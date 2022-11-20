УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8572 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 430 0

21 листопада у всіх регіонах України будуть застосовуватися планові відключення електроенергії, - Укренерго

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

21 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал НЕК "Укренерго".

"Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, попри різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.

Графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін готується до всіх можливих сценаріїв через атаки на енергосистему України, - Шмигаль

Автор: 

електроенергія (6255) Укренерго (2721)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 