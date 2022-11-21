В Іспанії для українських військових вже у листопаді запрацює тренувальний центр

Іспанія також направить своїх поліцейських. Вони допоможуть розслідувати воєнні злочини військових РФ.

Про це повідомив іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес на засіданні парламентської асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Центр відкриють в місті Толедо. Крім того, Іспанія надаватиме підтримку Україні в розслідуванні російських воєнних злочинів.

До слідства найближчими тижнями долучаться іспанські поліцейські.

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