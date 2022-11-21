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Новини Війна
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Вторгнення білоруських військ в Україну є малоймовірним, - ISW

білорусь

Головне управління розвідки Міністерства оборони України в неділю, 20 листопада, повідомило про те, що російські спецслужби планують низку фальшивих атак на об’єкти критичної інфраструктури Білорусі, щоб змусити білоруську армію вступити у війну в Україні.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) продовжують вважати, що вторгнення білоруських військ в Україну малоймовірне. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому ISW уранці 21 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що на сході України тривають бої уздовж лінії Сватове-Кремінна, про що повідомляють і російські, і українські джерела. Російські джерела зазначили, що погіршення погодних умов впливають на бойові дії.

Українська сторона заявила про звільнення населених пунктів у Луганській області з початку контрнаступу на сході. Водночас Міноборони Росії заявило про завдання удару по скупченню українських військ у районі Новоселівського Луганської області. Міноборони Росії раніше заявляло про відбиття українських атак на населений пункт, і ця заява може свідчити про те, що українські сили просунулися до населеного пункту.

Російські війська також продовжували наступальні дії на бахмутському, авдіївському та донецькому напрямках.

За даними української сторони, РФ продовжує перекидати частину сил зі східного (лівого) берега річки Дніпро на інші оперативні напрями, але все ще зберігає значну присутність сил на півдні Херсонщини.

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Українські та російські джерела повідомляють, що обстріли пошкодили інфраструктуру Запорізької атомної електростанції. Один із російських військових блогерів стверджував, що обстріл вівся з контрольованої Росією території на південь від ЗАЕС, але більшість російських джерел, традиційно, звинувачують Україну.

Російське військове керівництво продовжує мобілізаційні заходи на тлі повідомлень про тривалий опір і погані умови

Автор: 

Білорусь (7969) ISW (653)


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Те що Україна потерпає від обстрілів зі сторони бульбашів і є уже вторгнення. А каша для дерунів великої сили не має.
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21.11.2022 10:26 Відповісти
я б не довіряв всім цім прогнозам! ви ж памʼятаєте "те що Київ зможе протриматись більше 72 годин - ми вважаєм малоймовірним"
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21.11.2022 11:56 Відповісти
Вірно, прогнози на те і прогнози,що не мають результату потрібного вам. Ніколи не забуду, -у Черкасах сонячна погода,ой,вибачте,а за вікном дощ. Бережіть себе
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21.11.2022 12:22 Відповісти
Следите за Даниловым. Он может одеть черную рубаху
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21.11.2022 10:26 Відповісти
Та досить вже ці "прогнози" робити! Вже начиталися їх до війни. "Не нападуть", "недостатня кількість військ", "дані розвідки свідчать про відсуність ударного угруповання на кордоні" і т.д. і т.п. Це кацапи. У них логіка відсутня. Можуть напасти навіть коли у них одні держаки від лопат будуть.
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21.11.2022 10:29 Відповісти
А як щодо вторгнення росіских військ з території окупованої Білорусі ?
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21.11.2022 10:36 Відповісти
а це вже не передбачувано...
(як і майже щоденні обстріли з літаків (з території бєлорашкі) або градами по нашому прикордонню)
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21.11.2022 10:42 Відповісти
Белорусских - маловероятно, а российский - 1000%
25 ноября
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21.11.2022 12:21 Відповісти
 
 