
 
 