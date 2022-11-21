Чоловік у Слов’янську "зливав" окупантам позиції українських захисників, - Офіс Генпрокурора
Житель Слов’янська повідомляв російським окупантам місця розташування позицій ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"У листопаді 2022 року чоловік з власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу, автотранспорту і військової техніки Збройних Сил України. Також він передав інформацію щодо розміщення блокпосту на території міста", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після скоєного інформатора викрили та затримали правоохоронці.
Чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
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