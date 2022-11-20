21 листопада у всіх регіонах України будуть застосовуватися планові відключення електроенергії, - Укренерго
21 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал НЕК "Укренерго".
"Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, попри різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.
Графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго.
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