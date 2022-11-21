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Новини Агресія Росії проти України
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В Іспанії для українських військових вже у листопаді запрацює тренувальний центр

навчання,іспанія

Іспанія також направить своїх поліцейських. Вони допоможуть розслідувати воєнні злочини військових РФ.

Про це повідомив іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес на засіданні парламентської асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Центр відкриють в місті Толедо. Крім того, Іспанія надаватиме підтримку Україні в розслідуванні російських воєнних злочинів.

До слідства найближчими тижнями долучаться іспанські поліцейські.

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Автор: 

Іспанія (929) ЗСУ (7674) Санчес Педро (59)


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Навчати будуть специ нато, чи місцеві. Або навчатимуть батальйони монаківщини
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21.11.2022 12:45 Відповісти
Чудова новина для наших хлопців ‼️
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21.11.2022 15:53 Відповісти
 
 