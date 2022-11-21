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У Казахстані оголосили попередні результати виборів: з великим відривом перемагає Токаєв

токаєв

Центральна виборча комісія Казахстану оголосила попередні підсумки голосування на виборах президента країни, згідно з якими перемагає з великим відривом чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tengrinews.kz.

Попередні підсумки голосування мають такий вигляд:

  • Касим-Жомарт Токаєв – 81,31%;
  • Жигулі Дайрабаєв – 3,42%;
  • Каракат Абден – 2,60%;
  • Мейрам Кажікен – 2,53%;
  • Нурлан Ауесбаєв – 2,22%;
  • Салтанат Турсинбекова – 2,12%;
  • Проти всіх – 5,08%.

Згідно з повідомленням ЦВК, у голосуванні взяли участь 8 300 046 осіб, або 69,44 відсотка від загальної кількості виборців.

Також читайте: Екзитполи свідчать про перемогу Токаєва на виборах президента у Казахстані

Автор: 

вибори (6721) Казахстан (875) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+11
ничесе....как неожиданно ))))
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21.11.2022 10:56 Відповісти
+7
А у нас 73 відсотки населення голосувало б за Жигулі Дайрабаєва. По-перше, він не є у владі, яку представляє Токаєв, а по-друге і найголовніше - ім'я прикольне. Хоч посміятися можна.
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21.11.2022 11:01 Відповісти
+6
Токаеву конечно же хотелось себе сотку процентов нарисовать, но для легитимности процесса все таки дал конкурентам по пару процентов
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21.11.2022 11:04 Відповісти
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Кацапську технологію « проти всіх» внедріли ?
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21.11.2022 10:56 Відповісти
А хтоби сумнівався...
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21.11.2022 10:56 Відповісти
Странно что не путин..
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21.11.2022 10:56 Відповісти
ничесе....как неожиданно ))))
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21.11.2022 10:56 Відповісти
А у нас 73 відсотки населення голосувало б за Жигулі Дайрабаєва. По-перше, він не є у владі, яку представляє Токаєв, а по-друге і найголовніше - ім'я прикольне. Хоч посміятися можна.
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21.11.2022 11:01 Відповісти
Не принижуйте нашіх Українців
Так, вони зробили хибний вибір, але ці ж люди воюють за наше майбутнє.
Тим ми і вирізняємося від свинособак, що можемо обирати, а не чекати що його призначать.
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21.11.2022 11:11 Відповісти
Ви вважаєте констатацію фактів приниженням? Це ж саме згадані вами свинособаки цураються фактів, які їм не подобаються, бо не мають критичного мислення. Українці, я сподіваюся, критичне мислення мають і здатні не лише визнавати власні помилки, але й виправляти їх. Бо без визнання виправлення не можливе. І який стосунок маж ропередній, як яи визнаєте невдалий вибір до зовсім іншої двї - захисту Батьківщини на полі бою? Що, якби іншого обрали, то зараз не боролися б?
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21.11.2022 11:26 Відповісти
Як як думаете, що робити звичайним люлям, котрі не мають критичного мислення? Їх багато. Це мої сусіди
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21.11.2022 13:04 Відповісти
Ви вважаєте шо приколами можна принижувати?
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21.11.2022 13:00 Відповісти
Мабуть ви давно не були серед простих людей
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21.11.2022 13:14 Відповісти
Я просто не розумію чим таким він принижував українців? Шо він сказав, шо Україна нагадує йьому порноактрису....
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21.11.2022 13:19 Відповісти
Токаеву конечно же хотелось себе сотку процентов нарисовать, но для легитимности процесса все таки дал конкурентам по пару процентов
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21.11.2022 11:04 Відповісти
На п'ятому переобраннi якраз сотку й намалюють...Сусiди казахiв не дадуть збрехать...
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21.11.2022 13:26 Відповісти
Йой, Жигулі трохи його не наздогнав....
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21.11.2022 11:08 Відповісти
Блокбастер-"Жигулi проти всiх"..
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21.11.2022 13:20 Відповісти
казахи, тільки не робіть собі, на свою голову, сцаря-хана, відслідковуйте та контролюйте..
ми також працюємо над своїми зебілами-кАкамібєзразніци, хто як може..
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21.11.2022 13:23 Відповісти
Походу казахи вже "ВСЕ"..Тим ,хто хотiв щось заперечити одкб (перед майбутнiм розвалом) надавало копнякiв, а iншi покiрно стали в стоило..
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21.11.2022 13:30 Відповісти
Ого! Які неочікувані результати! )))
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21.11.2022 23:03 Відповісти
 
 