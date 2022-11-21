В Іспанії для українських військових вже у листопаді запрацює тренувальний центр
Іспанія також направить своїх поліцейських. Вони допоможуть розслідувати воєнні злочини військових РФ.
Про це повідомив іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес на засіданні парламентської асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Центр відкриють в місті Толедо. Крім того, Іспанія надаватиме підтримку Україні в розслідуванні російських воєнних злочинів.
До слідства найближчими тижнями долучаться іспанські поліцейські.
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Яна Чорновола
показати весь коментар21.11.2022 12:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Amber
показати весь коментар21.11.2022 15:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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