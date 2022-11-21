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У Києві та області запровадили аварійні відключення світла

електроенергія

У Києві та області застосували екстрені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Київські електромережі

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться в повідомленні. 

Те ж стосується і Київської області.

"У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні", - зазначається на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині розпочалися екстрені відключення світла

Автор: 

Київ (19672) Київська область (4098) електроенергія (6258) ДТЕК (1985)


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Топ коментарі
+12
За бабло питай в пуйла, кацап. Можеш стати на коліна, йому сподобається.
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21.11.2022 11:59 Відповісти
+1
задолбали с отключениями света. в моем городе как то выборочно все действует. мой район постоянно "вырубают", зато соседние не разу. сгорел котел, комп, телевизор. хотя весь город запитан от местной ТЕЦ, и отключений быть не должно. кто мне бабло на ремонт теперь вернет?
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21.11.2022 11:48 Відповісти
+1
От новина! А то я не знав!! Зато їдеш по Ахматової в 14.00, а там ліхтарі горять! А на сусідній Драгоманова люди без світла! За це треба розстрілювати
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21.11.2022 11:52 Відповісти
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задолбали с отключениями света. в моем городе как то выборочно все действует. мой район постоянно "вырубают", зато соседние не разу. сгорел котел, комп, телевизор. хотя весь город запитан от местной ТЕЦ, и отключений быть не должно. кто мне бабло на ремонт теперь вернет?
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21.11.2022 11:48 Відповісти
За бабло питай в пуйла, кацап. Можеш стати на коліна, йому сподобається.
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21.11.2022 11:59 Відповісти
пшел на. я понимаю что вина рашки, но снова, в моем городе тец не бомбили. с фига у меня свет отключают? я на жизнь зарабатываю работая за компьютером, а теперь все по писте идет. может просто кто то электричество на запад продает, а нам свет обрезали?
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21.11.2022 12:05 Відповісти
В Украине единая энергосистема, вроде как даже с ЕС здесь объединились. Конечно, это не безусловное соединение всех потребителей и генераторов в одну связку, есть система диспетчерских пунктов. Но в целом регионы обмениваются энергией, и вашей ТЭЦ может пользоваться вся Украина (и даже, в теории, ЕС).
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21.11.2022 13:21 Відповісти
возможно, но в соседних районах почему то не отключали вообще, а у меня куча электроники сгорела. работать невозможно с постоянными отключениями. сегодня мне надо было ехать в один из военкоматов области, где я помогаю семьям погибших пацанов льготы получить, но из за того, что утром вырубили свет, я не смог подготовить документы и поехать туда. как то обидно...
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21.11.2022 13:39 Відповісти
Возможно, в соседнем районе больница или что0то еще критическое, которое не отключают.
За электронику - мое сочуствие. Я уже начал выключать компьютер на несколько минут до планируемого отключения. Пока нам везет - сгорела лишь лампочка в подъезде. Да и то, она уже несколько лет стояла - возможно, что померла от старости.
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21.11.2022 13:50 Відповісти
..хто з Українців реАльно працює на компі, ще у 2014му забезпечів свою безперебійну роботу..
це не в окопі, по коліна у воді, сторожити нАшу Свободу, це значно простіше..
не нийте, зебіли-какібєзразніци або засланці, що, майже, одне й те саме
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21.11.2022 13:38 Відповісти
вася, я в армии был с 2014 по 2019-й, так что ненадо мне рассказывать про сложности службы. и как ты мне предлагаешь обеспечить бесперебойную работу комп техники в квартире? солнечные панели и генератор я не поставлю. батареи в ноуте хватает на два часа, но в принтере ее нету. так что иди со своими советами вслед за русским кораблем.
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21.11.2022 13:45 Відповісти
..ЗИ до чого тут армія?.. моя "армія" була 1986-88 на Кавказі у "гарячих точках".. то таке.. ти б там точно здох, якщо ОЦЕ, нині, для тебе нєразрєшИмая проблема
але, якщо ти - реально потерпаючий Українець, то підказую, якщо реально треба: акум, бажано LiFe, хоча б 25А*Ч 12-48В, більше - краще, перетворювачі-зарядники, сподіваюсь ти не білявка, яка все знає і вміє, коли телефонує своїм спонсорам.. розбересся..
з лютого, наприклад, в мене майже нічого не змінилося, окрім зруйнованої кацапами одної хати у Київі, енергозабезпечення на другій, в області, не постраждало: сонячні панелі і обладнання (панелі, акуми, інвертори-контролери) до них працює без проблем, мої компи працюють, а для ноута навантаження - то взагалі - сміх.. користуйся, якщо не кацап
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21.11.2022 14:05 Відповісти
Поставте собі УПС. Я вже давно користуюся ними - ще до 2014го почав, бо техніка дорожча. Зараз один УПС в мене на десктопі - резервний. Як тільки вирубають світло - гашу комп. Інший - на роутері та перетворювачі "оптика-RJ45" - тримає 4 години. Тиждень назад підключив оптику, бо вона працює 6+ годин після відключення на районі світла. Ноут заряджаю від павербанка на 65 ват через шнурок-перетворювач з насадками - на Алі 9 баксів. Павербанк - Baseus 30000 65 wt - прийшлося купувати тут, оскільки з Алі не доставляють павербанки в Україну. Але купував до перших обстрілів енергоінфраструктури, то заплатив 3600 за нього. Ну ще мені Германії їде Ecoflow на 720 ват-годин із сонячними батареями - подарунок від компанії моєї, ну то вже швидше на випадок блекауту. І генератор на 1.2 квт теж ще влітку купив. Але це вже швидше справді на випадок повної жопи. А так пара УПСів (на 2 батареї кожен) + хороший павербанк вирішують всі мої проблеми з відключеннями світла до 6 годин. А з приводу вигарання техніки - поставте собі на вході в квартиру реле перенапруги. На дачі весь час все горіло поки не поставив. Тепер і в квартирі стоїть і тьфу-тьфу нічого не вилетіло поки.
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21.11.2022 14:15 Відповісти
реле уже поставил. спасибо за совет
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21.11.2022 19:37 Відповісти
Напиши свої претензії ВВХ бункерному, нехай розгляне. Також, переходь на українську. он, я перейшов, нормально ж?
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21.11.2022 12:49 Відповісти
ты делаешь различие по языку? сотни тысяч русскоязычных воюют за украину. я тоже был в 2014-2019 м в армии. из за таких упоротых оленей как ты, и существуют проблемы в стране
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21.11.2022 13:11 Відповісти
От новина! А то я не знав!! Зато їдеш по Ахматової в 14.00, а там ліхтарі горять! А на сусідній Драгоманова люди без світла! За це треба розстрілювати
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21.11.2022 11:52 Відповісти
Беда у нас общая у кого Ушлебок с 7 классами освиты... Ахметов Наперсток там его тварь надо повесить потом оживить отрубить голову потом оживив расстрелять а потом оживив выбросит живого в открытый Космос дав ему кислорода на минут 30 чтобы она тварь перед смертью осознала всю прелесть смерти и ужас обо*равшись в скафандр собственным лайном..а хочешь быстрее подними гермошлем стекло на скафандре .
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21.11.2022 11:59 Відповісти
Шо, опять?
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21.11.2022 11:56 Відповісти
Если есть свет,немедленно выключите все и вся...переходите на фонарики...экономика должна быть экономной...🤣Зеля зна робе...
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21.11.2022 12:50 Відповісти
 
 