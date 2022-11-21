УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13137 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 005 7

На Одещині розпочалися екстрені відключення світла

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

На Одещині у понеділок уранці розпочалися екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляється на сайті "ДТЕК Одеські електромережі", інформує Цензор.НЕТ.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - ідеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21 листопада у всіх регіонах України будуть застосовуватися планові відключення електроенергії, - Укренерго

Автор: 

Одеська область (3297) електроенергія (6258) ДТЕК (1985)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одесса, добрый! Жил на Сегедской (р-н Виртус) 2006-14, сочувствую...Знаю одесситов, выстоят - это не тот народ, вы в любой кризис на таком приколе, шо однажды я подумал "Одесса - это явный локомотив для всех"
показати весь коментар
21.11.2022 11:58 Відповісти
Ваты много.
показати весь коментар
21.11.2022 12:06 Відповісти
Там смесь ваты с жидвой.Продажные людишки.
показати весь коментар
21.11.2022 13:19 Відповісти
Сусідами були... Вибух в грудні 14-го застали?
показати весь коментар
21.11.2022 13:24 Відповісти
ні
показати весь коментар
21.11.2022 13:52 Відповісти
 
 