На Одещині розпочалися екстрені відключення світла

На Одещині у понеділок уранці розпочалися екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляється на сайті "ДТЕК Одеські електромережі", інформує Цензор.НЕТ.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - ідеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

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