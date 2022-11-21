У Казахстані оголосили попередні результати виборів: з великим відривом перемагає Токаєв

Центральна виборча комісія Казахстану оголосила попередні підсумки голосування на виборах президента країни, згідно з якими перемагає з великим відривом чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tengrinews.kz.

Попередні підсумки голосування мають такий вигляд:

Касим-Жомарт Токаєв – 81,31%;

Жигулі Дайрабаєв – 3,42%;

Каракат Абден – 2,60%;

Мейрам Кажікен – 2,53%;

Нурлан Ауесбаєв – 2,22%;

Салтанат Турсинбекова – 2,12%;

Проти всіх – 5,08%.

Згідно з повідомленням ЦВК, у голосуванні взяли участь 8 300 046 осіб, або 69,44 відсотка від загальної кількості виборців.

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