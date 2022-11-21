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Новини Війна
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Росіяни вивозять шахтне обладнання з Луганщини до Красноярського краю, - ОВА

шахта

Окупанти повідомили про закриття двох шахт у Довжанську Луганської області. Обладнання з них вивозять до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Луганської ОВА.

"До "кращого життя" готуються й жителі Довжанська. Точніше, у переважній більшості, жінки. Бо майже всі чоловіки вже на фронті, а обладнання з шахт вивозять до Красноярського краю. Готуються до закриття шахти "Червоний партизан" та "Харківська", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти пояснили, що Лисичанськ не готовий до зими, бо його захопили останнім, - ОВА

Автор: 

окупація (6751) шахта (706) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+7
Помнится как дамбаситы ходили в Киев касками стучать и визжали что проклятая Европа забирает у них работу и требовали присоединения к разии. Ну теперь им есть повод порадоваться и благодарить асвабадителей. Единственная работа теперь у них будет в росийской армии пушечным мясом
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21.11.2022 10:42 Відповісти
+6
судячи з усього готуються до чергового "акту доброї волі" !!!
типова поведінка кацапів: усе що можна 3.14здити, знищити і з*бати нах*й !!!
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21.11.2022 10:39 Відповісти
+5
Разом з щазтарями? Якщо так, то нехай забирають. Це ж ті самі шахтарі, які викопали танки, РСЗО та ЬУКи і почали воювати проти київської хунти.
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21.11.2022 10:40 Відповісти
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судячи з усього готуються до чергового "акту доброї волі" !!!
типова поведінка кацапів: усе що можна 3.14здити, знищити і з*бати нах*й !!!
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21.11.2022 10:39 Відповісти
Разом з щазтарями? Якщо так, то нехай забирають. Це ж ті самі шахтарі, які викопали танки, РСЗО та ЬУКи і почали воювати проти київської хунти.
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21.11.2022 10:40 Відповісти
сумніваюсь що там ще лишились ті "шахтарі"..їх кидали в першу чергу на передову як гарматне мясо.
А ті шахти вже нікому не потрібні, глибокі, затоплені грунтовими водами, ніхто їх відновлювати не буде.
Те вугілля дешевше з США чи Південної Африки привезти, як би ще не корупція та "ротердами" то його б навезли навалом з-за кордону в свій час
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21.11.2022 10:45 Відповісти
А Ви не сумнівайтесь. Чи Ви хочете, щоб вся ця наволоч після війни Вам знов якогось бидлюковича обрала? Ні, досить.
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21.11.2022 11:09 Відповісти
Ай справді, як з такими шахтарями-чарівниками в орді можуть бути перебої в постачанні?! Невистачає мопедів,патронів чи тампонів --- маркшейдери швиденько вирили шахту і видали потрібне нагора. Всьо,проблема рішена.
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21.11.2022 10:52 Відповісти
Помнится как дамбаситы ходили в Киев касками стучать и визжали что проклятая Европа забирает у них работу и требовали присоединения к разии. Ну теперь им есть повод порадоваться и благодарить асвабадителей. Единственная работа теперь у них будет в росийской армии пушечным мясом
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21.11.2022 10:42 Відповісти
кожен хто наполеглево чогось добивається - обовязково одержить бажане! Вони одержали
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21.11.2022 10:47 Відповісти
а чекали що рашка почне вам щось привозити та переобладнувати ??? а в них є чим??? якщо крадуть наше...навіть собачі будки, дитячі паровозики.. і ***.. Енота???))) (енотів і тих в них нема?)))
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21.11.2022 10:45 Відповісти
Вітаю лоханців з пакращенням.
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21.11.2022 10:57 Відповісти
Оце і є-бійтесь своїх бажань
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21.11.2022 11:13 Відповісти
З шахтарями яким не жилось спокійно в Україні і в 2014 році вони стали корисним ідіотами в деенерії? Чи тіх шахтарів мобілізували і їх собаки по посадкам доїдають?
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21.11.2022 12:04 Відповісти
" Бо майже всі чоловіки вже на фронтi "...Поки "защищали" нарiд даунбаса вiд фошиздов, "братушки" вже все майно спи*дили,жонок вiдтоптали...-Гуляй рванина(с)..
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21.11.2022 13:12 Відповісти
 
 