Російські військові на Харківщині мінували навіть ліжка в дитсадках, - Синєгубов

У Харківській області сапери щодоби знешкоджують від 200 до тисячі вибухонебезпечних предметів, які залишили російські загарбники.

Про це під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, майже щодня на мінах та нерозірваних снарядах окупантів підриваються цивільні громадяни, працівники сільгосппідприємств, екстреної медичної допомоги. Є випадки, коли підриваються й фахівці ДСНС, які займаються розмінуванням. За статистикою Міністерства внутрішніх справ, Харківщина наразі визнана найзасміченішою вибухонебезпечними предметами областю. Впродовж доби сапери знешкоджують від 200 до 1000 вибухонебезпечних предметів.



"Коли вибиваємо ворога з того чи іншого населеного пункту, знаходимо у дитячих садочках заміновані дитячі ліжка. Небезпечним залишається також приватний сектор. Ворог проводить дистанційне мінування або спеціальне - вручну. Окупанти застосовують найсучасніші засоби й військові знаряддя, які не виявляють металошукачі", - розповів Олег Синєгубов.

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Начальник ХОВА додав, що для розв’язання цієї проблеми необхідна комунікація на міжнародному рівні.



"Я знаю, що члени Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг роблять усе, аби міжнародні партнери надавали якомога більше сучасної техніки для розмінування деокупованих територій. Від цього залежить відновлення критичної інфраструктури, налагодження життєдіяльності у нашій області", - підсумував Олег Синєгубов.