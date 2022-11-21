Росіяни вивозять шахтне обладнання з Луганщини до Красноярського краю, - ОВА
Окупанти повідомили про закриття двох шахт у Довжанську Луганської області. Обладнання з них вивозять до Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Луганської ОВА.
"До "кращого життя" готуються й жителі Довжанська. Точніше, у переважній більшості, жінки. Бо майже всі чоловіки вже на фронті, а обладнання з шахт вивозять до Красноярського краю. Готуються до закриття шахти "Червоний партизан" та "Харківська", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Valter Valter
показати весь коментар21.11.2022 10:42 Відповісти Посилання
+6 vuiko dobrui
показати весь коментар21.11.2022 10:39 Відповісти Посилання
+5 Randall Flag #387882
показати весь коментар21.11.2022 10:40 Відповісти Посилання
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типова поведінка кацапів: усе що можна 3.14здити, знищити і з*бати нах*й !!!
А ті шахти вже нікому не потрібні, глибокі, затоплені грунтовими водами, ніхто їх відновлювати не буде.
Те вугілля дешевше з США чи Південної Африки привезти, як би ще не корупція та "ротердами" то його б навезли навалом з-за кордону в свій час