21 листопада у всіх регіонах України будуть застосовуватися планові відключення електроенергії, - Укренерго

21 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал НЕК "Укренерго".

"Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, попри різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.

Графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго.

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