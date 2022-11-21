Ще одну базу окупантів знищено у Мелітопольському районі, - мер Федоров
В окупованому Мелітопольському районі знищено військову базу російських загарбників.
Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було невесело - зафіксовано 3 потужні вибухи. За уточненою інформацією рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств.
В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів. Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування, тож підраховуємо ворожі втрати", - розповів очільник міста.
Нагадаємо, 20 листопада Федоров заявив, що в районі Мелітополя пролунали три вибухи.
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Sophia-Maria Duglass
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