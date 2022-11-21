У Києві та області запровадили аварійні відключення світла

У Києві та області застосували екстрені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться в повідомленні.

Те ж стосується і Київської області.

"У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні", - зазначається на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

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