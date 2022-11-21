У Казахстані оголосили попередні результати виборів: з великим відривом перемагає Токаєв
Центральна виборча комісія Казахстану оголосила попередні підсумки голосування на виборах президента країни, згідно з якими перемагає з великим відривом чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tengrinews.kz.
Попередні підсумки голосування мають такий вигляд:
- Касим-Жомарт Токаєв – 81,31%;
- Жигулі Дайрабаєв – 3,42%;
- Каракат Абден – 2,60%;
- Мейрам Кажікен – 2,53%;
- Нурлан Ауесбаєв – 2,22%;
- Салтанат Турсинбекова – 2,12%;
- Проти всіх – 5,08%.
Згідно з повідомленням ЦВК, у голосуванні взяли участь 8 300 046 осіб, або 69,44 відсотка від загальної кількості виборців.
Топ коментарі
+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар21.11.2022 10:56 Відповісти Посилання
+7 Rostyslav Komarnytsky
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+6 IN UA #422687
показати весь коментар21.11.2022 11:04 Відповісти Посилання
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Так, вони зробили хибний вибір, але ці ж люди воюють за наше майбутнє.
Тим ми і вирізняємося від свинособак, що можемо обирати, а не чекати що його призначать.
ми також працюємо над своїми зебілами-кАкамібєзразніци, хто як може..