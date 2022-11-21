Росіяни вивозять шахтне обладнання з Луганщини до Красноярського краю, - ОВА

Окупанти повідомили про закриття двох шахт у Довжанську Луганської області. Обладнання з них вивозять до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Луганської ОВА.

"До "кращого життя" готуються й жителі Довжанська. Точніше, у переважній більшості, жінки. Бо майже всі чоловіки вже на фронті, а обладнання з шахт вивозять до Красноярського краю. Готуються до закриття шахти "Червоний партизан" та "Харківська", - йдеться в повідомленні.

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