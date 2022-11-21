У Києві та області запровадили аварійні відключення світла
У Києві та області застосували екстрені аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Київські електромережі.
"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться в повідомленні.
Те ж стосується і Київської області.
"У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні", - зазначається на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Топ коментарі
+12 Oleg D #506362
показати весь коментар21.11.2022 11:59 Відповісти Посилання
+1 sledaknm #519745
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+1 Bur Bur #510507
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За электронику - мое сочуствие. Я уже начал выключать компьютер на несколько минут до планируемого отключения. Пока нам везет - сгорела лишь лампочка в подъезде. Да и то, она уже несколько лет стояла - возможно, что померла от старости.
це не в окопі, по коліна у воді, сторожити нАшу Свободу, це значно простіше..
не нийте, зебіли-какібєзразніци або засланці, що, майже, одне й те саме
але, якщо ти - реально потерпаючий Українець, то підказую, якщо реально треба: акум, бажано LiFe, хоча б 25А*Ч 12-48В, більше - краще, перетворювачі-зарядники, сподіваюсь ти не білявка, яка все знає і вміє, коли телефонує своїм спонсорам.. розбересся..
з лютого, наприклад, в мене майже нічого не змінилося, окрім зруйнованої кацапами одної хати у Київі, енергозабезпечення на другій, в області, не постраждало: сонячні панелі і обладнання (панелі, акуми, інвертори-контролери) до них працює без проблем, мої компи працюють, а для ноута навантаження - то взагалі - сміх.. користуйся, якщо не кацап