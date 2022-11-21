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Новини Війна
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Чоловік у Слов’янську "зливав" окупантам позиції українських захисників, - Офіс Генпрокурора

огп

Житель Слов’янська повідомляв російським окупантам місця розташування позицій ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"У листопаді 2022 року чоловік з власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу, автотранспорту і військової техніки Збройних Сил України. Також він передав інформацію щодо розміщення блокпосту на території міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після скоєного інформатора викрили та затримали правоохоронці.

Чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Читайте: Вночі окупанти обстріляли околиці Слов’янська

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3282) Слов’янськ (632)


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Топ коментарі
+11
на гіляку запроданця кацапського !!!
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21.11.2022 10:34 Відповісти
+9
Чергова мерзенна ублюдіна...
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21.11.2022 10:36 Відповісти
+4
таких треба утримувати на території підстанцій
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21.11.2022 10:38 Відповісти
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на гіляку запроданця кацапського !!!
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21.11.2022 10:34 Відповісти
На час війни треба припинити дію заборони на смертну кару. Ми маємо справу не із карними злочинцями, а із ворогами, які вбивають наших громадян та загрожують існуванню самої держави. До чого тут "человеколюбие" ?
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21.11.2022 11:20 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдіна...
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21.11.2022 10:36 Відповісти
таких треба утримувати на території підстанцій
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21.11.2022 10:38 Відповісти
Толерантність до зрадників призводить до смерті... Садять до в'язниці.... На шию бюджету... А може радикальніш треба: спитали його про все що цікавить та залишили мотузок і право вибору гарнішої гілляки. Прикре самогубство зрадника (я дуже сильно сумніваюсь що самогубство буде-зате наука для інших зрадників)
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21.11.2022 10:41 Відповісти
слить гада в сортир(буквально) и забыть. Око за око.
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21.11.2022 10:46 Відповісти
Боров...
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21.11.2022 10:58 Відповісти
Кандидат під кувалду... Ну чому ми такі толерантні?
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21.11.2022 11:04 Відповісти
одна ст.?
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21.11.2022 11:12 Відповісти
Кто за сметрний вирок потворі ? Я за
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21.11.2022 11:16 Відповісти
По закону воєнного стану - не відходячи від каси - розстріляти !
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21.11.2022 11:32 Відповісти
Коли вже імпотентна Верховна рада прийме закони про покарання зрадників, коригувальників ... під час війни смертною карою!???? І не менше. Вони учасники злочинних угруповань і винні в смерті сотень , тисяч мирних громадян
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21.11.2022 12:22 Відповісти
Дуже багато підкацапників, а чому? Тому що в них нема страху від покарання, Показали 1-2 гніди, достатньо, інших страчувати і тихенько прикопувати.
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21.11.2022 12:56 Відповісти
 
 